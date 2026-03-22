22 martie, 2026

BNR: Rata creditelor neperformante a coborât la 2,69% la sfârșitul lui 2025, dar s-a menținut peste nivelul din 2024

De Razvan Diaconu

22 martie, 2026

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii decembrie 2025, de 2,69%, în scădere faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul trimestrului al treilea al anului trecut, de 2,87%.

În decembrie 2024, rata creditelor neperformante a fost de 2,48%, conform datelor centralizate de Banca Naţională a României (BNR).

Scăderea ușoară a ratei NPL la finalul lui 2025 indică o îmbunătățire marginală a calității portofoliilor de credite, însă nivelul rămâne peste cel din 2024, semnalând că mediul economic încă pune presiune pe capacitatea de rambursare a unor debitori. Dobânzile încă ridicate și costul vieții continuă să afecteze în special populația și IMM-urile.

Avans modest al creditării private în decembrie


Nivelul creditării din România a continuat să crească la finalul anului 2025, însă într-un ritm moderat, influențat de costurile ridicate de finanțare și de inflație. Potrivit datelor BNR, soldul creditului neguvernamental (care include împrumuturile acordate populației și companiilor) a ajuns, în decembrie 2025, la aproximativ 447,3 miliarde lei.

Comparativ cu luna noiembrie, creditarea a înregistrat o creștere marginală, de doar 0,1%, ceea ce indică o stagnare în termeni reali. Raportat la aceeași perioadă din 2024, avansul a fost de 6,2%, însă ajustat cu inflația rezultă o scădere de aproximativ 3,2%, semn că dinamica reală a creditării rămâne sub presiune.

Creditul guvernamental a continuat să se majoreze într-un ritm mai rapid, ajungând la aproximativ 279,9 miliarde lei în decembrie 2025, în creștere cu aproape 12% față de anul anterior. Evoluția reflectă necesarul ridicat de finanțare al statului într-un context economic marcat de dezechilibre bugetare.

Activele sistemului bancar se apropie de 1.000 mld. lei

La sfârşitul anului trecut, în România erau 29 de instituţii de credit, din care zece sucursale ale unor bănci străine.

Activele totale se ridicau la 957,6 miliarde lei, cu 50,3 miliarde lei mai mari comparativ cu septembrie 2025 şi cu 75,8 miliarde lei peste cele din perioada similară din 2024.


Activele instituţiilor cu capital privat reprezentau 85,7% în total active, iar activele instituţiilor cu capital străin 63,2%.

(Citește și: ”Sondaj BNR: Băncile raportează înăsprirea standardelor de creditare din cauza creditelor neperformante – Cererea de credit e în continuare ridicată”)

***

