BNR păstrează dobânda la 6,5%, deși inflația ar putea fi revizuită în sus în acest an – Situația economică exclude creșteri de dobânzi

Banca Națională a României (BNR) a menținut joi rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, în linie cu așteptările pieței, însă semnalele privind evoluția inflației indică o posibilă revizuire în sens ascendent a prognozei pe termen scurt. În același timp, deteriorarea cererii interne și adâncirea deficitului de cerere fac improbabile noi majorări ale dobânzii, consideră Vlad Ioniță, analist BCR.

„Prognozăm o inflație anuală la 6,4% la sfârșitul acestui an, însă deprecierea recentă a leului și modificările prețurilor materiilor prime înclină balanța riscurilor în sens ascendent”, spune Ioniță. Potrivit analistului, aceste evoluții ar putea determina o revizuire a prognozei „către aproximativ 6,9%”, dacă datele privind inflația din septembrie nu vor aduce „surprize semnificative” față de estimarea BCR de 6,6%.

BNR a semnalat în comunicatul de joi că rata anuală a inflației „se va plasa pe o traiectorie ascendentă până la finele anului curent”, în principal ca urmare a creșterii prețurilor combustibililor și energiei, a cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare, precum și a evoluției cursului de schimb al leului.

„Acest lucru cel mai probabil arată că ar trebui să ne așteptăm la o revizuire în sens ascendent a traiectoriei inflației pe termen scurt”, apreciază analistul BCR.

BNR menționează, în acest context, și efectele prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu și ale secetei severe din acest an, care pot alimenta presiunile asupra prețurilor.

Inflație mai mare, dar dobânda rămâne la 6,5%

În pofida unei perspective mai nefavorabile privind inflația pe termen scurt, Ioniță consideră că BNR nu are motive să majoreze din nou dobânda, având în vedere slăbirea activității economice. „Majorări ale dobânzii în România par puțin probabile într-o economie care operează cu un deficit de cerere profund negativ”, afirmă analistul BCR.

Comunicatul BNR punctează, la rândul său, că activitatea economică a stagnat în trimestrul al doilea din 2026, după o contracție de 0,1% în primul trimestru, „evoluție ce face probabilă prelungirea trendului de adâncire a deficitului de cerere agregată într-un ritm moderat”.

Mai mult, BNR arată că, deși cele mai recente date indică o redresare a activității economice în trimestrul al treilea, aceasta este „asociată însă cu o deteriorare a evoluției PIB în raport cu aceeași perioadă a anului precedent”.

Datele privind consumul indică, de asemenea, o slăbire a cererii interne. „Consumul gospodăriilor populației a continuat însă să-și accentueze scăderea în termeni anuali”, notează BNR, în timp ce serviciile prestate populației au continuat să înregistreze o contracție amplă, iar producția industrială și-a accentuat scăderea față de aceeași perioadă a anului trecut.

În acest context, banca centrală vede presiuni dezinflaționiste tot mai puternice pe termen mai lung, provenite în special din cererea agregată. „Presiuni dezinflaționiste tot mai evidente sunt așteptate însă în perspectivă mai îndepărtată din partea factorilor fundamentali, cu precădere din partea cererii agregate”, afirmă BNR.

Pentru Ioniță, această evoluție a cererii reprezintă principalul argument împotriva unor noi majorări de dobândă.

BNR ar putea începe să relaxeze politica monetară anul viitor

Analistul BCR estimează că rata dobânzii de politică monetară va rămâne la 6,50% „cel puțin până în mai 2027”, în condițiile în care inflația de bază rămâne persistentă și este prognozată să intre în intervalul țintei BNR abia în trimestrul al patrulea din 2027.

Totuși, perspectiva unei eventuale reduceri a dobânzii nu este foarte îndepărtată. „Acest lucru ar putea fi văzut ca o confirmare suplimentară că începutul unui eventual ciclu de reducere a dobânzii s-ar putea să nu fie prea departe”, spune Ioniță, referindu-se la mesajul BNR privind intensificarea presiunilor dezinflaționiste din partea cererii agregate.

Analistul consideră că traiectoria dezinflaționistă de anul viitor, dacă politica fiscală rămâne fermă, ar trebui să permită BNR să înceapă relaxarea politicii monetare. „Condiția este ca politica fiscală să rămână fermă, ceea ce este condiționat de stabilitatea politică”, subliniază el.

BNR leagă, la rândul său, presiunile dezinflaționiste de consolidarea fiscală începută în 2025 și continuată în acest an, despre care spune că are „implicații favorabile și asupra anticipațiilor inflaționiste” și este de natură să contribuie la ajustarea deficitului de cont curent.

Leul pune presiune pe inflație, dar spațiul pentru noi deprecieri este limitat

Un alt risc pentru traiectoria inflației îl reprezintă deprecierea recentă a leului. BNR notează că moneda națională „și-a accentuat ascensiunea în primele decade din septembrie”, iar la sfârșitul lunii și la începutul lunii octombrie a consemnat „o creștere abruptă semnificativă”, rămânând ulterior pe un nou palier.

Ioniță consideră însă că spațiul pentru o depreciere suplimentară a leului este limitat. Analistul estimează efectul de transmitere al cursului de schimb în inflație la 0,3 puncte procentuale și consideră că deprecierea recentă a monedei va contribui la revizuirea în sus a prognozei de inflație.

În același timp, modificarea modului în care BNR reacționează la evoluția cursului ar putea deveni mai clară după ședința din noiembrie.

„Recenta slăbire a RON a fost recunoscută în comunicatul deciziei, dar mai multe detalii despre schimbarea funcției de reacție a BNR sunt probabil să apară abia la conferința de presă de după ședința din noiembrie”, spune Ioniță.

Potrivit analistului, comentariile reprezentanților BNR de după deprecierea puternică a leului „au sugerat că există o schimbare în funcția de reacție a BNR, favorizând o pondere mai mare acordată stabilității dobânzii față de stabilitatea cursului de schimb”.

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