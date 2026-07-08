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BNR menține neschimbată dobânda-cheie – Cum vede BNR problemele din economie – Se așteaptă ca efectul de bază să scadă inflația începând cu această lună

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De Razvan Diaconu

8 iulie, 2026

BNR a decis la ședința de politica monetară de miercuri să mențină rata dobânzii-cheie la 6,5%, conform așteptărilor economiștilor. De altfel, se anticipează că dobânda nu va mai fi modificată până în luna mai 2027, moment la care probabil economia se va fi stabilizat.

Totodată, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50%. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Din luna iulie se așteaptă și o reducere a ratei inflației ca dispariției efectului de bază statistică, luna iulie 2025 fiind momentul când s-au majorate taxele și impozitele și s-a liberalizat piața energiei electrice.


Principalele puncte din comunicatul BNR de după ședința de politică monetară:

  • Rata anuală a inflației a continuat să crească la 10,85% în mai, de la 9,87% în martie.

  • Inflația CORE2 și-a întrerupt trendul descedent și a urcat la 8,5% în mai, de la 8,2% în martie.

  • Presiunile au venit de la scumpirea combustibililor, creșterea cursului de schimb leu/euro și dinamica unor prețuri de import

  • Activitatea economică a stagnat în T1/2026, după ce s-a contractat cu -1,9% în T4/2025.

  • Cele mai recente date indică o ușoară redresare a activității economice în T2/2026 față de trimestrul precedent

  • Față de aceeași perioadă a anului trecut, activitatea economică a înregistrat o scădere de 1,2% în T1/2026, după o creștere de 0,2% în T4/2025, în condițiile în care consumul gospodăriilor populației și-a accentuat contracția.

  • Incertitudini mari legate de situația politică internă, potențiale măsuri suplimentare pentru continuarea consolidării fiscale pentru ieșirea din procedura de deficit escesiv a CE.

  • Incertitudini și riscuri generate de conflictul din Orientul Mijlociu și șocul energetic global efectele asupra puterii de cumpărare

  • Deficitul balanței comerciale și-a temperat descreșterea în termeni anuali în acest interval, în timp ce deficitul de cont curent și-a accentuat-o, pe fondul ameliorării evoluției balanțelor veniturilor.

  • Dinamica anuală a volumului lucrărilor de construcții a consemnat un amplu salt în luna aprilie, în timp ce producția industrială și-a mărit ușor contracția față de perioada similară a anului precedent.

  • Efectivul salariaților din economie a continuat să se reducă în aprilie 2026, însă mai lent decât în precedentele trei luni, iar rata șomajului BIM s-a menținut cvasi-constantă pe ansamblul intervalului aprilie-mai, după ce s-a mărit la o valoare medie de 6,4% în T1/2026.

  • Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației se reduce ușor în luna iunie, iar în T3/2026 va consemna o scădere substanțială

În concluzie, BNR estimează că inflația va coborî ușor în 2026, dar va rămâne peste țintă mai mult decât s-a anticipat inițial. Abia în 2027 ar urma să revină în intervalul țintit de 2,5%, plus/minus un punct procentual.

Cititi si: BCR: BNR va menține dobânda-cheie la 6,5% până în luna mai 2027, în pofida încetinirii economiei. Riscul pentru inflație – deprecierea leului

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