BNR lansează o platformă digitală dedicată Tezaurului românesc evacuat la Moscova

Banca Națională a României a lansat o nouă secțiune pe site-ul www.bnr.ro despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 – 1917 și eforturile de repatriere a acestuia.

Rezerva de aur a Băncii Naționale a României, în greutate de 91,5 tone de aur fin (în monede și lingouri), bijuteriile Reginei Maria și importante valori istorice și culturale au fost evacuate în Rusia în două etape, în decembrie 1916 și în august 1917, în baza unor documente cu valoare de tratate internaționale, semnate de reprezentanții Guvernului român și ai celui Rus.

Guvernul Imperial Rus a garantat securitatea transportului, depozitarea și returnarea tuturor valorilor în România, garanțiile fiind menționate clar în protocoalele semnate de guvernele celor două țări. După ce au cucerit puterea în Rusia, bolșevicii au sechestrat Tezaurul (stocul de aur) BNR și valorile cultural-istorice românești transferate la Moscova.

Restituiri parțiale în anii 1935 și 1956

După ce au cucerit puterea în Rusia, bolșevicii au sechestrat Tezaurul (stocul de aur) BNR și valorile cultural-istorice românești transferate la Moscova. Deși Guvernul Sovietic a restituit o parte din valorile istorice și culturale ale României în anii 1935 și 1956, stocul de aur al Băncii Naționale a României n-a fost returnat și a rămas în permanență pe agenda discuțiilor bilaterale româno-sovietice și româno-ruse.

Toate protocoalele referitoare la încredințarea Tezaurului BNR părții ruse se păstrează până astăzi, în original, la Banca Națională a României, dosarul ce le cuprinde predându-se din mână în mână de la un guvernator la altul, de mai bine de o sută de ani. Autenticitatea acestor documente a fost recunoscută și de experții ruși din cadrul Comisiei comune româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relațiilor bilaterale, înființată în baza Declarației comune a miniștrilor afacerilor externe român și rus (2003).

Parlamentul European a adoptat în 2024 o rezoluție pe tema returnării tezaurului

Parlamentul European a adoptat la 14 martie 2024, Rezoluția referitoare la returnarea tezaurului național al României însușit ilegal de Rusia, prin care solicită Federației Ruse să returneze complet Tezaurul Băncii Naționale a României, care a fost transportat în Rusia în anii 1916-1917.

În același timp, „invită Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă să includă restituirea patrimoniului național român pe agenda bilaterală diplomatică care reglementează relațiile UE-Rusia, de îndată ce contextul regional permite reluarea dialogului politic între părți”.

Începând cu anul 1991, Banca Națională a României a desfășurat o serie de activități privind internaționalizarea problemei Tezaurului de la Moscova. Începând cu anul 2023, Banca Centrală de la București a inaugurat o nouă etapă în internaționalizarea problemei Tezaurului de la Moscova, aducând la cunoștința opiniei publice și a decidenților internaționali existența unei creanțe a României asupra Federației Ruse.

***