BNR este așteptată să mențină neschimbată dobânda-cheie până la mijlocul anului – inflația persistentă îndeamnă la prudență

Este de așteptat ca BNR să decidă la ședința de luni de politică monetară menținerea ratei dobânzii, în conformitate cu consensul larg al analiștilor, la 6,50%, nivel stabilit la mijlocul anului 2024. Analiștii BCR consideră că presiunile inflaționiste din a doua jumătate a anului 2025, împreună cu persistența inflației de bază vor determina banca centrală să rămână prudentă în abordarea politicii monetare. În plus, creșterea PIB peste așteptări și expansiunea continuă a creditării sunt argumente suplimentare pentru menținea nivelului actual al dobânzii. Totodată în nota BNR se arată că cel mai probabil reducerea ratelor dobânzilor să înceapă în prima jumătate a anului 2026.

În acest sens importantă va fi ședința de politiciă monetară din februaroe, ocazie cu care BNR va publica de asemenea cifrele actualizate privind previziunile privind inflația.

„Ne așteptăm ca banca centrală să adopte o abordare prudentă, așteptând să evalueze impactul eliminării plafoanelor de preț rămase la gazele naturale și la unele produse alimentare de bază înainte de a acționa. Conform acestei ipoteze, prima reducere a dobânzii cheie ar avea loc probabil în luna mai. Prognozăm o relaxare de 125 de puncte de bază în 2026, aducând rata de politică monetară la 5,25% până la sfârșitul anului. Dinamica inflației rămâne factorul determinant pentru această perspectivă. Pe plan fiscal, condițiile ar putea susține reducerile anterioare. Dacă încrederea în perspectivele inflației care revine în intervalul țintă se consolidează suficient, o reducere concentrată în avans nu poate fi exclusă, deoarece fereastra de oportunitate dintr-o perspectivă externă s-ar putea restrânge până la mijlocul anului”, se arată în nota BCR.

Inflația a surprins marginal, în creștere, cea mai recentă prognoză a băncii centrale, publicată în noiembrie, rata anuală ajungând la 9,7% în decembrie 2025, față de 9,6%. Inflația de bază, pe de altă parte, a fost semnificativ peste proiecția BNR, încheind anul la 8,5% (an/an), față de 8,1% anticipat de banca centrală. Având în vedere acest lucru, ar trebui să aibă loc o ușoară revizuire în creștere a prognozei BNR privind inflația pe termen scurt și mediu în februarie, în special pentru componenta de bază. Acesta ar putea fi un factor important care ar împinge o decizie de reducere a ratei dobânzii spre luna mai.

***