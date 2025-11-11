Analist: BNR va menține dobânzile, în așteptarea semnalelor privind evoluția inflației. Scenariile care ar putea grăbi scăderea costurilor de finanțare

Economiștii se așteaptă ca Banca Națională a României (BNR) să mențină neschimbate ratele dobânzilor la ședința de politică monetară de miercuri.

Dobânda-cheie este la 6,50% de mai bine de 1 an de zile și guvernatorul BNR Mugur Isărescu a indicat încă din august către ținerea pe loc a dobânzilor prin puseul inflaționist actual, provocat de majorarea de la 1 august a TVA și a accizelor și a taxării capitalului, care se va face efectiv de la 1 ianuarie 2026.

Vlad Ioniță, economist la Erste și BCR, spune că BNR va revizui din nou în creștere perspectivele privind inflația, după ce rata anuală de creștere a prețurilor de consum a ajuns la 9,9% în august și septembrie, peste estimările BNR din cel mai recent raport trimestrial asupra inflației.

BNR va aproba miercuri un nou raport trimestrial asupra inflației

”BNR este așteptată să mențină dobânda-cheie neschimbată la ședința din 12 noiembrie, ultima din acest an. Inflația ridicată și creșterea PIB-ului peste așteptări în trimestrul al doilea fac extrem de improbabilă o reducere a dobânzii în 2025, iar rata-cheie este estimată să încheie anul la 6,50%”, arată Ioniță într-un raport de analiză al Erste.

Potrivit acestuia, având în vedere natura actualului val inflaționist (determinat în principal de majorarea taxelor), banca centrală este așteptată să treacă peste caracterul temporar al puseului și să înceapă reducerile de dobândă în prima jumătate a lui 2026.

”În acest context, noul raport privind inflația, ce va fi publicat după ședință, este esențial. Anticipăm o revizuire ascendentă a traiectoriei ratei de inflație pe termen scurt, conform semnalelor transmise la ultima reuniune. Ulterior, conferința de presă a guvernatorului BNR ar putea oferi indicii suplimentare despre evaluarea instituției privind contextul economic actual și perspectivele pentru 2026”, arată Ioniță.

Incertitudini la orizont din piața gazelor și din plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază

Scenariul de bază al analiștilor Erste/BCR este o primă reducere a dobânzii în prima jumătate a anului 2026, cu ocazia publicării unui nou Raport asupra inflației.

”Banca centrală va aștepta probabil să observe efectele eliminării plafonărilor rămase la prețurile gazelor naturale și adaosurilor comerciale la alimentele de bază, înainte de a acționa. În acest scenariu, prima reducere ar putea avea loc în luna mai. Estimăm o relaxare monetară totală de 125 puncte de bază, începând din mai, până la o dobândă de 5,25% la finalul lui 2026”, explică Vlad Ioniță.

Analistul punctează că evoluția inflației rămâne factorul-cheie pentru materializarea acestui scenariu. Din perspectivă fiscală, există totuși argumente pentru reduceri de dobândă mai devreme în an.

”Dacă încrederea BNR privind revenirea inflației în intervalul țintă va fi suficient de ridicată, prima tăiere ar putea veni chiar din februarie”, mai afirmă Ioniță.

BCR estimează o rată a inflației IPC de 9,7% la final de an, respectiv o inflație de bază (CORE2 ajustat) de 7,5%.

”Pentru anul viitor, anticipăm o scădere abruptă în iulie–august, cu rata anuală a inflației terminând puțin peste intervalul țintă, la 3,7%”, mai arată analistul Erste/BCR.

Ultima reducere de dobândă a BNR a avut loc în august 2024. Actualul puseu inflaționist e văzut de BNR drept tranzitoriu

De la ultima reducere de dobândă a BNR, din august 2024, majoritatea băncilor centrale din regiune, dar și BCE și Fed, au aplicat măsuri semnificative de relaxare a politicilor monetare.

”Desigur, lupta împotriva inflației se află în stadii diferite în aceste economii, însă, pe viitor, diferențialul de dobândă ar putea începe să conteze. Pe măsură ce inflația scade gradual în România, este probabil ca BNR să acorde mai multă importanță acestui aspect în deciziile sale. Stabilitatea cursului de schimb ar trebui să rămână un pilon al politicii BNR, iar diferențialul de dobândă este relevant și din această perspectivă, întrucât o apreciere a leului determinată de fluxurile de capital nu este dorită, având în vedere dezechilibrele externe mari”, mai explică Vlad Ioniță.

În lunile iulie-august 2026 vor ieși din calculul statistic creșterile mari de prețuri din iulie-august 2025, cauzate de creșterea taxelor și accizelor.

Analistul Erste/BCR adaugă că, odată ce aceste efecte ies din baza statistică, impactul asupra veniturilor disponibile și al cererii agregate ar trebui să sprijine procesul de dezinflație.

”În iulie–august 2026 este anticipată o scădere bruscă a ritmului anual al inflației. Ajustarea fiscală ar trebui să ducă la corectarea deficitului comercial, reducând presiunea de depreciere asupra leului și oferind BNR mai mult spațiu pentru reducerea dobânzilor, în condițiile în care politica valutară rămâne un element important al strategiei sale”, mai explică Ioniță.

