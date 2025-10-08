BNR – presată între inflație și finanțarea economiei: ține pe loc dobânda, relaxează cursul și reclamă incertitudini tot mai mari

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis miercuri să mențină neschimbată dobânda-cheie de politică monetară pentru a noua ședință consecutivă, la nivelul de 6,5% pe an, în linie cu așteptările analiștilor.

Decizia păstrează costurile de împrumuturi la unul din cele mai ridicate niveluri din Europa, iar ea vine în contextul în care banca centrală va ignora și considera drept tranzitoriu puseul inflaționist actual, alimentat în principal de majorările recente de TVA și accize și de eliminarea schemei de plafonare și compensare a prețului la energie electrică.

”Actualele evaluări relevă perspectiva ajungerii ratei anuale a inflației pe un platou la finele trimestrului III și a descreșterii foarte lente a acesteia în următoarele trei luni, pe fondul efectelor tranzitorii peste așteptări exercitate de expirarea la 1 iulie a schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorarea începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor”, se arată în comunicatul de presă transmis de BNR.

Pe de altă parte, BNR arată că implementarea în întregime a pachetului de măsuri fiscal bugetare va antrena ”presiuni dezinflaționiste tot mai intense din partea factorilor fundamentali pe orizontul mai îndepărtat de timp, îndeosebi din partea cererii agregate, în principal prin corecția bugetară inițiată astfel în 2025 și accentuată probabil în anul viitor, ce va conduce și la o ajustare consistentă a deficitului de cont curent”.

Exporturi mai bune, importuri mai puține – Efect probabil al deprecierii leului. BNR: Semne de stagnare a activității economice în S2

Banca Națională subliniază că evoluția exportului net și-a redus considerabil impactul contracționist în trimestrul II 2025, context în care creșterea deficitului comercial și de cont curent și-au încetinit creșterea.

”Evoluția exportului net și-a redus considerabil impactul contracționist în trimestrul II 2025, ca urmare a divergenței conturate între continuarea creșterii dinamicii anuale a volumului exporturilor de bunuri și servicii și scăderea notabilă consemnată de cea a volumului importurilor. Pe acest fond, deficitul comercial și cel de cont curent și-au încetinit puternic creșterea în termeni anuali, în cel din urmă caz și cu aportul ameliorării balanței veniturilor secundare”, se mai precizează în raportul BNR.

În același timp, potrivit BNR, cele mai recente date și analize indică o ”cvasi-stagnare a activității economice pe ansamblul semestrului II 2025, asociată însă cu o creștere a dinamicii anuale a PIB în trimestrul III, în condițiile unor evoluții eterogene la nivelul componentelor cererii agregate și al sectoarelor majore”.

”Astfel, în intervalul iulie-august, vânzările cu amă­nuntul au continuat să-și încetinească creșterea față de perioada similară a anului trecut, în timp ce dinamica anuală a volumului lucrărilor de construcții a consemnat un salt deosebit de amplu în luna iulie, iar producția industrială a înregistrat o creștere notabilă în termeni anuali. În același timp, variația anuală a exporturilor de bunuri și servicii și-a mărit decalajul pozitiv față de cea a importurilor, reducându-se relativ mai modest față de trimestrul precedent. În aceste condiții, deficitul comercial s-a comprimat ușor în iulie în raport cu perioada similară a anului trecut, iar cel de cont curent s-a restrâns consistent, inclusiv pe fondul evoluțiilor pozitive de la nivelul balanțelor veniturilor”, explică Banca Națională în comunicat.

Analiști capital Economics: BNR va ține pe loc dobânzile până în S2 2026 – Economia se află în buza recesiunii

”BNR a decis astăzi să păstreze rata dobânzii de politică monetară la 6,50%, iar, în ciuda semnelor că economia resimte efectele măsurilor recente de consolidare fiscală, considerăm că dobânzile vor rămâne neschimbate până în a doua jumătate a anului viitor. Aceasta este o perspectivă mai restrictivă (hawkish – eng.) decât cea a altor analiști, care anticipează reduceri ale dobânzilor mai devreme”, punctează și analiștii Capital Economics, care adaugă că inflația rămâne mult peste ținta BNR de 1,5–3,5% până în a doua jumătate a anului 2026.

Aceștia arată că ”economia se va afla aproape de recesiune în trimestrele următoare”.

”În comunicatul de presă de astăzi, BNR a exprimat o opinie similară, menționând că «cele mai recente date și analize indică o cvasi-stagnare a activității economice» în a doua jumătate a acestui an”, mai comentează analiștii capital Economics.

Ei adaugă că nivelul ridicat al inflației – 9,9% în ritm anual în luna august – limitează capacitatea BNR de a susține economia.

BNR: Noi măsuri vor fi probabil adoptate în scopul continuării consolidării bugetare

De asemenea, banca centrală dă de înțeles că vor mai trebui luate măsuri pentru continuarea consolidării bugetare.

”Incertitudini rămân totuși asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în perspectivă în scopul continuării consolidării bugetare în conformitate cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și cu procedura de deficit excesiv”, precizează BNR.

În același timp, conform băncii centrale, incertitudini și riscuri însemnate la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, continuă să provină din mediul extern, având în vedere, pe de o parte, tensiunile comerciale globale, precum și războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, iar pe de altă parte, planurile de creștere a cheltuielilor pentru investiții în apărare și infrastructură în statele UE.

Alte incertitudini la adresa inflației sunt expirarea plafonării schemei de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale și expirarea schemei de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază – ambele expiră în martie 2026, grevând cel mai probabil orice scădere de dobândă din partea BNR.

Pe piața muncii, efectivul salariaților din economie a continuat să se reducă în lunile iunie și iulie 2025 – Redresare în septembrie a intențiilor de angajare

BNR mai punctează că sondajele de specialitate din piața muncii par să indice către o redresare a intențiilor de angajare.

„Pe piața muncii, efectivul salariaților din economie a continuat să se reducă în lunile iunie și iulie 2025, în timp ce rata șomajului BIM (Biroul Internațional al Muncii) a înregistrat, la rândul ei, o mică scădere pe ansamblul intervalului iulie-august, după ce a crescut și s-a menținut în trimestrele I și II la o valoare medie de 6,0 la sută. Totodată, potrivit sondajelor de specialitate, intențiile de angajare pe orizontul foarte scurt de timp s-au redresat întrucâtva în septembrie, după slăbirea abruptă din iulie-august, dar exclusiv pe seama evoluțiilor din comerț, iar deficitul de forță de muncă raportat de companii a înregistrat o creștere pe ansamblului trimestrului III, mult inferioară însă declinului suferit în precedentele trei luni. Dinamica anuală a salariului brut nominal și-a prelungit descreșterea în prima lună a trimestrului III, iar cea a costului unitar cu forța de muncă din industrie a înregistrat o nouă scădere semnificativă, rămânând însă relativ ridicate”, precizează BNR.

Consiliul de administrație al BNR are programată ultima ședință de politică monetară din acest an în luna noiembrie. La această ședință se va aproba și următorul raport asupra inflației, cu prognozele actualizate ce vor fi prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu.

