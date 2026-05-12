Ce va face BNR în lunile următoare. Viceguvernatorul Marinescu: ”Rata inflației va crește pe termen scurt, dar se va înjumătăți din iulie și august încolo”

O înăsprire a condițiilor monetare de către băncile centrale și Banca Națională a României (BNR), la așa-numita ”inflație Ormuz” s-ar putea dovedi prematură, transmite viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, printr-o postare pe blogul personal.

Acesta a realizat o analiză privind calibrarea și conduita politicii monetare a BNR și a băncilor centrale, analiză publicată în contextul în care BNR are vineri o nouă ședință de politică monetară, care va fi ocazionată de publicarea unor noi estimări, mai mari, privind evoluția inflației.

Rata inflației va crește pe termen scurt, dar se va înjumătăți din iulie și august încolo

”În actualul context fiscal-bugetar, când economia resimte din plin efectele măsurilor de ajustare a deficitului bugetar, iar deficitul de cerere din economie se adâncește la cote severe, politica monetară întâmpină provocarea de a evita să pună «sare pe rană», prin creșterea dobânzii de referință, ca reacție de răspuns la primele șocuri de ofertă”, arată Marinescu în postarea sa.

Acesta punctează că, în pofida revizuirii în sus a traiectoriei ratei inflației pentru lunile următoare, date fiind efectele războiului din Golf, și în luna aprilie BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară.

”Anticipăm înjumătățirea inflației în lunile de vară, ca efect de bază la măsurile fiscale adoptate în vara lui 2025. Evoluția se suprapune cu depresurizarea anticipată a inflației core, prin frânarea puternică a consumului și a cererii agregate. Astfel, abordarea BNR de până acum, una de tip wait-and-see condiționat, are șanse să mai continue o vreme, chiar dacă alte bănci centrale ar putea decide să acționeze. Date fiind condițiile monetare actuale și estimările de dezinflație, conduita BNR este relativ bine poziționată pentru a naviga printre incertitudinile existente în prezent”, explică Marinescu.

Acesta mai punctează că, dn perspectiva politicilor economice, evitarea unei recesiuni prelungite în perioada următoare necesită măsuri care să sprijine potențialul economiei.

”Este deosebit de importantă implementarea proiectelor de investiții în mod eficient și la timp”, mai arată viceguvernatorul BNR.

