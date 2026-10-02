Încordare pe piețele financiare, înainte de decizia de rating a S&P: BNR lasă liber cursul, bursa continuă revenirea, ROBOR face un nou salt, dobânzile suverane sunt la maxime

Indicele BET a crescut în ultima ședință a săptămânii de tranzacționare, continuând revenirea ce s-a prefigurat încă din ședința de marți: referința pieței locale a încheiat ziua de vineri cu un plus semnificativ, de +1,76%, și săptămâna cu un plus de +1,9%. Aceasta a fost a treia zi de creștere consecutivă pentru referința pieței locale.

În același timp, cursul valutar oficial al leului în raport cu euro (EUR/RON) a fost anunțat de către Banca Națională a României, la fixingul oficial de vineri de la ora 13:00, la o valoare de 5.3447 lei/euro, după deprecierea puternică de joi a leului de pe piețele internaționale/interbancar, care a dus la un moment dat euro la 5.365 lei. Pe de altă parte, dincolo de fixingul de la miezul zilei de vineri, leul a continuat să se deprecieze pe piețe pe parcursul ședinței de tranzacționare, BNR reducând intervențiile (vezi grafic EUR/RON în continuarea articolului).



Totodată, ROBOR la 3 luni a făcut un nou salt, în timp ce dobânzile suverane ale României au scăzut ușor, înainte de decizia de rating de vineri seară a agenției Standard & Poor’s.

Configurația tehnică a BET și care ar putea fi următoarele mișcări: referința pieței a închis peste media mobilă simplă de 20 de zile

Indicele BET a închis săptămâna la 32.330 puncte, peste ”rezistența” de la pragul de 31.900 puncte, care a marcat maximul ședinței din 28 septembrie, un nivel semnificativ pe graficul zilnic (vezi grafic mai jos).

În același timp, BET a închis în mod relevant exact sub media mobilă simplă de 20 de zile (20DSMA), situată la 32.340 puncte – o închidere peste acest nivel ar fi fost o dezvoltare puternic pozitivă pentru perspectivele de continuare a revenirii actuale, anunțată de CursDeGuvernare.ro luni și marți – LINK AICI și AICI.

BET a coborât sub media mobilă simplă de 20 de zile fix în ultimele minute de tranzacționare, la închidere, un element totuși pozitiv.

Următorul nivel important de rezistență pentru BET pe graficul zilnic este pragul de 33.000 puncte. Depășirea acestui nivel în debutul săptămânii viitoare prefigurează posibilitatea ca revenirea actuală, de 4 zile, să continue și să nu fie doar o redresare tehnică, menită să reseteze sentimentul investitorilor. Dincolo de importanța deciziei de rating a agenției Standard & Poor’s, relevantă pentru direcția bursei este îmbunătățirea perspectivelor de soluționare a crizei politice și guvernamentale prin desemnarea unui nou premier, tehnocrat, în cursul zilei de luni de către președintele Nicușor Dan.

Merită notat că BET a corectat deja o bună parte din avansul masiv din ultimele 18 luni și se poate prefigura continuarea corecției actuale ”prin timp” (nu prin scăderea prețurilor), la fel ca după alegerile anulate din final de 2024 – piața locală a intrat probabil într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

Referința bursei a intrat oficial în teritoriul corecției pe 15 septembrie, când a consemnat un declin de peste -10% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

Notă: Un minus de peste 10 procente pentru un activ financiar, față de un maxim istoric recent, marchează intrarea oficială în teritoriul corecției. În același timp, pragul de -20% marchează intrarea în ”bear-market”.

Dobânzile suverane pe termen lung sunt tot la maxime, cele pe termen scurt au scăzut ușor – ROBOR face un nou salt, leul continuă să piardă teren în fața euro

În ceea ce privește moneda națională, cursul leului în raport cu euro (EUR/RON) a continuat să se deprecieze: vineri, pe piețele internaționale/interbancar, respectiv după fixingul oficial al BNR de la ora 13:00, euro a urcat la până la 5,356 lei/euro la ora 15:40 (vezi grafic mai jos 5M – fiecare lumânare reprezintă 5 minute de tranzacționare). La ora 17:45, euro se tranzacționa la 5,348, cu continuare a tendinței de depreciere.

Amintim că leul a început să piardă teren în fața euro după publicarea raportului lunar privind rezervele valutare ale băncii centrale, care a arătat o scădere a rezervelor de 4,8 miliarde de euro în septembrie, la 60 mld. euro, după că BNR a fost forțată să intervină în luna septembrie pentru a susține leul.

Notă: O asemenea scădere a rezervelor BNR, în contextul în care leul pierduse deja teren în fața euro în a doua parte a lunii septembrie, a motivat cel mai probabil unii investitori de pe piețe să intre ”short” pe leu (să parieze pe scădere), raportul devoalând cât de mare a fost presiunea pe curs în contextul crizei politice și cât de mare a fost efortul financiar al BNR pentru a-l ține sub control. BNR poate să fi calculat de asemenea că costul continuării intervențiilor este prea mare în raport cu presiunea de depreciere. De notat de asemenea că, din scăderea de 4,8 miliarde de euro a rezervelor valutare a BNR, 2,7 miliarde reprezintă totuși plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice în valută. Asta reduce suma probabilă pe care BNR a cheltuit-o pentru apărarea cursului, în septembrie, la aproximativ 2 miliarde de euro.

În același timp, ROBOR la 3 luni a făcut un nou salt vineri, de 5 puncte de bază, la 6,11%, după ce a crescut cu 22 puncte de bază în ultimele două săptămâni, semn al tensionării situației de pe piețele monetare. ROBOR la 3 luni a ajuns astfel la un nivel unde s-a situat ultima dată în luna ianuarie.

Totodată, dobânzile suverane pe termen lung ale României s-au menținut în preajma maximelor ultimelor 12 luni atinse luni, în timp ce cele pe termen mediu și scurt au scăzut ușor: dobânda suverană pe 10 ani (RO10Y) se situa la ora 17:48 la 7,57%, față de 7,56% joi și 7,68% miercuri, cea pe 5 ani se situa la ora menționată la 7,25%, în scădere de la 7,43% joi și 7,51% miercuri, iar dobânda suverană pe 2 ani (RO2) era la 7,23%, față de 7,32% joi și 7,4%, miercuri.

Președintele Nicușor Dan va desemna luni un nou premier

Contextul politic rămâne în continuare unul tensionat, nefiind clară soluția de ieșire din criza politică ce ține de 5 luni, fiind în același timp urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

Declinul recent al bursei, al valorii leului în raport cu euro și creșterea dobânzilor vine și într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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