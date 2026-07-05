BNR: Băncile înăspresc pentru al șaptelea trimestru consecutiv condițiile de creditare a companiilor – au crescut creditele neperformante – Scădere semnificativă a cererii de împrumuturi din partea IMM-urilor

Băncile din România au continuat să restrângă accesul companiilor la finanțare în primul trimestru din 2026, în timp ce au relaxat semnificativ condițiile de creditare pentru populație, potrivit unui sondaj realizat de Banca Națională a României .

Instituțiile de credit au înăsprit standardele de creditare pentru împrumuturile acordate companiilor nefinanciare cu 8,1% procent net, marcând al șaptelea trimestru consecutiv de restrângere a condițiilor de finanțare.

Potrivit băncilor, principalul factor care a determinat această decizie este deteriorarea calității portofoliilor de credite, reflectată în creșterea ponderii creditelor neperformante. Pentru trimestrul al doilea din 2026, băncile estimează continuarea acestei tendințe, în special în cazul IMM-urilor, unde standardele de creditare ar urma să se înăsprească cu 11,8% procent net.

Cererea de credite a firmelor continuă să scadă, în special în rândul IMM-urilor

Pe fondul incertitudinilor economice, cererea de finanțare din partea companiilor s-a diminuat cu 11,3% procent net în primul trimestru al anului.

Cea mai accentuată contracție a fost înregistrată în segmentul întreprinderilor mici și mijlocii, unde solicitările de credite au scăzut cu 31,3% procent net, atât pentru finanțările pe termen scurt, cât și pentru cele pe termen lung.

Băncile estimează că și în trimestrul al doilea cererea va rămâne în teritoriu negativ, cu un sold de -5,2% procent net.

Instituțiile financiare apreciază că reducerea cererii este explicată atât de amânarea investițiilor în active fixe, cât și de utilizarea într-o măsură mai mare a surselor proprii de finanțare și a împrumuturilor contractate de la alte bănci.

Construcțiile rămân cel mai riscant sector

Percepția asupra riscului de credit s-a deteriorat în continuare în primul trimestru din 2026. Pentru IMM-uri, riscul a crescut cu 14,3% procent net, comparativ cu 8,4% în cazul corporațiilor.

La nivel sectorial, construcțiile sunt considerate în continuare cele mai riscante, cu un indicator de 57,3% procent net, urmate de agricultură (47,2%) și industrie (43,6%). În schimb, cele mai reduse niveluri de risc sunt atribuite companiilor din intermediere financiară și alte servicii (câte 8,4%), turism (21,6%) și energie (22,9%).

În același timp, pierderea estimată în caz de nerambursare (LGD) pentru creditele acordate companiilor a urcat la 35,1%, cu aproximativ două puncte procentuale peste nivelul de la sfârșitul anului trecut.

Populația beneficiază de condiții mai bune de creditare

Spre deosebire de segmentul companiilor, populația a beneficiat de o relaxare a condițiilor de finanțare.

Standardele de creditare pentru creditele ipotecare au fost relaxate cu 7,2% procent net, iar cele pentru creditele de consum cu 16,6% procent net. Băncile estimează că această tendință va continua și în trimestrul al doilea.

Relaxarea este explicată aproape exclusiv prin intensificarea concurenței dintre instituțiile bancare, care încearcă să atragă noi clienți într-un context în care finanțarea companiilor încetinește.

În cazul creditelor ipotecare, spreadul dobânzii față de IRCC/ROBOR s-a redus cu 11,7% procent net, iar raportul mediu dintre valoarea creditului și valoarea garanției (LTV) pentru creditele nou-acordate a crescut la 64%, cu un punct procentual peste nivelul din trimestrul anterior. Gradul mediu de îndatorare pentru creditele noi s-a menținut la 35%.

Cererea populației este în creștere, în special pentru credite de consum

Cererea pentru creditele ipotecare a înregistrat o creștere modestă, de 3% procent net, în timp ce cererea pentru creditele de consum a avansat cu 11% procent net. Pentru trimestrul al doilea din 2026, băncile anticipează o accelerare a cererii pe ambele segmente.

În ceea ce privește piața rezidențială, peste jumătate dintre instituțiile de credit consideră că prețurile locuințelor au rămas stabile în primul trimestru, iar 79,2% estimează că acestea vor continua să stagneze și în trimestrul următor. Doar 18,8% dintre bănci anticipează noi creșteri de preț.

În acest sondaj, „procent net” (sau „sold conjunctural”) nu reprezintă un procent, ci un indicator care arată diferența dintre ponderea băncilor care au raportat o creștere și ponderea celor care au raportat o scădere, ținând cont și de cota de piață a fiecărei bănci.

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