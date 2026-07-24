BNR, după avertismentul european privind riscurile cibernetice din inteligența artificială: „Nu este un motiv pentru retragerea depozitelor bancare” – Cel mai recent test de reziliență nu a identificat vulnerabilități

Banca Națională a României (BNR) a transmis vineri că avertismentul emis recent de Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) privind riscurile cibernetice generate de modelele avansate de inteligență artificială nu anunță producerea unui incident, nu anticipează inevitabilitatea unui blocaj sistemic a sectorului financiar și nu reprezintă un motiv pentru retragerea depozitelor bancare sau renunțarea la serviciile financiare digitale.

Precizările vin după ce, la 7 iulie 2026, CERS a publicat Avertismentul CERS/2026/3 privind riscurile cibernetice sistemice generate de modelele de inteligență artificială de frontieră, care atrage atenția că modelele de inteligență artificială de frontieră pot crește viteza, amploarea și sofisticarea atacurilor cibernetice, modificând profilul de risc al sistemului financiar european.

La elaborarea analizei tehnice care a stat la baza avertismentului au participat și experți ai BNR.

BNR spune că monitorizează permanent riscurile operaționale și cibernetice prin supravegherea băncilor și a infrastructurilor pieței financiare

Potrivit băncii centrale, documentul emis de CERS este un instrument preventiv de politică macro-prudențială, destinat autorităților și instituțiilor financiare pentru consolidarea rezilienței sistemului.

„Acesta nu anunță producerea unui incident și nu anticipează inevitabilitatea unui blocaj sistemic a sectorului financiar”, subliniază BNR.

Instituția precizează că monitorizează permanent riscurile operaționale și cibernetice prin supravegherea băncilor și a infrastructurilor pieței financiare, analiza incidentelor raportate, misiuni de evaluare și teste de reziliență cibernetică.

BNR arată că, încă din 2024, infrastructurile pieței financiare și instituțiile de credit sistemice participă periodic la teste avansate de reziliență cibernetică, care simulează tehnicile utilizate de atacatori avansați. Cel mai recent exercițiu nu a identificat vulnerabilități operaționale semnificative, iar băncile evaluate sunt, în general, pregătite să își activeze planurile de continuitate a activității și procedurile de gestionare a crizelor.

Totodată, banca centrală amintește că normele europene privind reziliența operațională digitală obligă instituțiile financiare să demonstreze că pot menține funcționarea serviciilor critice sau le pot restabili rapid în cazul unor incidente.

BNR: Numerarul rămâne important, dar nu trebuie să înlocuiască serviciile bancare

În comunicat, BNR reafirmă că numerarul rămâne o componentă esențială a sistemului monetar și că asigurarea accesului populației și companiilor la numerar este o preocupare constantă, inclusiv în contextul intensificării riscurilor cibernetice și al evoluțiilor geopolitice.

Potrivit Raportului asupra stabilității financiare din decembrie 2024, numerarul aflat în circulație ajunsese la 120,3 miliarde de lei, iar gradul de disponibilitate era de 98%. Rețeaua de bancomate deservea aproximativ 13,4 milioane de persoane, echivalentul a 71% din populația rezidentă cu vârsta peste 15 ani, toate localitățile urbane având cel puțin un bancomat. Raportat la populație, rețeaua din România este comparabilă cu cea din Polonia și mai extinsă decât cea din Cehia, deși persistă diferențe de acces în mediul rural.

BNR recomandă ca numerarul și serviciile financiare digitale să fie privite ca instrumente complementare. Păstrarea unor sume rezonabile în numerar poate contribui la continuitatea plăților esențiale în situații excepționale, însă banca centrală avertizează că deținerea unor sume mari în afara sistemului bancar implică riscuri precum furtul, pierderea sau distrugerea banilor.

Instituția reamintește că depozitele eligibile sunt garantate în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă.

„Analiza prudentă a riscurilor cibernetice nu trebuie, prin urmare, confundată cu un îndemn la retragerea depozitelor sau la renunțarea la serviciile financiare digitale”, transmite BNR.

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