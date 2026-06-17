BNR, ASF și Guvernul au analizat implicațiile asupra stabilității financiare ale anchetei Consiliului Concurenței

Reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR), ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai Guvernului au analizat, în ședința din 16 iunie a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM), implicațiile asupra sectorului bancar și asupra stabilității financiare generate de ancheta desfășurată de Consiliul Concurenței privind indicele ROBOR.

Potrivit comunicatului transmis miercuri de CNSM, membrii Consiliului general „au fost informați cu privire la (…) implicațiile asupra sectorului bancar și stabilității financiare care decurg din acțiunea Consiliului Concurenței”, alături de alte teme precum riscurile sistemice, evoluțiile din piața activelor digitale și analiza riscurilor din sectorul agroalimentar.

În cadrul reuniunii, membrii CNSM au analizat și o serie de lucrări privind politica macroprudențială și riscul sistemic, inclusiv recalibrarea amortizorului anticiclic de capital, amortizorul de capital pentru risc sistemic, menținerea statutului Republicii Moldova de țară terță semnificativă pentru sectorul bancar românesc și recunoașterea unei măsuri macroprudențiale adoptate de Austria.

Consiliul general al CNSM a aprobat în unanimitate Recomandarea CNSM nr. R/2/2026 privind amortizorul anticiclic de capital.

„Rata amortizorului se menține la 1 la sută, pe fondul unui nivel înalt al riscurilor sistemice de natură ciclică, amplificate inclusiv de prelungirea tensiunilor geopolitice”, se arată în comunicat.

Totodată, membrii CNSM au decis menținerea Republicii Moldova în categoria țărilor terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc și recunoașterea măsurii privind amortizorul anticiclic de capital adoptate de autoritățile de la Chișinău.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială funcționează în baza Legii nr. 12/2017 și reunește reprezentanți ai BNR, ASF și Guvernului, având rolul de a coordona supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național și de a stabili politica macroprudențială și instrumentele necesare implementării acesteia.

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