Bloomberg: Zece state europene, gata să trimită trupe în Ucraina, ca parte a unui acord de pace cu Rusia. Pachetul de garanții și termenii lui, stabiliți în zilele următoare

Pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina va prinde contur încă din această săptămână, pe fondul sprijinului acordat de președintele american, Donald Trump unui plan care prevede trimiterea de militari europeni în Ucraina, ca parte a unui potențial acord de pace. Zece state ar fi gata să desfășoare trupe pe teritoriul țării invadata de Rusia, în februarie 2022, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

O reuniune a oficialilor europeni s-a concentrat, marți, pe planul de trimitere de militari britanici și francezi în Ucraina, ca parte a unui acord de pace, inclusiv numărul și poziția personalului militar, au dezvăluit, sub protecția anonimatului, persoane aflate la curent cu aceste discuții. Sursele nu au menționar care sunt celelalte 8 țări dispuse să contribuie cu trupe terestre la garanțiile de securitate.

Chiar dacă a exclus trimiterea de trupe americane, președintele Donald Trump a spus că Statele Unite vor fi implicate în oferirea de garanții.

„Când vine vorba de securitate, europenii sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Suntem dispuși să îi ajutăm cu diverse lucruri, în special, probabil… pe calea aerului”, a declarat președintele SUA, marți, într-un interviu la Fox News.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat ulterior reporterilor că Trump a înțeles că garanțiile sunt „extrem de importante pentru a asigura o pace durabilă”. „El a dat instrucțiuni echipei sale de securitate națională să coordoneze acțiunile cu prietenii noștri din Europa și să continue cooperarea și discuțiile pe aceste teme cu Ucraina și Rusia”, a spus Leavitt, adăugând că, deși Trump a exclus trimiterea de trupe americane pe teren, Washingtonul ar putea „cu siguranță să ajute la coordonare și, eventual, să ofere alte mijloace de garantare a securității”.

Natura ajutorului militar american pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace nu este clară. Sprijinul aerian ar putea lua multe forme, cum ar fi sisteme de apărare împotriva rachetelor sau avioane de vânătoare care să aplice o zonă de excludere a zborurilor.

Declarațile lui Donald Trump au dat startul discuțiilor despre ce opțiuni are Occidentul, astfel încât să mențină și Washingtonul implicat, chiar dacă nu cu trupe în teren.

„Una dintre opțiunile posibile ar fi asigurarea securității spațiului aerian al Ucrainei. Acest lucru s-ar putea realiza prin staționarea unor avioane la bazele aeriene existente în Polonia sau România, cu participarea SUA”, scrie corespondentul BBC pe probleme de securitate, Frank Gardner.

Marea Neagră este o altă zonă în care garanțiile de securitate occidentale ar putea contribui la ținerea flotei ruse la distanță și la asigurarea liberei circulații a navelor comerciale din porturi precum Odesa, adaugă Gardner.

Termenii garanțiilor, stabiliți în zilele următoare

Volodimir Zelenski a avansat, luni, un termen de zece zile pentru conturarea unor garanții de securitate solide.

Oficialii militari europeni se vor întâlni cu omologii lor americani în zilele următoare pentru a elabora „garanții solide de securitate și pentru a pregăti desfășurarea unei forțe de asigurare a securității în cazul încetării ostilităților”, a anunțat, marți, guvernul britanic, într-un comunicat. La aceste discuții vor participa comandantul suprem al NATO în Europa, precum și șefii apărării din statele membre, au declarat persoane familiarizate cu acest subiect.

Termenii garanțiilor vor fi stabiliți „în zilele următoare, de preferință în această săptămână”, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European, reporterilor la Lisabona.

