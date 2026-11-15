Bloomberg: SUA iau în calcul o reducere mai mică, de doar 5.000 de militari, a efectivelor din Europa

Administrația Trump va reduce numărul celor aproximativ 80.000 de militari americani staționați în Europa într-o măsură mai mică decât se temeau liderii continentului, potrivit unor surse Bloomberg.

Aliații europeni se temeau anterior că SUA ar putea retrage până la 25.000 de militari, însă o reducere mai mică este acum mai probabilă, deoarece Statele Unite au primit favorabil creșterea cheltuielilor pentru apărare în cadrul NATO, potrivit surselor.

Conducerea Pentagonului a realizat, de asemenea, cât de mult depinde armata americană de forțele desfășurate în Europa pentru a-și proiecta puterea militară în Orientul Mijlociu, unde războiul din Iran continuă să se prelungească, au declarat aceleași surse.

Una dintre surse a afirmat că aliații se așteaptă acum la o reducere totală de aproximativ 5.000 de militari americani.

Decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump, care i-a criticat în repetate rânduri pe aliații europeni pentru că nu au ajutat SUA și Israelul în războiul împotriva Teheranului.

„Avem aici numeroase resurse militare, amplasate exact acolo unde dorim să fie”, a declarat la începutul acestei luni Matt Whitaker, principalul emisar al lui Trump la NATO, referindu-se la posibilele reduceri de trupe. „Nu mă aștept la nimic major.”

Flancul estic al NATO ar urma să fie consolidat

Majoritatea reducerilor efectivelor militare americane se vor concentra asupra Germaniei, unde este staționat cel mai mare contingent american. Flancul estic al NATO ar urma să fie consolidat, țările care au graniță cu Rusia oferindu-se să suporte o parte din costuri.

Un oficial al Pentagonului a declarat, într-un comunicat, că evaluarea este încă în desfășurare și că, deocamdată, nu există alte informații de anunțat. Subsecretarul Apărării pentru Politici, Elbridge Colby, urmează să prezinte secretarului Apărării, Pete Hegseth, un raport oficial privind modificările propuse.

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO și șeful Comandamentului European al SUA, a transmis echipei lui Colby, în luna septembrie, un set de scenarii posibile pentru a fi analizate. Hegseth este așteptat să îi prezinte lui Trump recomandările finale la 1 decembrie.

Aliații nu își fac iluzii în privința motivației care stă la baza evaluării Pentagonului, aceasta venind după ani de nemulțumiri bipartizane legate de dezechilibrul contribuțiilor statelor membre la securitatea Europei.

„America nu poate să aibă mai multă grijă de apărarea Europei și nici să plătească mai mult pentru aceasta decât o fac aliații noștri”, le-a spus Hegseth aliaților din NATO la începutul acestui an, când a anunțat evaluarea. „Europa poate și trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională.”

Resursele militare americane din Europa s-au dovedit valoroase în contextul prelungirii războiului din Iran

Însă, pe măsură ce războiul din Iran s-a prelungit, resursele militare americane din Europa s-au dovedit valoroase — și, uneori, vulnerabile — în ciuda tensiunilor dintre Washington și capitalele europene apărute la începutul conflictului.

„Ei analizează această chestiune într-un mod extrem de direct, exclusiv prin prisma intereselor SUA”, le-a declarat reporterilor secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, în timpul unei vizite la Washington, la jumătatea lunii octombrie. „Deși uneori discursul public poate sugera că SUA se află în Europa pentru a aduce beneficii Europei, cred că realitatea dură este că SUA se află în Europa pentru că acest lucru servește propriilor interese.”

Efortul de război al SUA împotriva Iranului s-a bazat în mare măsură pe bazele militare europene și pe posibilitatea de a survola teritoriul aliaților. Chiar dacă administrația americană le-a cerut aliaților să își intensifice eforturile, să cheltuiască mai mult pentru propria apărare și să ofere sprijin logistic operațiunilor militare americane, Trump și colaboratorii săi au antagonizat partenerii europeni, determinându-i pe unii să pună sub semnul întrebării angajamentul SUA față de apărarea Europei.

Anul trecut, Congresul a adoptat o lege care limitează capacitatea Departamentului Apărării de a reduce efectivele militare din Europa

Anul trecut, Congresul a adoptat o lege care limitează capacitatea Departamentului Apărării de a reduce efectivele militare din Europa. Aceasta interzice Pentagonului să coboare sub pragul de 76.000 de militari, să renunțe la baze militare sau să retragă echipamente militare majore fără consultarea aliaților și fără efectuarea unei analize detaliate a riscurilor și a impactului acestor măsuri.

Evaluarea aflată în desfășurare include o analiză a riscurilor realizată de Grynkewich, precum și feedback detaliat din partea aliaților NATO — factori pe care administrația americană i-ar putea invoca pentru a susține că a îndeplinit cerințele legislative.

Cu toate acestea, perspectiva ca Partidul Democrat să preia controlul asupra Congresului după alegerile intermediare din 3 noiembrie — inclusiv controlul asupra cheltuielilor guvernamentale — ar limita capacitatea lui Trump de a opera reduceri majore ale efectivelor militare.

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