Bloomberg: SpaceX se află în negocieri avansate pentru fuziunea cu xAI – Miza: asamblarea de centre de date în spațiu

Mai întâi săptămâna trecută a scris Reuters și acum Bloomberg dezvăluie că SpaceX, companie deținută de Elon Musk, este în negocieri avansate pentru a fuziona cu firma de inteligență artificială xAI, deținută tot de Musk. Fuziunea pare a fi o încercare de consolidare, poziționând imperiul lui Elon Musk ca lider în noua cursă „centre de date în spațiu”, mai ales pe măsură ce Starship se pregătește de zborurile comerciale. Bloomberg precizează că relatările despre o posibilă tranzacție SpaceX-xAI se bazează pe informații furnizate de persoane familiarizate cu discuțiile și nu au fost încă confirmate de Elon Musk.

„Producătorul de rachete și sateliți și firma de inteligență artificială și-au informat unii dintre investitorii despre planurile de fuziune, au spus sursele, sub protecția anonimatului deoarece informațiile sunt private. Un acord ar putea fi anunțat chiar în această săptămână, au spus unele dintre persoane.

Negocierile sunt în curs de desfășurare, iar discuțiile ar putea continua sau ar putea eșua”, au mai spus sursele Bloomberg. Până în prezent, Elon Musk nu a negat informațiile, în ciuda faptului că de regulă o face numind astfel de zvonuri „fake news”.

„xAI ar putea beneficia enorm de capacitatea de calcul oferită de centrele de date SpaceX de pe orbită, dacă compania va fi capabilă să facă tehnologia să funcționeze”.

Bloomberg a mai relatat că SpaceX plănuiește o listare la bursă până în iunie, deși nimic nu este confirmat. Dacă este adevărat, ar coincide aproximativ cu ziua de naștere a lui Musk. IPO-ul ar putea strânge până la 50 de miliarde de dolari pentru SpaceX, ceea ce ar face din acesta cel mai mare IPO din istorie.

