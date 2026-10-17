Bloomberg: România se oferă să plătească o parte din costurile prezenței militare americane

România se oferă să plătească o parte din costurile suportate de Statele Unite pentru menținerea trupelor americane pe teritoriul țării, potrivit unor surse Bloomberg.

Bucureștiul s-a alăturat altor guverne din Europa de Est, precum cele din Polonia și din statele baltice, care au propus stimulente financiare pentru personalul militar american, într-un moment în care tensiunile din Marea Neagră s-au intensificat, au precizat sursele.

România, care găzduiește aproximativ 1.000 de militari americani, a fost primul stat european în care administrația Donald Trump a impus reduceri ale efectivelor militare anul trecut. Pentagonul urmează să finalizeze, până la sfârșitul acestui an, o evaluare a prezenței militare americane în Europa, care ar putea duce la noi reduceri.

Investiții de 4 mld. € în baza Kogălniceanu până în 2040

Guvernul român intenționează acum să investească aproximativ 4 miliarde de euro până în 2040 în baza Mihail Kogălniceanu, de pe litoralul Mării Negre, pentru a putea găzdui mai mulți militari americani sau străini și pentru a oferi condiții mai bune, printre alte stimulente, au declarat sursele citate.

Autoritățile române, care se confruntă cu dificultăți în reducerea unuia dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană, intenționează să majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din produsul intern brut, în conformitate cu obiectivele NATO, față de aproximativ 2,5% în prezent. România este, de asemenea, al doilea cel mai mare beneficiar, după Polonia, al fondurilor acordate prin programul european SAFE pentru achiziții comune în domeniul apărării.

Conflictul din regiunea Mării Negre s-a intensificat în ultimele săptămâni

În condițiile în care invazia Rusiei în Ucraina a intrat deja în al cincilea an, conflictul din regiunea Mării Negre s-a intensificat în ultimele săptămâni. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri seara că Franța a devenit primul aliat care a oferit sprijin țării noastre pentru consolidarea apărării la Marea Neagră, în vederea contracarării dronelor.

Statul membru al UE, care are cea mai lungă frontieră comună cu Ucraina, investighează dacă vehiculele aeriene fără pilot care au lovit două nave comerciale în apropierea apelor sale teritoriale în ultimele două zile aparțineau Rusiei, a declarat Dan pentru Bloomberg TV mai devreme în cursul zilei.

Autoritățile române continuă să caute șapte membri ai echipajului dați dispăruți după ce una dintre nave a fost lovită de drone aeriene joi.

***