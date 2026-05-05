Bloomberg: România se pregătește să-l demită pe premier fără un plan pentru ziua de mâine

Parlamentarii români vor vota demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, într-o mișcare care ar putea împinge țara într-o criză politică și mai adâncă și ar putea pune în pericol eforturile de reducere a deficitului bugetar al țării, cel mai mare din Uniunea Europeană, scrie Bloomberg în ziua moțiunii de cenzură.

Agenția internațională de presă notează că inițiativa are sprijinul celor două mari partide din Parlament – principalul grup de opoziție de extremă dreapta și social-democrații, care au părăsit coaliția de guvernare luna trecută din cauza nepopularității măsurilor de austeritate fiscală.

Parlamentul va începe dezbaterea asupra unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului marți, de la ora 11:00, la București.

Bloomberg: Șanse pentru Guvernul Bolojan să treacă cu bine de moțiune

Bloomberg notează că deși moțiunea a beneficiat săptămâna trecută, la strângerea semnăturilor, de un sprijin suficient pentru a fi adoptată, climatul politic tensionat dintre partidele din România și tradiția negocierilor pe sub masă dau șanse ca defecțiunile de ultim moment să îi permită lui Bolojan să treacă cu bine de moțiune.

Agenția mai arată că oricine va conduce următorul guvern va avea însă probabil dificultăți în a mobiliza sprijinul politic necesar pentru reformele-cheie de care este nevoie pentru a debloca aproape 8 miliarde de euro (9,4 miliarde de dolari) din fondurile de redresare ale UE, care expiră după luna august. Accesarea acestor fonduri este crucială pentru reducerea deficitului bugetar, care a atins 7,65% din PIB anul trecut.

Fără măsuri suplimentare menite să reducă acest decalaj, țara va avea dificultăți în a-și menține ratingul de credit pentru investiții și în a ține sub control costurile tot mai mari ale finanțării prin îndatorare și o monedă instabilă, arată Bloomberg.

Economiștii văd posibil un guvern tehnocrat

„Un guvern tehnocrat sau minoritar -ar putea dovedi o soluție de compromis mai acceptabilă. Dar orice soluție de guvernare va fi probabil mai slabă decât cabinetul Bolojan în ceea ce privește promovarea consolidării fiscale și a reformelor structurale”, a declarat Andreea Elena Draghia, economist la Raiffeisen Bank din București.

Conform Bloomberg, o cădere a guvernului ar readuce România într-o perioadă de instabilitate politică la doar 10 luni după formarea unei coaliții cu patru partide, formată inclusiv pentru a contracara ascensiunea extremei drepte. Un cabinet interimar cu puteri limitate ar rămâne să aștepte rezultatul negocierilor dintre partide pentru formarea unui guvern mai stabil.

Criza ar consolida, de asemenea, extrema dreaptă, după ce aceasta a fost învinsă la limită într-o serie de alegeri din ultimii doi ani, mai scrie Bloomberg.

Agenția mai notează că investitorii sunt neliniștiți în privința perspectivelor. Luni, leul românesc s-a menținut aproape de un minim istoric, situându-se la aproape 5,2 față de euro. Joi, moneda a înregistrat cea mai mare pierdere zilnică din ultimul an, după ce banca centrală a permis deprecierii acesteia sub un prag-cheie anterior, în cadrul așa-numitului regim de flotare controlată.

Randamentul obligațiunilor de stat locale pe 10 ani a crescut cu aproape 60 de puncte de bază de la începutul anului până luni, ajungând la 7,37%, cel mai ridicat nivel din UE.

Bloomberg: Nimeni nu poate prezice rezultatul votului

Jurnaliștii agenției mai punctează că nimeni nu poate prezice în acest moment rezultatul votului, care e secret, cu bile. Moțiunea de cenzură a fost semnată de peste 250 de parlamentari săptămâna trecută, un nivel de susținere care ar asigura cu ușurință adoptarea ei în parlamentul de 464 de locuri. Însă social-democrații și AUR, partidul de extremă dreapta, nu au niciun plan politic pentru ceea ce va urma, arată Bloomberg.

Grupurile mai mici de extremă dreapta din parlament au declarat deja că ar putea să-și reconsidere sprijinul pentru demiterea lui Bolojan dacă nu se va prezenta o soluție credibilă de guvernare până la momentul votului. Sprijinul lor este necesar pentru trecerea moțiunii de cenzură, întrucât social-democrații și AUR nu dețin împreună majoritatea parlamentară.

Bloomnberg mai scrie că cele două partide au exclus, momentan, colaborarea pentru formarea unui nou guvern. Social-democrații preferă să alcătuiască o nouă coaliție pro-europeană fără Bolojan – o provocare, având în vedere că Partidul Liberal al premierului și USR au respins o nouă alianță cu partidul care i-a părăsit.

Deși alegerile anticipate „par încă improbabile”, potrivit lui Draghia de la Raiffeisen, un impas politic ar putea crește perspectiva unor alegeri anticipate.

România nu a avut astfel de alegeri în ultimele trei decenii și este puțin probabil ca un astfel de rezultat să fie pe placul vreunui partid pro-UE, având în vedere că ar putea deschide calea pentru ca AUR, partidul de extremă dreapta care conduce în sondaje, să ajungă la putere pentru prima dată.

