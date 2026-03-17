Bloomberg, despre România: Bugetul, test de supraviețuire pentru coaliție – PSD ar putea căuta sprijinul AUR pentru măsurile sociale. Dobânzile pe 10 ani rămân la 7,3%

Prim-ministrul Ilie Bolojan se confruntă cu noi presiuni politice în contextul în care cel mai mare partid din coaliția de guvernare de la București a calificat leadership-ul său drept „inacceptabil”, cu câteva zile înaintea unui vot crucial privind bugetul, scrie agenția de presă Bloomberg, relevantă pentru investitorii internaționali care investesc pe piața noastră.

Bloomberg relatează că liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Bolojan că „guvernează pentru bogați și multinaționale” și că impune o „austeritate extremă” împotriva românilor obișnuiți, amenințând cu „consecințe politice” în cazul în care premierul nu va susține pachetul de măsuri sociale de 3,3 miliarde de lei propus de PSD. Potrivit Bloomberg, PSD va căuta sprijinul AUR pentru măsurile sociale propuse.

Aprobarea bugetului reprezintă un test crucial pentru alianța de guvernare de la București, mai scrie Bloomberg, care notează că actuala coaliție e formată din patru partide. Bloomberg mai scrie că eforturile lui Bolojan de a îmbunătăți finanțele publice și de a reduce deficitul de la nivelul record din 2024 de 9,3% din PIB amenință stabilitatea guvernului, în contextul solicitărilor de cheltuieli suplimentare ale PSD.

Deși PSD s-a angajat să voteze bugetul din acest an, care prevede reducerea țintei de deficit la 6,2% din PIB, social-democrații au declarat într-un comunicat duminică seara că vor insista și pentru un pachet de măsuri sociale, inclusiv plăți unice către pensionari, mai scrie Bloomberg.

Grindeanu a amenințat cu „consecințe politice” în cazul în care premierul nu va susține pachetul. Bloomberg mai relatează că deși nu a specificat dacă aceasta ar însemna o încercare de a-l demite pe Bolojan, amenințarea marchează cea mai puternică confruntare de până acum între premier și cel mai mare partid din alianța de guvernare formată din patru partide, pentru care aprobarea bugetului reprezintă un test-cheie.

Bloomberg: PSD va căuta sprijinul AUR pentru măsurile sociale. PNL a anunțat că nu va vota măsuri care să încarce bugetul

Conform agenției de presă, aprobarea pachetului de cheltuieli propus de Guvernul Bolojan ar putea duce la situația în care social-democrații se vor opune aliaților lor din coaliție și vor căuta sprijinul opoziției de extremă dreapta, amenințând stabilitatea guvernului.

Bolojan, susținut de PNL, a declarat că partidul lui Grindeanu încearcă să se distanțeze de responsabilitățile guvernului și a îndemnat parlamentarii să nu extindă cheltuielile bugetului dincolo de limitele rezonabile. Un îndemn la responsabilitate a fost transmis și de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Și eu aș vrea să le ofer românilor tot felul de beneficii, dar dacă nu avem banii necesari, va trebui să mergem să împrumutăm”, a declarat Bolojan la Digi 24 duminică seara, adăugând că țara noastră va plăti 60 de miliarde de lei (13,5 miliarde de dolari) doar cheltuieli cu dobânzile anul acesta.

El a mai spus că a cerut în repetate rânduri social-democraților să nu „arunce cu cifre în gol” și să indice sursele de finanțare pentru propunerile lor, mai relatează Bloomberg.

O serie de măsuri de austeritate, inclusiv majorări de taxe și impozite și reduceri de cheltuieli, au redus deficitul bugetar al României anul trecut. În același timp, acesteau au produs cea mai puternică contracție a consumului și a economiei din pandemie, o evoluție negativă la care se adaugă o inflație de aproape două cifre.

Directorul Trezoreriei: ”Tensiunile politice nu ajută, în mod evident”

Conform Bloomberg, noile tensiuni politice de la București se adaugă presiunilor globale asupra datoriei publice a României, randamentele obligațiunilor românești pe 10 ani crescând mai mult decât în Ungaria vecină, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Deși turbulențele de pe piețe reprezintă în prezent un risc mai mare, continuarea eforturilor de reformă este, de asemenea, esențială pentru încrederea investitorilor, potrivit șefului Trezoreriei României, Ștefan Nanu.

„Tulburările politice nu ajută, în mod evident”, a declarat Nanu luni, în cadrul unei conferințe de afaceri. „Trebuie să revenim la situația de dinainte, iar necesitatea stabilității politice este menționată în toate rapoartele, atât de agențiile de rating, cât și de investitori”, a spus Nanu, potrivit Bloomberg.

Agenția de presă mai scrie că cea mai mare parte a măsurilor de austeritate a afectat în primul rând electoratul rural, cu venituri mai mici, al social-democraților, care se află în urma AUR, cel mai mare partid de opoziție.

Grindeanu a afirmat în repetate rânduri că recâștigarea alegătorilor care au migrat către AUR este o prioritate cheie, dar a exclus o alianță de guvernare cu AUR în cazul în care actuala coaliție pro-europeană s-ar destrăma.

***