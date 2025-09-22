Bloomberg / Planul lui Putin pentru deturnarea alegerilor din R. Moldova: de la dezinformare la organizarea de proteste violente după scrutinul de duminică

Rusia a elaborat un plan pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova și a perturba eforturile Puterii actuale de a menține țara pe calea aderării la Uniunea Europeană, potrivit unor documente analizate de Bloomberg.

Strategia – cu multiple direcții – a fost finalizată în primăvară și coordonată direct de Kremlin. Obiectivul este de a submina șansele Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu în alegerile din 28 septembrie și, în cele din urmă, de a o îndepărta de la putere, sugerează documentele care menționează planurile Rusiei.

Alegerile de duminică au loc la mai puțin de un an după ce un referendum privind aderarea Moldovei la UE a fost aprobat cu o marjă foarte mică, pe fondul acuzațiilor guvernului privind interferența Kremlinului.

Tacticile Kremlinului presupun recrutarea de moldoveni din străinătate, inclusiv din Rusia, pentru a vota la secțiile de votare din UE și din alte părți, mobilizarea altora pentru a organiza proteste perturbatoare și o campanie de dezinformare pe scară largă pe rețelele de socializare, arată documentele.

Un alt element central al planurilor biroului executiv al președintelui Vladimir Putin implică utilizarea de materiale compromițătoare pentru a exercita presiuni asupra funcționarilor publici în vederea perturbării procesului electoral. Doi oficiali guvernamentali europeni au declarat că este „aproape sigur” că Moscova intenționează să pună în aplicare majoritatea acestor tactici.

Între timp, autoritățile de la Chișinău au luat măsuri împotriva campaniilor de dezinformare și a încercărilor de cumpărare a voturilor. Luna trecută, autoritățile au solicitat oficial blocarea a 443 de canale TikTok.

Rusia a transmis, în repetate rânduri, că nu se amestecă în alegerile din alte țări. În timpul referendumului privind aderarea la UE și al alegerilor prezidențiale de anul trecut, o purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe a respins acuzațiile ca fiind „rusofobie”, pe care a numit-o „o componentă esențială a proiectului european al Moldovei”.

Miza este acum dacă Moldova va continua pe calea integrării europene după ce a consacrat obiectivul aderării în constituția sa sau dacă se va orienta către Moscova, în condițiile în care Putin nu a dat niciun semn că ar dori să pună capăt războiului împotriva vecinei Ucraine.

Fost stat sovietic, Moldova are o minoritate rusofonă semnificativă printre cei 2,4 milioane de locuitori ai săi, mai scrie Bloomberg.

„Obiectivul Kremlinului este clar: să cucerească Moldova prin urnele de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”, a declarat Maia Sandu în Parlamentul European, pe 9 septembrie. „De aceea, aceste alegeri sunt foarte importante. Apărându-le, protejăm nu numai Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regională”, a adăugat ea.

Sute de milioane de euro pentru propagandă

Maia Sandu le-a mai spus europarlamentarilor că Rusia ar fi cheltuit, anul trecut, aproximativ 150 de milioane de euro (178 de milioane de dolari), pentru a influența referendumul privind aderarea la UE și realegerea sa în funcția de președinte.

Oficialii guvernamentali europeni familiarizați cu planurile Rusiei au declarat că este foarte probabil ca Kremlinul să fi alocat sume similare pentru alegerile din această lună. Aceștia au vorbit cu Bloomberg sub condiția anonimatului pentru a discuta evaluări confidențiale.

Unul dintre aspectele principale ale planului Kremlinului este acela de a crea percepția unei competiții electorale, dar care, în realitate, are scopul de a dilua sprijinul acordat Sandu, se arată într-unul dintre documentele consultate de Bloomberg.

Voturile moldovenilor care locuiesc în străinătate au fost cruciale în alegerile din 2024. Ca parte a planurilor sale pentru aceste alegeri, unul dintre documente arăta că Rusia intenționa să recruteze membri ai diasporei moldovenești și să le plătească călătoria și votul.

Planurile includeau, de asemenea, o campanie de dezinformare pe Telegram, TikTok și Facebook, precum și prin canale mai tradiționale și centre de apel. Mesajele în limba română, limba oficială a Moldovei, și în limba rusă o acuză pe Sandu că este o marionetă străină care împinge țara în mizerie și război.

Documentele intrate în posesia Bloomberg mai arată că Rusia intenționează să recruteze tineri din cluburi sportive și rețele criminale pentru a organiza provocări violente în timpul votului și a protestelor de după scrutin. Acestea ar include demonstrații prin care se cere demisia Maiei Sandu, în cazul în care partidul său pierde alegerile sau prezentarea rezultatului ca fiind viciat, în cazul în care PAS câștigă parlamentarele.

***