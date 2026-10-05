Bloomberg: Franța – noua verigă slabă a Europei după un deceniu cu Emmanuel Macron-președinte

În prima zi a lunii octombrie 2026, randamentul obligațiunilor suverane franceze pe 10 ani a crescut peste pragul de 5% – cel mai ridicat nivel de după iulie 2002 – înainte de a scădea la 4,87% pe 2 octombrie, iar prima de risc (spread) cerută de investitori față de obligațiunile germane (bund-uri) s-a majorat până la niveluri întâlnite ultima oară în timpul crizei datoriilor din zona euro. Aceasta a reprezentat cea mai mare creștere trimestrială din ultimele patru decenii. Nu este vorba despre o panică a investitorilor ce s-a risipit după o singură sesiune de tranzacționare, ci despre o reevaluare a riscului care a luat amploare de-a lungul mai multor luni, se arată în analiza Bloomberg.

Acest lucru are influență mult dincolo de granițele Franței, deoarece datoria guvernului de la Paris reprezintă un activ sigur, de referință, al zonei euro. Atunci când acesta începe să fie asimilat cu un activ riscant, rata de referință pentru toate instrumentele denominate în euro evoluează în același sens – afectând acțiunile europene, costul de finanțare al băncilor europene, ca și moneda unică (prin intermediul căreia majoritatea investitorilor americani interacționează, de fapt, cu Franța). Întrebarea fundamentală este dacă a doua cea mai mare economie a blocului monetar alunecă dinspre nucleu către periferie și ce ar trebui să se schimbe pentru a opri această tendință.

Un deficit bugetar ce nu mai poate fi acoperit

Cauza imediată este evidentă: Franța nu și-a acoperit niciodată deficitul bugetar. Anul trecut, deficitul a fost de 5,1% din PIB și se preconizează că va crește la 5,4% în acest an, depășind plafonul de 3% stabilit pentru zona euro. Datoria publică a ajuns la 3.596 de miliarde de euro, aproape de 119% din PIB – cel mai ridicat nivel din 1946 încoace –, iar Ministerul de Finanțe estimează că această pondere va urca de la 119,3% în acest an la 121,7% anul viitor.

În 2019, aceasta se mai situa sub pragul de 100% din PIB. Două decenii de deficite care rareori s-au încadrat sub plafonul stabilit – amplificate de pandemie – au lăsat în urmă o situație financiară mult mai dificilă decât cea moștenită de guvernul instalat în 2017, iar fragmentarea parlamentului a îngreunat ulterior adoptarea unor reforme durabile.

Un deficit de aproape 5% nu pare catastrofal după un deceniu de cifre comparabile. Dar ceea ce s-a schimbat nu este atât dimensiunea deficitului, cât rata dobânzii aferente datoriei care trebuie refinanțată. O mare parte din împrumuturi au fost contractate în timpul pandemiei la dobânzi apropiate de zero; acum, acestea ajung la scadență într-o piață în care costul la care se împrumută Franța pe zece ani este de aproximativ 4,5% sau mai mare. Cheltuielile statului cu dobânzile s-au dublat, crescând de la 29,7 miliarde de euro în 2020 la 65,7 miliarde de euro în 2026, iar Comisia Europeană estimează o creștere a costurilor cu dobânzile de la 2,2% din PIB în 2025 spre 2,8% până în 2027.

Franța va împrumuta 340 mld euro în 2027

Acesta este mecanismul din spatele etichetei de „verigă slabă”, un proces care se autoalimentează. Dobânzile mai mari amplifică deficitul, ceea ce duce la creșterea volumului datoriei, impunând astfel noi împrumuturi la rate mai ridicate. Agence France Trésor, agenția responsabilă cu gestionarea datoriei publice, preconizează o valoare record de 340 de miliarde de euro pentru noile emisiuni de titluri de stat în 2027 – cu aproximativ 28 de miliarde de euro mai mult decât în ​​acest an. Planul se bazează pe o rată a dobânzii de 4,3% pentru titlurile pe 10 ani – un nivel inferior celui practicat deja de piață –, ceea ce sugerează că până și calculele oficiale s-ar putea dovedi prea optimiste.

Înainte de a accepta această concluzie, trebuie analizată situația, deoarece interpretarea literală a sintagmei „cea mai slabă verigă” este eronată. Italia este pe cale să devină economia cu cea mai mare datorie din zona euro, situându-se la aproximativ 138% din PIB, iar Grecia înregistrează un nivel și mai ridicat; Franța, cu o pondere de aproape 119%, nu este cel mai mare debitor din regiune. Ceea ce este neobișnuit în cazul Franței este direcția evoluției și absența unor măsuri compensatorii. În timp ce ratele datoriei Italiei și Greciei scad sau stagnează pe măsură ce deficitele se reduc, cea a Franței continuă să crească; totodată, o țară pe care investitorii o considerau cândva un refugiu sigur a coborât la ratingul A+ din partea agențiilor S&P și Fitch, respectiv Aa3 cu perspectivă negativă din partea Moody’s.

Prin urmare, o interpretare mai precisă nu este aceea că Franța are cea mai mare datorie, ci că „ancora” zonei euro începe să alunece. Principalul obstacol este de natură politică. Economiile de 54 de miliarde de euro promise pentru bugetul din 2027 sunt detaliate doar parțial – aproximativ 10 miliarde de euro, provenind în principal din înghețarea salariilor în sectorul public –, iar partea de venituri se bazează pe taxe unice aplicate marilor companii și operatorilor de autostrăzi și aeroporturi, în detrimentul unor reduceri de durată ale cheltuielilor. Un economist citat în relatările despre acest plan a descris viitorul buget drept un „adevărat test de credibilitate”. Având în vedere că urmează alegeri naționale în cursul acestui an, legislativul – care a eșuat în repetate rânduri să aprobe reforme – este acum solicitat să reducă beneficiile sociale și drepturile garantate care fac dificilă echilibrarea bugetelor franceze.

Creșterea prețurilor complică lucrurile. În septembrie, inflația s-a situat în jurul valorii de 3%, prețurile la energie înregistrând o creștere de peste 20%, parțial din cauza șocului provocat piețelor energetice de conflictul din Orientul Mijlociu. Aceeași presiune asupra prețurilor – care duce la creșterea randamentelor obligațiunilor la nivel mondial – amplifică totodată rezistența publică față de reducerea cheltuielilor, accentuând astfel capcana politică.

Variabila decisivă

Pentru un investitor, indicatorul cheie de urmărit este rata reală a dobânzii pe care o plătește Franța în raport cu ritmul său de creștere economică – diferența cunoscută sub numele de „r minus g”. Cu un randament al obligațiunilor pe 10 ani situat în apropierea pragului de 5%, o economie care crește cu o rată cuprinsă între 0,8% și 1% și un buget care înregistrează în continuare un deficit primar, ponderea datoriei nu se stabilizează de la sine, ci se acumulează compus. De aceea, piața – și nu ținta de deficit – este adevăratul arbitru al bugetului pentru anul 2027.

Următoarele indicii vor veni din soarta acestui buget: dacă acesta va supraviețui și va reuși să reducă deficitul spre nivelul de 5% promis pentru anul viitor. Scenariul „celei mai slabe verigi” se confirmă dacă: diferențialul de randament față de Germania continuă să crească, ratingul de țară este din nou retrogradat sau emisiunea record de obligațiuni în valoare de 340 de miliarde de euro necesită concesii majore din partea emitentului. Scenariul este infirmat dacă: investitorii absorb datoria fără panică, Banca Centrală Europeană anunță sprijin pentru Paris, ori creșterea economică depășește așteptările în timp ce randamentele scad. Eticheta de „verigă slabă” rămâne justificată doar dacă diferențialul de randament continuă să se lărgească și anul viitor; dacă acesta se restrânge odată cu adoptarea bugetului, situația a ținut mai degrabă de politică și de prețurile de pe piață decât de riscul de insolvență.

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