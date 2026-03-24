Blocarea Strâmtorii Ormuz a redus producția de aluminiu în Orientul Mijlociu – creștere puternică a prețului la bursa metalelor

Aluminiul este un material critic în industria electronică, transporturi și construcții, precum și în alte industrii, precum regenerabilele și ambalaje. De asemenea este metalul industrial cu cea mai mare creștere a prețului în ultimele două săptămâni, iar prețurile se situează aproape de maximele ultimilor patru ani, ajungând la 3.370 dolari/tonă, miercuri la Bursa Metalelor din Londra, relatează CNBC.

Combinatul de producere a aluminiului primar la combinatul Alba din Bahrain, cel mai mare din lume, a redus producția cu 19% din capacitatea sa de 1,6 milioane tine pe an, reprezentând aproximativ 2,2% din producția globală de aluminiu. Limitarea are ca scop conservarea stocului de materii prime.

În 2025, membrii Consiliului de Cooperare al Golfului au produs aproximativ 6,16 milioane de tone de aluminiu, sau aproximativ 8,35% din oferta globală, potrivit Institutului Internațional al Aluminiului (IAI).

Nivelurile mai scăzute ale stocurilor și posibile noi limitări ale producției în Orientul Mijlociu ar putea duce prețul aluminiului la 4.000 de dolari pe tonă, potrivit companiei de cercetare a pieței metalelor CRU Group.

Analistul principal al CRU, Guillame Osouf, a scris într-o notă recentă că prețul aluminiului la bursa londoneză – LME ar fi fost și mai mare în prezent dacă cererea globală nu ar fi mai slabă pentru acest metal din cauza încetinirii industriei.

„Un conflict prelungit va schimba probabil drastic perspectivele pieței pentru restul anului, din cauza impactului de durată pe care acest lucru îl va avea asupra ofertei globale și a potențialelor efecte negative asupra cererii”, a adăugat el.

Alți analiști consideră că direcția pe care o vor lua pețurile depinde în continuare de decizia pe care o va lua China, cel mai mare producător de aluminiu din lume, care meține producția limitată la 45,5 milioane tone pe an pentru a preveni problemele legate de supracapacitățile sale.

„Dacă guvernul chinez decide că prețurile sunt prea mari, poate reporni o serie de fabrici din țară, iar piața va fi inundată de aluminiu”, a declarat Artem Volynets, CEO al companiei miniere ACG Metals, miercuri, pentru CNBC.

În ciuda creșterii recente a prețului la bursă, analiștii nu văd aluminiul ca fiind un activ tranzacționabil pentru investitorii individuali, așa cum este cazul argintului și cuprului.

