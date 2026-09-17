Blocajul din Sănătate, evitat – 2 mld. lei din cheltuielile ultimului trimestru, mutate în T3

Ministerul Finanțelor a mutat în T3 peste două miliarde de lei din sumele prevăzute în bugetul Sănătății din T4, pentru a evita blocarea serviciilor medicale. „Evităm un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a românilor”, anunță Alexandru Nazare, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Am aprobat la Finanțe retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea şi disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III. Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, astfel încât obligațiile ajunse mai repede la plată în sănătate să poată fi achitate”, spune ministrul.

Transferul a fost operat din cauza presiunii asupra finanţării sistemului, presiune despre care ministrul Finanțelor spune că a devenit vizibilă, iar în ultima perioadă a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie.

Ministrul Nazare: Aceste relocări sunt o metodă de lucru obișnuită, dar trebuie să înceteze, iar cheltuielile să fie previzibile și eficiente

”În administrarea bugetului, astfel de riscuri trebuie identificate din timp şi gestionate înainte de a se transforma în blocaje. Banii acoperă servicii medicale şi dispozitive deja acordate pacienţilor, precum şi medicamente deja eliberate. Vorbim, aşadar, despre facturi care există şi trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi. Prin această mutare depăşim presiunea imediată şi reducem riscul unui blocaj de finanţare la intrarea în luna octombrie. Este o soluţie necesară acum, dar nu trebuie confundată cu rezolvarea problemelor structurale ale finanţării sănătăţii”, explică ministrul Finanţelor.

”Aici trebuie să fim foarte clari. Putem reaşeza calendarul banilor pentru a trece de un moment dificil, dar nu putem transforma astfel de intervenţii într-un mod permanent de funcţionare. Ca Minister al Finanţelor, avem responsabilitatea să asigurăm finanţarea obligaţiilor statului, dar şi să protejăm sustenabilitatea bugetului. De aceea, orice resurse suplimentare sau orice flexibilitate bugetară trebuie să meargă în paralel cu măsuri concrete de reformă, eficientizare şi control al cheltuielilor”, mai adaugă Nazare.

El arată că sănătatea are nevoie de mai multă predictibilitate, de un control mai bun al cheltuielilor şi de o legătură mult mai clară între obligaţiile asumate şi resursele disponibile. Are nevoie, în acelaşi timp, ca fiecare leu alocat să producă servicii medicale mai bune pentru pacienţi.

”Intervenţia de acum rezolvă presiunea imediată. Următorul pas trebuie să fie reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni. Un buget sănătos nu înseamnă doar să găsim bani atunci când apar probleme, ci să construim un sistem în care cheltuielile sunt previzibile, controlate şi eficiente”, spune Alexandru Nazare.

Rectificarea bugetară, urgentă pentru Sănătate

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila (UDMR), explica săptămâna trecută că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, pentru a opera rectificarea bugetară, întrucât serviciile de ambulanţă judeţene, dar şi Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) nu au fost bugetate cu fondurile necesare până la finalul anului.

Rectificările bugetare au loc de regulă în iulie şi august sau cel târziu în septembrie, însă nu pot fi efectuate de un executiv interimar, conform legislației.

Practica ultimilor ani a consacrat un buget de stat construit pe cheltuieli mai reduse decât cele reale și venituri supraestimate, iar Sănătatea a fost mereu domeniul unde banii se epuizează cel mai repede, capitole precum medicamentele compensate intrând pe roșu încă din toamnă.

Și președintele Consiliului fiscal, Daniel Dăianu, declara că se observă existența unor probleme serioase privind asigurarea fondurilor necesare funcționării unor instituții bugetare până la finele anului, mai ales în domeniul sănătății și, în special, în ceea ce privește unitățile de primiri urgențe.

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