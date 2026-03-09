Strâmtoarea Ormuz, blocată pentru a 10-a zi: producătorii din Golf sunt sub presiune, companiile invocă tot mai des forța majoră

Navigația prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie la niveluri de avarie, la sub 10% din media pre-război, potrivit datelor analizate de firmele de monitorizare a traficului maritim. Totodată, din ce în ce mai multe companii petrochimice din Asia au început să invoce forța majoră în contextul lipsei de materii prime, iar marina SUA a lovit luni, în Golful Persic, trei petroliere iraniene.

În același timp, situația de blocaj din Strâmtoarea Ormuz a convins administrația americană să relaxeze regimul de sancțiuni pus asupra energiei rusești. Scopul este de a reduce deficitul de pe piața mondială prin adăugarea a „sute de milioane de barili” de petrol rusesc care sunt blocați pe mare din cauza sancțiunilor. Aproximativ 40 de milioane de barili din Rusia, Iran și Venezuela se află în apropiere de coasta Chinei.

Dezacord cu SUA după atacurile israeliene împotriva depozitelor de petrol iraniene. Petrolul a trecut peste 100 de dolari/baril

Atacurile asupra instalațiilor petroliere s-au intensificat în ultimele zile, Israelul atacând 30 de depozite de țiței și combustibili din apropierea Teheranului și din alte zone. În răspuns, iranienii au atacat infrastructura energetică din Israel și au reluat atacurile asupra instalațiilor țărilor din Golf. Atacul a venit după ce, inițial, președintele iranian Mahoud Pezeshkian a emis un mesaj reconciliant vecinilor din Golf prin care semnala că atacurile asupra infrastructurilor petroliere vor înceta.

Conform Axios, Israelul i-au noficat pe oficialii americani înainte de atac, dar amploarea acestuia a produs primul dezacord dintre cei doi aliați de la debutul războiului. Axios mai scrie că SUA sunt îngrijorate că loviturile israeliene asupra infrastructurii care deservește populația civilă iraniană ar putea avea un efect strategic invers, mobilizând societatea iraniană în sprijinul regimului și împingând în sus prețurile petrolului.

Lindsay Graham, unul din principalii susținători ai campaniei militare împotriva regimului de la Teheran, a transmis israelienilor să aibă grijă ce ținte lovesc.

„Aliații noștri din Israel au demonstrat o capacitate remarcabilă când vine vorba de prăbușirea regimului criminal din Iran. America este profund recunoscătoare. Va veni însă în curând ziua în care poporul iranian își va decide singur soarta, nu regimul criminal al ayatollahilor. În acest sens, vă rugăm să fiți prudenți în privința țintelor pe care le selectați. Scopul nostru este eliberarea poporului iranian într-un mod care să nu le compromită șansa de a începe o viață nouă și mai bună după prăbușirea acestui regim. Economia petrolieră a Iranului va fi esențială pentru acest demers”, a scris Graham pe platforma X.

Companiile anulează contractele – efectul economic al închiderii Ormuz se extinde dincolo de piața petrolului și a gazelor

În răspuns la blocajul din strâmtoare, Guvernul SUA a anunțat detalii despre planul de asigurare pentru petroliere în context de război: acesta va acoperi pierderi de până la aproximativ 20 de miliarde de dolari, pe bază de rotație. „DFC și Trezoreria SUA coordonează îndeaproape cu CENTCOM pașii următori pentru implementarea acestui plan”, a anunțat International Development Finance Corporation (DFC), instituția ce se va ocupa cu reasigurarea petrolierelor și asigurării tranzitului prin Ormuz.

Pe de altă parte, Kuwait Petroleum Corporation a început sâmbătă să reducă producția de petrol și a declarat forță majoră, adăugând la reducerile anterioare de petrol și gaze din Irak și Qatar, după ce războiul dintre SUA și Iran a blocat transporturile din Orientul Mijlociu.

Conflictul a blocat cea mai importantă arteră petrolieră a lumii, Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și GNL. KPC este un exportator major de nafta către Asia și un important exportator de combustibil pentru aviație (kerosen) către Europa de Nord-Vest.Nafta este o materie primă utilizată în producția petrochimică.

Analiștii estimează că Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită vor fi nevoite, de asemenea, să reducă producția în curând, pe măsură ce își epuizează capacitățile de stocare a petrolului.

Forța majoră a fost invocată și de Sumitomo Chemical Asia, unul din cei mai mari producători din Asia. Sumitomo este furnizor pentru sectorul agricol australian de substanțe chimice, precum și de acizi utilizați în industriile minieră și a îngrășămintelor din Australia.

