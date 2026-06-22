LIVE / Guvernul Veștea merge în Parlament – Procedură accelerată – Audierile miniștrilor propuși – Ședința pentru votul în plen – luni, ora 21.30

UPDATE: Liderul senatorilor AUR a precizat, la Digi24, că partidul a decis să nu participe la votul de învestire şi să nu se implice în disputele interne ale altor formaţiuni politice.

„Pentru a nu interfera sub nicio formă în viaţa internă a partidelor, cred că este sănătos să ne abţinem. Nu vrem noi să fim cei care decid pentru alt partid. Nu e frumos, nu e elegant. În plenul Parlamentului, ce am zis, nu intrăm în sală, nu votăm guvernul”, a declarat Petrişor Peiu.

UPDATE : Bogdan Ivan (PSD), care a mai deținut mandatul de la Energie, a primit aviz favorabil pentru acest minister.

Propunerile Guvernului Veștea în acest domeniu:

Programul de guvernare propus de guvernul Adrian Veştea prevede, în domeniul energiei, menţinerea plafonării adaosului comercial la gaze naturale, actuala schemă urmând a fi menţinută până anul viitor.

Ministrul desemnat al Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că propune de asemenea limitarea adaosului comercial pentru carburanţi, pe tot lanţul, de la producţie până la retail, dar şi scăderea accizelor pentru motorina standard.

„Ceea ce reprezintă o adevărată prioritate din punct de vedere al Ministerului Energiei şi al Guvernului României o reprezintă menţinerea unui nivel suportabil al preţului energiei electrice şi a gazelor naturale. Din acest punct de vedere, o prioritate o reprezintă continuarea schemei de plafonare a preţului gazelor naturale pentru consumatorii casnici, aşa cum a fost ea iniţiată şi votată în una aprilie a acestui an, până anul viitor”, ministrul desemnat Bogdan Ivan liuni.

„De asemenea, în contextul crizei internaţionale din Iran, menţinerea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, care vine la pachet cu limitarea exporturilor în cazul producţiei interne, cu limitarea adaosului comercial pe tot lanţul, de la producţie până la bezninării şi, de asemenea, cu reducerea accizei la motorina standard”, a adăugat ministrul desemnat Bogdan Ivan.

UPDATE : Parlamentarii AUR au ieșit din comisiile unde participau la audierea miniștrilor, înaintea exprimării votului pentru avize, ceea ce ar putea echivala cu un mesaj clar din partea formațiunii că nu votează Guvernul Veștea.

Ei sunt prezenți la audieri, le pun întrebări celor propuși miniștri, dar părăsesc sala fără să voteze.

UPDATE : Romeo Lungu, din organizația de Buzău a PSD și apropiat al lui Marcel Ciolacu, a primit aviz de respingere în Comisia de profil.

Acesta a criticat reforma administrației elaborată de Guvernul Ilie Bolojan și a declarat că este nevoie de angajări, nu de concedieri în administrație:

„Trebuie să fim sinceri. Părerea mea personală, reforma administrativă propusă de guvernul precedent, prin concedierile brutale sau desfiinţările de posturi, nu a avut rezultatul scontat. Şi aici vă pot explica, pentru că sunt în contact permanent, aşa cum v-am spus, cu administraţii locale. Consiliile judeţene, primăriile reşedinţe de judeţ, nu au concediat pe nimeni. Ba mai mult, trebuie să angajeze oamenii. În al doilea rând, în fiecare săptămână, şi mă uit în presă, aflu că această reformă se pierde în procesele salariaţilor, sau că este atacat ordinul prefectului şi se suspendă efectele ordonanţei. Şi trebuie să fim sinceri că şi primăriile au găsit artificii să evite implementarea acestei ordonanţe. Aşadar, adevărata reformă pe care noi o putem face acum, când nu avem un consens politic nici pentru reformă administrativă, nici pentru reorganizarea administrativă, şi sunt şi proceduri constituţionale, poate fi făcută prin reorganizarea proprie a fiecărei instituţii, în funcţie de specificul acesteia. Şi vă dau un exemplu. Servicii suport centralizate. Nu poţi avea într-adevăr în fiecare primărie şi secretar şi director juridic şi şef la achiziţii, şi şef contabil, şefi mai mici. Toate aceste funcţii pot fi înlocuite de către servicii specializate ale CJ-ului, aşa cum funcţionează astăzi un serviciu suport de urbanism în cadrul Consiliului Judeţean”, a explicat ministrul desemnat.

UPDATE : Florin Barbu (PSD), a primit votul Comisiilor reunite pentru mandatul de la Agricultură. El a fost ministru și în Guvernul Ilie Bolojan, până când socila-democrații au demisionat.

UPDATE : Minoritățile naționale (grup ce însumează 17 voturi), care de obicei sunt de partea puterii și votează orice guvern propus, au anunțat că vor decide luni seara cum se poziționează.

Silviu Vexler, Ovidiu Ganț și Gabriel Zisopol nu vor vota pentru, iar un al patrulea deputat din acest grup nu este în țară.

UPDATE : Lideri PSD negociază individual cu parlamentari din AUR votarea Guvernului Veștea, întrucât guvernul propus de președintele Nicușor Dan mai are nevoie de aproximativ 40 de voturi pentru a fi învestit, adică pentru a însuma 233 de voturi.

Conform unor surse Digi24, se poartă negocieri inclusiv cu George Simion, pentru obținerea susținerii, în bloc, din partea formațiunii, cu atât mai mult cu cât șeful statului a evitat să spună dacă mai este valabilă linia roșie privind învestirea cu voturile partidelor anti-occidentale.

Petrișor Peiu a declarat, însă, și luni, că parlamentarii AUR nu votează Guvernul Veștea:

„Nicuşor Dan şi PSD s-au pus în situaţia dificilă de a propune un guvern care nu poate să treacă de votul parlamentului. Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbuşirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD”, afirmă Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al AUR.

UPDATE : La ora 12 începe audierea în comisii a miniștrilor propuși, conform următorului program:

Primii sunt miniştrii propuşi la Agricultură, Dezvoltare şi Energie, Florin Barbu, Romeo Lungu şi Bogdan Ivan, care au alocată o oră şi jumătate.

De la 13.30, sunt programate audierile lui Sorin Cîmpeanu – Apărare, Cristian Pistol – Transporturi, Alexandru Nazare – Finanţe.

De la 15.00, vor avea loc audierile miniştrilor propuşi la Economie – Marian Aurelian BÂRGĂU, Radu Oprea – Secretariatul General al Guvernului, Monica Anisie -Educaţie.

De la 16.30, sunt programaţi – Eduard-Tatian MITITELU – Digitalizare, Alexandru-Mihai GHIGIU – Mediu, Radu MARINESCU – Justiţie.

La ora 18.00 sunt programaţi la audieri – Marian NEACŞU, Viceprim-ministru şi Ministrul Afacerilor Interne, Florin-Alexandru ZAHARIA, Ministrul Investiţiilor si Proiectelor Europene, Alexandru Florin ROGOBETE, Ministrul Sănătăţii.

Ultima serie de audieri, de la 19.30, îi include pe: Ioan VULPESCU, Ministrul Culturii; Petre-Florin MANOLE, Ministrul Muncii; Luca-Alexandru NICULESCU, Ministrul Afacerilor Externe.

UPDATE : Ședința s-a reluat și Birourile Permanente reunite au decis o procedură accelerată pentru învestirea Guvernului Veștea.

Urmează să aibă loc audierea miniștrilor.

Prezentarea Programului şi a Listei Guvernului Adrian Veştea, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, dezbaterile şi votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului sunt programate de la ora ora 21,30.

Dezbaterile se vor desfăşura până la finalizare, prezenţă fizică şi online, cu excepţia votului secret cu bile care se desfăşoară exclusiv cu prezenţă fizică.

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Știrea inițială:

Birourile Permanente ale celor două camere se vor reuni din nou la ora 10.45, după ce în şedinţa de la 10.00 nu a putut fi aprobată ordinea de zi.

Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit în ședință de la ora 10 pentru a stabili calendarul audierii miniștrilor și al votului în plen pentru guvernul condus de Adrian Veștea și susținut de PSD și președintele Nicușor Dan. Ședința s-a suspendat, întrucât PNL a solicitat eliminarea siglei partidului din dreptul miniștrilor care încă fac parte din partid, dar urmează să fie excluși în cursul zilei de luni.

Ședința Birourilor permanente reunite are loc în format online.

Aceasta prevedea ca audierile şi votul de învestire să se desfăşoare în cursul zilei de luni, afirmă surse politice.

În forma propusă iniţial, votul în plenul Camerelor reunite ar fi urmat să aibă loc la ora 19.00, iar audierile să fie în format hibrid.

Reprezentanţii AUR s-au abtinut la vot, neexistând majoritatea necesară pentru a impune finalizarea procedurilor în Parlament luni.

De asemenea, în şedinţă, PNL a cerut ca miniştrii încă membri PNL să nu fier asociaţi cu partidul.

În Birourile Permanente, PSD are 9 reprezentanţi, AUR – 4, PNL – 5, USR – 4, UDMR, minorităţile şi neafiliaţii au câte un reprezentant. PNL, USR, UDMR, AUR au anunţat că nu susţin Guvernul.

PNL a cerut de duminică rectificarea: „Persoanele care figurează pe lista de miniştri se situează în afara partidului şi a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL”

„Partidul Naţional Liberal a luat act de depunerea în Parlament a Programului de Guvernare şi a listei de miniştri propuse de premierul desemnat Adrian Veştea. Precizăm în mod clar şi fără echivoc faptul că Partidul Naţional Liberal nu este parte a acestui guvern şi nu îşi asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus”, a transmis, duminică seară, PNL, într-un comunicat de presă.

Potrivit liberalilor, „persoanele care figurează pe lista de miniştri se situează în afara partidului şi a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL”.

„Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susţinute de PNL. Poziţia Partidului Naţional Liberal a fost reconfirmată de Congresul partidului şi de noua conducere aleasă în cadrul Congresului şi este una consecventă: PNL nu susţine instalarea unui guvern din care face parte PSD, este susţinut de PSD sau care nu beneficiază de o majoritate transparentă şi asumată în Parlament”, se mai arată în documentul citat.

Liberalii cer ca Guvernul Veştea să nu fie prezentat în spaţiul public „drept un guvern din care face parte Partidul Naţional Liberal şi să nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri”.

„Partidul Naţional Liberal va continua să acţioneze cu responsabilitate în Parlament, să susţină reformele necesare României, absorbţia fondurilor europene şi măsurile care contribuie la dezvoltarea României”, au mai transmis liberalii.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a anunţat, duminică seară, că a depus în Parlament lista de miniştri şi Programul de guvernare.

Cabinetul propus este format din reprezentanți ai PSD, PNL și independenți:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

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