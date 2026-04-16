72 de ore de blocadă în Ormuz fără incidente – SUA extind inspecțiile la toate navele legate de Iran – Teheranul ia în calcul să permită tranzitul prin zona din Oman ca parte a negocierilor

Blocada navală a porturilor iraniene instituită de luni de SUA continuă să fie implementată fără niciun fel de incidente securitate în Strâmtoarea Ormuz, în Golful Persic sau în Golful Omanului, la 72 de ore de la intrarea în vigoare.
Nicio navă iraniană nu a trecut prin Strâmtoare, iar una din actualizările Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) vorbește despre 10 nave care au fost până acum întoarse din drum.
”Militarii americani continuă să monitorizeze și să patruleze apele regionale pentru a susține blocada asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene”, arată CENTCOM în cea mai recentă postare pe X.
În același timp, joi, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Statului Major al armatei americane, generalul Dan Caine, a arătat cum au invervenit navele americane în primele ore ale blocadei din Strâmtoarea Hormuz pentru a identifica rapid vasele care încălcau sau ar fi putut încălca blocada și cum au acționat pentru a le intercepta.
Reuters: Iranul ar putea permite trecerea prin partea Omanului din strâmtoare – SUA au actualizat statusul navele ce pot fi abordate
În același timp, în contextul blocadei porturilor iraniene, Reuters a scris că Iranul ar lua în calcul să permită navelor să circule liber prin partea omană a Strâmtorii Hormuz, fără riscul unor atacuri, ca parte a propunerilor prezentate în negocierile cu Statele Unite, cu condiția încheierii unui acord care să prevină reluarea conflictului.
În același timp, Statele Unite au făcut o actualizare importantă a regimului de blocadă asupra porturilor iraniene. Noile indicații arată faptul că toate navele iraniene, navele aflate sub sancțiuni SUA (OFAC – Oficiul Trezoreriei pentru sancțiuni) și navele suspectate că transportă bunuri interzise (componente de armament, materiale nucleare, precursori etc.) pot fi supuse dreptului de vizitare și inspecție.
Analiștii arată că blocada inițială viza doar navele care intrau sau ieșeau din porturile iraniene. Această extindere înseamnă că toate navele legate de Iran (prin pavilion, proprietate sau operare), cele care transportă echipamente militare iraniene sau cele sancționate pot fi abordate. Numărul potențial de nave vizate ar depăși 100 în zona estică a Strâmtorii Hormuz și în nordul Mării Arabiei.
Opțiunile Iranului
Conform analiștilor, Iranul pare să aibă trei opțiuni principale de răspuns la blocada SUA asupra porturilor sale, însă nu este clar pe care o va alege:
- Ar putea accepta un acord cu SUA, ceea ce ar implica probabil concesii privind programul nuclear și alte dosare.
- Ar putea încerca să forțeze blocada, o mișcare care ar declanșa aproape sigur un răspuns american și posibil confiscarea navelor implicate în comerțul petrolier.
- Ar putea relua sau extinde conflictul, deși nu este clar dacă o escaladare ar duce la ridicarea blocadei.
