Blocada SUA în Ormuz a intrat în vigoare: Trump amenință că scufundă navele iraniene de atac – portavionul Abraham Lincoln e la 200 km de coasta Iranului – NATO refuză să se alăture, șefa diplomației UE cere coaliție maritimă internațională

Situația de securitate din jurul Golfului Persic și Strâmtorii Ormuz s-a schimbat brusc, în ultimele 24 de ore, după eșecul primei runde de negocieri nucleare dintre SUA și Iran, din Pakistan, din weekend.

La ora 17:00 ora României a fost instituită oficial blocada ordonată de președintele SUA Donald Trump asupra porturilor iraniene, iar Trump a avertizat luni că orice navă care intră sau iese fără permisiune din zona blocadei va fi ”supusă interceptării, devierii și capturării”, potrivit Reuters.

Președintele Donald Trump a anunțat luni seară că odată cu decizia SUA privind blocada, strâmtoarea Ormuz a fost traversată luni de 34 de nave, cel mai mare număr de când Iranul instituise blocada sa asupra strâmtorii.

Blocada Iranului asupra Ormuz a fost instituită încă din prima zi a războiului, traficul prăbușindu-se cu 99% față de media zilnică pre-război. Armistițiul încheiat între SUA si Iran prevedea redeschiderea strâmtorii, însă Iran a cerut să-i fie plătite taxe de trecere.

În primul său mesaj de la intrarea în vigoare a blocadei, Trump a plusat amenințând cu ”eliminarea” oricărei nave iraniene de atac care se apropie de zona blocadei. Președintele SUA a anunțat că și alte țări se vor alătura blocadei. Blocada se aplică tuturor navelor, indiferent de pavilion, care intră sau ies din porturile și zonele de coastă ale Iranului.

Comandamentul Central al SUA a anunțat mai devreme că va permite în continuare navelor care călătoresc între porturi non-iraniene să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Portavionul USS Abraham Lincoln și două distrugătoare, zărite în apropierea Golfului Oman

BBC a scris luni că a analizat imagini din satelit pentru a afla ce nave de război ale Marinei SUA se află în Orientul Mijlociu. Imaginile din satelit de sâmbătă surprind portavionul USS Abraham Lincoln poziționat la marginea estică a Golfului Oman, la aproximativ 200 de kilometri sud de coasta iraniană.

Aceasta este cea mai apropiată poziție de Golful Oman care a fost observată pentru portavionul USS Abraham Lincoln – o navă de război cu propulsie nucleară – de la începutul conflictului și până acum.Alte două nave de război din apropiere, vizibile în imagini, au dimensiuni și forme similare cu distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA. Cel mai probabil, acestea fac parte din grupul de luptă al portavionului Lincoln, notează BBC News.

Navele neutre aflate în porturile iraniene beneficiază de o „perioadă de grație” pentru a părăsi zona

De notat că Centrul britanic pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a anunțat că navele neutre aflate în porturile iraniene beneficiază de o „perioadă de grație limitată” pentru a părăsi zona, în contextul blocadei.

UKMTO a precizat că durata perioadei de grație va fi specificată într-un aviz oficial destinat navigatorilor, care va include, de asemenea, detalii oficiale privind măsurile respective. UKMTO a confirmat că blocada se va aplica „fără deosebire navelor sub orice pavilion care fac escală în porturile, terminalele petroliere sau facilitățile de coastă iraniene”.

Restricțiile acoperă întreaga coastă iraniană, a precizat Centrul britanic.

Într-o notificare oficială, agenția a precizat: „Se elaborează în prezent orientări suplimentare pentru navigatori cu privire la modul în care aceste măsuri vor fi aplicate în practică, inclusiv procedurile de stabilire a rutelor, de verificare și de tranzit autorizat. Se preconizează că vor fi furnizate clarificări suplimentare prin avize ulterioare, pe măsură ce vor fi disponibile informații”.

Amenințarea lui Donald Trump la adresa Iranului

În primul mesaj al președintelui Donald Trump după ce blocada Marinei SUA asupra porturilor iraniene a intrat în vigoare, acesta a lansat o nouă amenințare la adresa Iranului.

Trump a afirmat că SUA vor scufunda orice navă iraniană de „atac rapid” care se apropie de blocada din Strâmtoarea Ormuz impusă de armata americană.

Iranul afirmă că forțele sale se află în „alertă maximă de luptă”

În același timp, ministrul interimar al Apărării din Iran a declarat luni că țara sa este pregătită pentru „orice scenariu” și a avertizat că orice agresiune împotriva ei va atrage după sine un „răspuns dur și decisiv”, potrivit declarațiilor difuzate de televiziunea de stat iraniană.

Generalul de brigadă Majid Ibn Reza a afirmat că forțele armate iraniene se află în „alertă maximă de luptă”,, potrivit CNN.

Separat, Ministerul Apărării de la Teheran a susținut că deține stocuri militare substanțiale, conform comentariilor difuzate de Clubul Jurnaliștilor Tineri, un canal semi-oficial afiliat Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC).

Șefa diplomației UE: Situația strâmtorii Ormuz, un argument pentru o coaliție maritimă internațională solidă

Separat, într-o ședință a Consiliului de Securitate al ONU, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat că situația din strâmtoarea Ormuz este un argument clar în favoarea unei „coaliții internaționale solide pentru securitatea maritimă”, potrivit Reuters.

Ea a făcut aceste declarații, fără a preciza ce ar face exact o asemenea coaliție, dar a adăugat că UE respinge orice aranjament care ar limita „trecerea liberă și în siguranță prin strâmtori în conformitate cu dreptul internațional”.

Aliații NATO refuză să se alăture blocadei impuse de Trump în Strâmtoarea Ormuz

Reuters mai scrie că țările aliate SUA din NATO au anunțat luni că nu se vor implica în planul mtorii președintelui Trump de a institui blocada Strâmtorii Ormuz, propunând în schimb să intervină doar după încetarea luptelor. Poziția europenilor este aceeași ca în săptămânile precedente.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Iranul a blocat în mare parte strâmtoarea pentru toate navele, cu excepția celor proprii. Teheranul a încercat să-și transforme controlul asupra strâmtorii într-unul permanent și, eventual, să perceapă taxe de la navele care utilizează această rută crucială pentru comerțul mondial, prin care trece o cincime din oferta globală de petrol și gaze.

Din perspectiva SUA, alternativa la blocadă ar fi ocuparea insulei Kharg, de unde iranienii își exportă petrolul. Lavrov merge marți în China, care e incapacitată de blocadă

Din perspectiva SUA, blocada nu pune presiune doar pe Iran, ci și asupra Chinei, care primește mare parte din petrolul vândut de iranieni. Potrivit experților americani în securitate, blocada are mai mult sens decât ocuparea insulei Kharg, de unde iranienii exportă peste 90% din petrolul lor. O blocadă oprește exporturile Iranului, încasările din petrol și per total reprezintă un răspuns în contrapondere la închiderea strâmtorii de către iranieni. Experții avertizează totuși că este posibil ca Iranul să atace în răspuns facilități petroliere din Golf.

Peste jumătate din importurile chineze de petrol brut transportate pe cale maritimă proveneau din Orientul Mijlociu și tranzitau în cea mai mare parte prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Kpler.

”China este dispusă să continue să joace un rol pozitiv și constructiv’, a mai declarat Guo Jiakun, anunțând că șeful diplomației ruse Serghei Lavrov este așteptat în vizită în China marți și miercuri pentru discuții despre războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu și Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, Beijingul a cerut Teheranului și Washingtonului să-și continue contactele pe cale diplomatică, în pofida eșecului primei runde de discuții avute în Pakistan.

Aceste convorbiri ”constituie un pas spre dezescaladarea situației”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al ministerului afacerilor externe de la Beijing.

”China speră că părțile vizate vor respecta acordul de încetare a focului temporar, vor continua să-și rezolve diferendurile prin mijloace politice și diplomatice, vor evita să-și reia ostilitățile și vor crea condițiile unei reveniri rapide la pace”, a mai afirmat el.

