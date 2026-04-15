Blocada SUA asupra Iranului, implementată complet în 48 de ore: 8 nave întoarse, nicio escaladare iraniană – Teheranul a ordonat o pauză a traficului prin Ormuz pentru a nu compromite negocierile

Statele Unite au reușit în cele 48 de ore de la implementarea blocadei navale împotriva porturilor iraniene să oprească complet comerțul economic care intra și ieșea din Iran pe mare.

Amiralul american Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a anunțat marți noapte că blocada a fost ”implementată complet” și că forțele SUA mențin superioritatea maritimă în Orientul Mijlociu” (vezi video mai jos – mersul navelor în data de 14 aprilie 2026).

Se estimează că 90% din economia Iranului este alimentată de comerțul internațional pe cale maritime, iar blocada va produce pierderi de 435 milioane de dolari/zi, respectiv 13 miliarde de dolari/lună.

Seeing Dubai & UAE ports jammed

with tankers & ships smoothly crossing

the Strait of Hormuz, while Iran Regime’s

ports are totally dead, zero movement.



Man, that just warms the soul

and makes you grin like an idiot 😍



Who’s the stronger one now? 😂 pic.twitter.com/yb7hmD8D2z — Ahmed Khalifa (@_A_khalifa) April 14, 2026

Forțele SUA susțin în același timp libertatea de navigație pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către și dinspre porturi non-iraniene

Peste 10.000 de marinari, pușcași marini și membri ai forțelor aeriene americane, împreună cu peste o duzină de nave de război și zeci de aeronave, execută misiunea de blocare a navelor care intră și ies din porturile iraniene. În primele 24 de ore, nicio navă nu a reușit să treacă de blocada SUA, iar mai multe nave comerciale au respectat indicațiile forțelor americane și s-au întors către porturi iraniene din Golful Oman.

Blocada este aplicată imparțial, tuturor navelor, indiferent de naționalitate, care intră sau ies din porturile și zonele de coastă ale Iranului, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman.

În același timp, peste 20 de nave comerciale au trecut prin Strâmtoarea Hormuz în cursul zilei de marți, a scris WSJ citând doi oficiali americani. WSJ punctează la rândul său faptul că navele care nu fac escală în porturi iraniene nu sunt supuse blocadei și pot tranzita liber Strâmtoarea.

CNN scrie la rândul său că marina americană nu escortează nave comerciale prin Strâmtoare, dar informează navele care nu se îndreaptă către porturi iraniene că tranzitul este sigur și încurajează circulația. Distrugătoare americane au fost trimise prin Strâmtoare weekendul trecut pentru a demonstra că ruta de navigație e sigură și rămâne deschisă.

Marina SUA a ordonat cale întoarsă pentru 8 nave – până acum nu a existat un răspuns din partea Iranului

CENTCOM a mai anunțat că marina SUA a interceptat în total opt petroliere care încercau să intre sau să iasă din porturi iraniene, de la începutul blocadei, luni. În toate cazurile, forțele americane au contactat echipajele prin radio și le-au ordonat să se întoarcă, iar toate navele s-au conformat, astfel că nu a fost necesară nicio intervenție la bordul navelor.

Blocada a fost implementată rapid, până acum fără un răspuns din partea Iranului și cu o conformare completă a navelor iraniene.

Bloomberg a scris de altfel că Teheranul ”ia în calcul” o pauză a traficului prin Strâmtoarea Hormuz pentru a evita compromiterea unor posibile negocieri cu SUA.

Conform agenției de presă, această abordare precaută sugerează posibil progres în negocieri. Această pauză reflectă dorința regimului mullahilor de a evita o escaladare imediată într-un moment sensibil, în care Washingtonul și Teheranul stabilesc logistica unei noi întâlniri directe.

Președintele Donald Trump a declarat marți, pentru New York Post, că negocierile cu Iranul ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele zile.

„Ar trebui să rămâneți acolo, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile și suntem mai înclinați să mergem acolo”, a spus Trump.

Oman pare la rândul său să joace în continuare un rol diplomatic discret între Washington și Teheran. Conform presei americane, a fost urmărit un zbor iranian între Muscat și Teheran, despre care se speculează că care ar transportat o delegație de nivel înalt. Zborul W51129 a ajuns în Muscat la ora 4:38 dimineața, apoi a plecat înapoi spre Iran ca zbor W51128 la ora 15:42 pe 14 aprilie 2026. Delegația a rămas aproximativ 11 ore în Muscat.

Cum funcționează blocada

Un fost oficial american de rang înalt a declarat pentru Washington Post că forțele americane implicate în blocadă caută nave suspectate că sprijină Iranul. Echipele de intervenție sunt pregătite să captureze nave, indiferent dacă echipajele cooperează sau nu. Conform WaPo, până marți, șase nave comerciale fuseseră interceptate și trimise înapoi fără incidente. Peste o duzină de nave militare sunt poziționate pentru a aplica blocada.

Publicația americană mai arată că navele capturate vor fi duse în alte locații pentru carantină. Amiralul în rezervă James Foggo a mai spus că blocada poate avea impact major asupra economiei iraniene, dependentă de exportul de petrol.

