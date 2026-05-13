Blocada navală americană, efecte: niciun petrolier nu a mai încărcat țiței iranian de cinci zile – Trump, înainte de plecarea în China: „Iranul fie face un acord, fie va fi decimat”

Niciun petrolier iranian nu a mai încărcat țiței pe Insula Kharg în ultimele cinci zile, potrivit unor imagini din satelit citate de Bloomberg și Kpler, semn că blocada navală a SUA asupra porturilor iraniene începe să aibă efecte, la o lună de la instituire.

Fotografiile din satelit arată că niciun tanc petrolier nu a acostat la Insula Kharg, de unde regimul mullahilor își exportă mai bine de 90% din țiței (vezi poză mai jos, din 12 mai). Datele Kpler arată că încărcările au scăzut constant în ultima lună, de la 13 milioane de barili la mijlocul lunii aprilie la 5 milioane săptămâna trecută.

Analiștii punctează că blocarea încărcărilor de țiței iranian a durat mai mult în contextul în care iranienii au recurs la petroliere pentru a stoca pe mare din țițeiul produs, însă blocada începe să-și facă efectul și va duce la o blocare a producției de țiței în termen de câteva săptămâni.

Irakul și Pakistanul au ajuns la acorduri cu Iranul pentru transportul de petrol prin Strâmtoare

Totodată, analiștii mai vorbesc, în ajunul summitului Trump–Xi, despre o activitate interesantă în Strâmtoarea Ormuz – un tanc petrolier cu legături chineze a realizat marți tranzitul Strâmtorii prin noile culoare iraniene. Petrolierul chinez și-a oprit semnalul de localizare la tranzit, iar acesta ar fi al treilea petrolier chinez care reușește trecerea de la începutul războiului, un semnal interesant în contextul vizitei lui Donald Trump la Beijing.

De asemenea relevant este că petrolierul transportă 2 milioane de barili de petrol irakian.

Reuters a scris de altfel, marți, citând mai multe surse familiarizate cu situația, că atât Irakul cât și Pakistanul au încheiat acorduri cu Iranul pentru transportul de petrol și gaze naturale lichefiate din Golf.

De notat și faptul că președintele american a declarat înaintea de plecarea în China că „Iranul fie va face ce trebuie, fie vom termina treaba (militar) – fie vom face un acord, fie vor fi decimați”. Amenințarea lui Trump vine după ce iranienii au înaintat o nouă propunere pentru încheierea războiului considerată inacceptabilă de către Casa Albă, asta în contextul în care SUA au re-pregătit activele militare din regiune pentru reluarea ostilităților.

ISW: Iranul nu a oferit concesii majore comparativ cu propunerile anterioare – Suveranitatea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz va reconfigura normele maritime regionale și globale

În același timp, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-thank american, a scris în raportul său zilnic că un ziar considerat apropiat de președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a publicat detalii despre recenta propunere care, dacă sunt corecte, indică faptul că Iranul nu a oferit modificări majore față de propunerile anterioare.

Președintele american Donald Trump a respins recenta contrapropunere iraniană drept „inacceptabilă”, iar ISW spune că propunerea iraniană, dacă ar fi acceptată, ar îndeplini obiectivele de război ale Iranului, privând în același timp Statele Unite de pârghiile lor în negocierile viitoare.

Amintim că Iranul a cerut SUA recunoașterea suveranității sale asupra Strâmtorii Ormuz, precum și păstrarea programului său nuclear, printre alte cereri. Potrivit ISW, eforturile continue ale Iranului de a-și asigura controlul asupra strâmtorii sugerează că Iranul consideră acest control esențial pentru restabilirea capacității de descurajare față de Statele Unite și Israel, în urma degradării celorlalte forme de descurajare, inclusiv programul de rachete și drone, precum și rețeaua regională de proxy.

ISW notează că orice recunoaștere a suveranității iraniene asupra Strâmtorii Ormuz ar reconfigura normele maritime regionale și globale într-un mod extrem de dăunător pentru interesele SUA. Administrația Trump a semnalat însă că nu va accepta un control iranian asupra Strâmtorii, poziție pe care SUA încearcă să o împingă spre adoptare și de către China.

Blocada navală americană continuă să dea dovadă de eficiență maximă, 65 de nave fiind redirecționate și blocate per se, în timp ce patru petroliere care au încercat să spargă blocada au fost atacate de forțele aeriene americane. Cel puțin unul din petrolierele iraniene lovite încă ardea marți seară, în timp ce zeci de bărci iraniene au fost lovite de patrulele forțelor aeriene ale SUA, care operează cu două portavioane în regiune și aproape 20 de distrugătoare care asigură funcționarea blocadei.

Reuters: Arabia Saudită a lansat în martie atacuri asupra Iranului

De notat și un raport al Reuters, care a scris că Arabia Saudită a lansat numeroase atacuri asupra Iranului, în finalul lunii martie, ca represalii pentru atacurile efectuate pe teritoriul regatului în timpul ostilităților din Orientul Mijlociu. Reuters citează doi oficiali occidentali și doi oficiali iranieni.

Atacurile saudite, neraportate anterior, au marcat prima dată când saudiții au desfășurat acțiuni militare directe pe teritoriul iranian. Agenția de presă notează că atacurile arată că Arabia Saudită a devenit mult mai îndrăzneață în ceea ce privește apărarea împotriva principalului său rival regional.

Atacurile, lansate de Forțele Aeriene Saudite, au fost evaluate ca având loc la sfârșitul lunii martie, au spus cei doi oficiali occidentali. Unul dintre ei a spus doar că au fost „lovituri de represalii pentru momentul când Arabia Saudită a fost lovită”.

