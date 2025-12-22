Blocada maritimă impusă de Donald Trump Venezuelei perturbă o piață a petrolului de 8 mld. $ – Cuba este și ea vizată

Petrolierele se abat de la ruta lor spre Venezuela, alte au rămas blocate în porturi în loc să plece spre destinațiile asiatice, iar compania petrolieră de stat PDSVA ar putea începe în curând să închidă din sondele de extracție petrol din cauza lipsei spațiului de depozitare. Blocada maritimă declanșată de președintele Trump amenință o piață de 8 miliarde de dolari.

A început cu confiscarea unui petrolier, acum o săptămână. Apoi, Trump a escaladat retorica, amenințând cu o blocadă asupra traficului de petroliere venezuelene și cerând ca Venezuela să returneze „petrolul, terenurile și alte active pe care ni le-au furat”, cel mai probabil referindu-se la activele petroliere naționalizate de guvernul Hugo Chavez în anii ’90. Președintele SUA a scris, de asemenea, pe rețeaua sa de socializare că prezența militară americană în largul coastei Venezuelei „va deveni doar mai mare, iar șocul pentru ei va fi ceva ce nu au mai văzut până acum”.

Un al treilea petrolier vizat de US Navy

Statele Unite au urmărit o a treia navă, în cadrul blocadei impuse de către Washington petrolierelor cu legături cu Venezuela, a declarat pentru AFP un oficial american, confirmând dezvăluiri de presă cu privire la o nouă acțiuneîn Caraibe, relatează AFP. „Paza de Coastă americană urmăreşte în mod activ o navă sancţionată (…) care participă la ocolirea ilegală a sancţiunilor de către Venezuela. Ea navighează sub un pavilion fals şi face obiectul unei ordonanţe judiciare de confiscare”, a declarat duminică, sub protecţia anonimatului, acest oficial.

Ca răspuns, Venezuela a desemnat escorte navale pentru petroliere, mai multe nave plecând săptămâna trecută, la câteva ore după ce președintele Trump a lansat ultimele sale amenințări, transportând uree, cocs de petrol și alte produse derivate din petrol, potrivit New York Times, care a citat date de urmărire a navelor și surse anonime.

Regimul de la Havana s-ar putea prăbuși

Wall Street Journal a avertizat duminică că decizia președintelui Trump de a bloca fluxurile de petrol dintre Venezuela și Cuba pune presiune asupra guvernului de la Havana.

„Ar duce la prăbușirea economiei cubaneze, fără îndoială”, a declarat pentru WSJ Jorge Piñón, un exilat cubanez, analist la Universitatea Austin din Texas, care urmărește legăturile energetice ale Cubei cu Venezuela

Având în vedere fluxurile de țiței din Venezuela către Cuba și China, este oarecum surprinzător că Beijing nu a criticat strategia agresivă a lui Donald Trump din regiunea Caraibelor. Acest lucru ar putea implica existența unui pact între Trump și Xi, pe măsură ce acțiunile de curățare a emisferei vestice continuă.

Venezuela ar pierde 8 mld dolari din exporturile sale de țiței

Potrivit Wall Street Journal, până la 75 de petroliere staționează de-a lungul coastei Venezuelei, chiar dacă doar jumătate dintre acestea se află pe lista sancțiunilor SUA, conform datelor transmise de site-ul de specialitate TankerTrackers.com. Unele, așa cum s-a menționat deja, s-au întors din drumul lor inițial către Venezuela pentru a evita să fie confiscate. Potrivit unui economist venezuelean citat de Wall Street Journal, reținerea petrolierelor sancționate ar putea costa Venezuela 8 miliarde de dolari venituri diminuate din exportul de petrol. Navele petroliere sancționate, pe care mass-media le numește „flotă din umbră” deoarece folosesc diferite tactici pentru a ascunde originea țițeiului, reprezintă până la 70% din comerțul cu petrol din Venezuela, conform datelor citate de WSJ. În cifre absolute, flota de petroliere care transportă țiței venezuelean în străinătate – în principal în Asia – se ridică la aproximativ 900 de nave.

Aceste nave folosesc metode testate pentru prima dată de Iran, după ce Donald Trump a reinstaurat sancțiunile americane împotriva Teheranului în timpul primului său mandat. Transferul mărfii de la o navă la alta reptrezintă o astfel de metodă de evitare a sancțiunilor; navigarea sub pavilion fals este o altă metodă. Dezactivarea transponderelor (dispozitivele de identificare și localizare) pentru a ascunde locațiile este, de asemenea, o tactică utilizată de navele sancționate pentru a evita detectarea lor. Cu toate acestea, având în vedere că Marina SUA se află chiar în proximitatea apelor teritoriale ale Venezuelei, toate aceste metode au devenit mult mai greu de folosit – la fel și comerțul cu țiței al guvernului venezuelean.

Producția de petrol a Venezuelei scade

Agenția Internațională pentru Energie a estimat luna trecută producția de petrol a Venezuelei la 860.000 de barili pe zi. Aceasta reprezintă o scădere față de 1,01 milioane de barili pe zi în octombrie și față de un nivel similar de peste 1 milion de barili pe zi în septembrie, când producția de țiței a Venezuelei a atins cel mai înalt nivel din februarie 2019. Producția de petrol a țării este pe cale să scadă și mai mult pe fondul sancțiunilor impuse de președintele SUA, deoarece depozitele sunt aproape pline.

În prezent, aproximativ 11 milioane de barili de petrol venezuelean sunt blocați pe mare, în petroliere care nu mai pot ajunge la destinație, potrivit Reuters. Între timp, Bloomberg a citat surse anonime care au declarat că cel mai mare centru de depozitare a petrolului din Venezuela și petrolierele care au rămas disponibile ar putea să fie pline 100% cu țiței în termen de 10 zile. Acest lucru ar duce la închiderea sondelor și la o scădere suplimentară a producției. Din nou, potrivit Reuters, Venezuela ar putea să piardă suplimentar o cotă de producțe de 500.000 bpz. În același timp, petrolul scutit de sancțiuni extras de Chevron împreună cu PDVSA în Venezuela se ridică la aproximativ 143.000 de barili zilnic, conform AP.

„Există deja nave care au decis să nu părăsească Venezuela pentru e vita să fie confiscate și există, de asemenea, nave care se îndreaptau spre Venezuela pentru a încărca țiței și care au decis să facă cale întoarsă”, a declarat pentru AP un analist din Venezuela de la Universitatea Rice. Potrivit altor analiști, acest lucru nu va duce la efecte prea ample pe piețele petroliere – deși cu siguranță ar perturba puternic piața din Venezuela.

Deocamdată, piața globală este afectată limitat

Prețurile petrolului au crescut luni, pe măsură ce piețele globale se pregăteau pentru o întrerupere tot mai intensă a aprovizionării cu energie pe două fronturi. În Caraibe, SUA continuă să își înăsprească blocada navală asupra Venezuelei, în timp ce în Marea Neagră, noi atacuri cu drone ucrainene asupra terminalelor de export rusești au reaprins temerile privind un conflict mai amplu care implică „flota întunecată”.

La momentul scrierii acestui articol, West Texas Intermediate creștea cu 1,93%, ajungând la 57,61 dolari pe baril. În timp ce țițeiul Brent a urcat cu 1,90%, la 61,62 dolari pe baril.

„Volatilitatea sau incertitudinea din jurul Venezuelei nu este nouă, nu este un șoc”, a declarat pentru AP Jim Burkhard, șeful departamentului de piețe petroliere și mobilitate de la S&P Global Energy. „Piața de astăzi nu este tensionată. Există mult petrol la nivel global.”

Unii cred că campania lui Trump împotriva Venezuelei s-ar putea întoarce împotriva lui. Potrivit analistului energetic Cyril Widdershoven, Statele Unite nu vor obține niciun câștig strategic din campania lor de presiune asupra Venezuelei. În schimb, analistul a susținut într-un articol recent pentru Oilprice că o astfel de presiune nu ar face decât să împingă Venezuela mai aproape de China și Rusia, ar compromite lanțurile de aprovizionare globale și ar alimenta volatilitatea pieței. Cu alte cuvinte, Venezuela nu este singura care are de pierdut dacă conflictul escaladează și mai mult.

Alți analiști au susținut că SUA nu vor suferi niciun efect advers al unei blocade asupra traficului de petroliere din Venezuela. Rafinăriile de pe țărmul Golfului Americii, susțin acești comentatori, au renunțat în mare parte la țițeiul venezuelean, fiind astfel imune la orice întrerupere a aprovizionării. Cu toate acestea, firme de analiză precum Kpler au avertizat că nu este cazul, iar o perturbare a comerțului cu petrol din Venezuela ar fi o perturbare și pentru rafinăriile de pe Coasta Golfului. Această piață de 8 miliarde de dolari care este destabilizată chiar acum ar putea fi doar prima parte a unui ciclu mai lung de evenimente perturbatoare a pieței globale a petrolului.

