Blocada maritimă a SUA împotriva petrolierelor din Venezuela a ridicat prețul petrolului cu peste 1%

Declarația președintelui american privind blocarea petrolierelor aflate sub sancțiuni internaționale din Venezuela a provocat creșterea prețului petrolului WTI cu peste 1%, reflectând primele crescute de risc geopolitic, relatează Reuters.

Blocada maritimă ar putea perturba o parte considerabilă din exporturile Venezuelei, reducând oferta globală.

În ciuda escaladării tensiunilor din Caraibe, presiunile spre scăderea prețului, care includ cererea slabă a Chinei și optimismul privind negocierile de pace cu Ucraina, vor limita probabil orice tendință de scumpire a petrolului.

Prețurile petrolului au crescut brusc miercuri dimineață pe piețele din Asia, după ce președintele Trump a anunțat o „blocadă totală și completă a tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela”.

La momentul scrierii acestui articol, contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate au urcat cu 1,25% la știri, ajungând la 55,96 dolari, reflectând primele crescute de risc de piață pe fondul temerilor că o mare parte din oferta venezuelană va fi scoasă de pe piață.

În aceeași postare, Trump a etichetat guvernul venezuelan drept „organizație teroristă străină”, justificând această acțiune ca parte a unui efort de combatere a activităților ilicite despre care susține că sunt legate de regimul Maduro, inclusiv contrabanda cu droguri și traficul de persoane. El a adăugat că „cea mai mare Armadă formată vreodată în istoria Americii de Sud” va crește presiunile până când Venezuela va returna petrolul, terenurile și activele despre care Trump susține că aparțin SUA.

Guvernul venezuelan nu a răspuns deocamdată la ultimele declarații ale lui Donald Trump, deși președintele Nicolas Maduro a respins cererile SUA catalogându-le ca fiind încercări de prelua imensele zăcăminte de petrol ale Venezuelei.

Deși blocada maritimă vizează doar petrolierele sancționate, parte a așa-numitei „flote din umbră” utilizată pentru a eluda restricțiile de export, aceasta ar putea afecta o parte semnificativă din livrările Venezuelei pe piața internațională situată în prezent la aproximativ 850.000 de barili pe zi, în principal către China. Este de așteptat ca livrările de țiței făcute de Chevron care deține licență de export către SUA să continue, cel puțin deocamdată.

Această escaladare vine la mai puțin de o săptămână după ce forțele americane au sechestrat un petrolier în largul coastei Venezuelei, parte a unei campanii mai ample care vizează paralizarea economiei dependente de petrol a națiunii sud-americane.

Petrol se tranzacționa pe piețele internaționale aproape de minimele ultimelor ani, prețurile fiind influențate de un posibil progres în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și de datele economice dezamăgitoare venite din China. Sentimentul general al investitorilor este însă pesimist, menținând la cote reduse riscul de creștere pentru prețurile petrolului și, fără acțiuni suplimentare care să susțină ultimele declarații ale lui Donald Trump, este puțin probabil să existe scumpiri majore.

