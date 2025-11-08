Black Friday: eMAG a depășit, în 12 ore, vânzările din toată ziua ediției din 2024

Clienții eMAG au cumpărat, în primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, produse în valoare totală de peste 896 milioane lei, depăşind vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut, anunţă retailerul.

Soluțiile de finanțare în rate cu dobândă zero au fost utilizate pentru 33% din comenzile plasate, depășind procentul realizat la nivelul întregii ediții a anului trecut.

„Interesul arătat până la această oră confirmă că Black Friday rămâne unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Clienții s-au pregătit din timp și au folosit în număr foarte mare serviciile pe care le-am dezvoltat pentru a le îmbunătăți experiența de shopping online, precum Genius sau MyWallet cu plata în rate fără dobândă. Pentru noi este o ediție care marchează și un pas important spre obiectivul nostru de a-i oferi fiecărui client acces rapid la o linie de credit direct în checkout, pentru mai multă flexibilitate și control asupra bugetului. Încă mai sunt ore bune în care clienții pot profita de oferte la cele mai bune prețuri din an și în doar câțiva pași simpli pot obține până la 10.000 de lei în contul MyWallet pentru pentru cumpărături în până la 12 rate fără dobândă”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

Primele comenzi au fost livrare deja la easybox şi au fost ridicate de clienţi, iar eMAG va asigura livrarea tuturor comenzilor până pe 22 noiembrie. Prima comanda de Black Friday a fost livrata la easybox la ora 14:35 şi a fost ridicată de client în 8 minute de la încărcarea în locker.

728.000 de produse cosmetice, suplimente și înfrumusețare

718.000 de băuturi, băcănie, petshop și curățenie

358.000 de jucării și articole pentru copii

123.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie și cărți

95.000 de tv, audio-video și gaming

156.000 de telefoane, tablete, wearables și caști

165.000 de electrocasnice mici

90.000 de electrocasnice mari

104.000 de articole fashion și sport

167.000 de articole de mobilă și casă

Produse speciale vândute în primele 12 ore:

7.408 de experiențe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well și Beach, Please!

1.350 de nopți de cazare în pachete turistice

5.330 g de aur și monede

Peste 4,5 tone de carne de porc

22 de automobile

3.413 bilete de avion

16.002 pachete de sănătate

***