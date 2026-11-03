Va tracta Black Friday consumul? Companiile anunță cea mai mare campanie de până acum – Cum se pregătesc vânzătorii și cumpărătorii

Companiile din România se pregătesc pentru ceea ce anunță drept cel mai mare Black Friday din istoria pieței locale, într-un an în care consumul este în scădere, dar rămâne de văzut care va fi impactul evenimentului de shopping în consum, în contextul în care vânzările cu amănuntul au crescut doar marginal anul trecut în luna noiembrie, în pofida Black Friday.

Mai exact, vânzările cu amănuntul au crescut în noiembrie 2025 cu doar 0,1% față de octombrie, în ciuda campaniilor de Black Friday. Comparativ cu aceeași lună din 2024, vânzările cu amănuntul au scăzut în noiembrie cu 4%.

Dacă ne uităm mai departe de anul trecut pentru a vedea impactul Black Friday, putem observa că vânzările cu amănuntul au avansat cu 0,4% în noiembrie 2024, comparativ cu octombrie, respectiv cu 9,2% în termeni anuali.

Economia are nevoie de impulsul Black Friday, organizat în România în acest an pe data de 6 noiembrie, în contextul în care prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP) indică o contracție a consumului final de 1,2% în 2026, față de scăderea de 1,9% anticipată în primăvară.

Consumul privat este estimat să se reducă cu 1,6%, comparativ cu 1,8% în varianta anterioară. Inflația medie anuală este așteptată să ajungă la 8,4%.

Cel mai mare Black Friday?

În 2011, retailerul online eMAG și retailerul electro-IT Flanco au organizat primul Black Friday din România, iar de atunci evenimentul de shopping s-a transformat într-unul dintre principalele motoare care alimentează vânzările în a doua jumătate a anului, înainte de campaniile legate de sărbătorile de iarnă.

În acest context, Black Friday 2026 se anunță cea mai mare ediție organizată vreodată în România, cu sute de magazine participante, reduceri de până la 90% și campanii desfășurate pe parcursul a 50 de zile, între 19 octombrie și 7 decembrie, conform agregatorului BlackFriday.ro, care monitorizează circa 270 dintre cei mai mari retaileri care organizează campanii în 2026.

Doar 34% dintre magazinele analizate încep reducerile chiar pe data de 6 noiembrie, în timp ce aproape 52% dintre magazine pornesc reducerile mai devreme. Un sfert dintre cei care pornesc mai devreme au început reducerile încă din luna octombrie.

sursa: agregatorul BlackFriday.ro

Mai mult, 95% dintre magazinele care au promoții active pe 6 noiembrie vor avea promoții și în ziua următoare, iar aproape o treime extind durata campaniei la peste două săptămâni. Durata medie a unei perioade promoționale de Black Friday 2026 în România este de opt zile.

„Black Friday a ajuns la o amploare fără precedent în România, iar ediția din acest an arată cât de important a devenit evenimentul pentru comercianți și consumatori. (…) Românii sunt mai atenți la ceea ce cumpără, își planifică achizițiile și caută informații înainte să ia o decizie”, a declarat Ionuț Șendrea, cofondator și CEO al BlackFriday.ro.

Amploarea ediției Black Friday din acest an vine în contextul dezvoltării comerțului electronic, piață estimată de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) la 13,5 mld. euro în 2026, comparativ cu 12,9 mld. euro în 2025.

eMAG, cel mai mare retailer online din România, estimează pentru prima dată vânzări de peste 1 mld. lei în cadrul campaniei de Black Friday, în creștere cu aproximativ 50 mil. lei față de 2025.

Pentru comparație, vânzările eMAG în primul an de Black Friday au fost de circa 8 mil. lei, iar vânzările au crescut în fiecare an. Pentru ediția din 2026, eMAG a pregătit reduceri pentru 1,8 mil. produse.

„Black Friday rămâne cel mai așteptat moment de shopping, cu atât mai mult într-un an în care bugetele românilor au fost sub presiune”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Retailerul electro-IT Flanco, care organizează Black Friday în perioada 22 octombrie-30 noiembrie, accentuează ideea așteptărilor legate de campaniile din această perioadă în contextul în care clienții sunt mai atenți cu cheltuielile.

„Black Friday rămâne cel mai important moment de cumpărături din an, cu atât mai mult într-o perioadă în care bugetele sunt planificate atent, iar clienții cântăresc fiecare achiziție”, a spus Dragoș Sîrbu, CEO Flanco.

În același timp, retailerul online evomag pregătește promoții pentru un număr de produse mai mare cu 50% față de numărul de produse implicate anul trecut în campania de Black Friday.

Compania estimează o creștere cu 10% a vânzărilor comparativ cu ediția din anul anterior, atât pe fondul unei oferte mai extinse, cât și pe fondul unui interes mai mare al consumatorilor pentru produse de generație nouă, cu tehnologii și funcționalități avansate.

„Clienții sunt atenți la preț și la oportunitatea de a face o achiziție avantajoasă”, a declarat Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Potențialul campaniei Black Friday 2026 a fost observat și de companiile implicate în logistica fenomenului. Viitorul lider al pieței de curierat, Sameday, parte din grupul eMAG, estimează că aproape 10 milioane de colete vor trece prin rețeaua companiei în perioada Black Friday 2026, în creștere cu 16% față de Black Friday 2025.

Firma estimează un vârf de peste 925.000 de colete de procesat într-o singură zi și a investit în majorarea capacității de sortare pentru a susține această creștere. De cealaltă parte, FAN Courier, încă liderul pieței de curierat, estimează tot o creștere de 10% a volumelor de Black Friday 2026 comparativ cu 2025.

Compania controlată de frații Adrian și Neculai Mihai alături de Felix Pătrășcanu estimează un volum de 800.000 de expedieri procesate într-o singură zi, comparativ cu aproximativ 700.000 în perioada similară.

Pregătirile pentru Black Friday au început încă din perioada mai-iunie și au acoperit întreg lanțul operațional, de la estimarea volumelor cu partenerii din retail, la planificarea resurselor umane și a flotei, coordonarea la nivel logistic și verificarea capacităților de procesare și livrare.

Cine și ce cumpără

Peste 90% dintre români sunt familiari cu Black Friday și peste 56% dintre aceștia intenționează să cumpere ceva în ediția din 2026, conform unui studiu Kantar realizat în prima jumătate a lunii octombrie pe un eșantion de 2.001 respondenți.

O treime dintre potențialii cumpărători cu ocazia Black Friday au planificat un buget mai mare de 3.000 de lei, iar unul din șase a declarat că alocă un buget de peste 5.000 de lei pentru acest eveniment de shopping. În același timp, bugetul mediu alocat a crescut cu aproape 10%, comparativ cu anul trecut.

„Un alt indicator încurajator este creșterea participării la eveniment, dar și diversificarea comportamentului de cumpărare, prin interesul tot mai mare pentru combinarea canalelor online și offline, care a atins cel mai ridicat nivel din istoria studiului”, a declarat Carmen Pătrașcu, Country Manager, Kantar România.

Pe primul loc în topul preferințelor românilor pentru Black Friday 2026 se află categoria electrocasnicelor mici, 37% dintre potențialii cumpărători declarând că ar fi interesați de o astfel de achiziție.

Pe locul al doilea se situează televizoarele (33,8%), categorie în creștere cu 15% comparativ cu anul trecut. Topul este completat de interesul pentru haine (26,3%), segment care își menține anual popularitatea în rândul consumatorilor.

Laptopurile revin și ele în lista celor mai căutate produse de Black Friday 2026, în creștere cu 46% comparativ cu anul trecut. Alte categorii care se regăsesc în top 10 sunt cea a telefoanelor mobile (23,8%), frigiderelor (18,9%), mașinilor de spălat (18,5%).

În paralel, un studiu MKOR arată că 70% dintre românii cu vârste între 18 și 55 de ani intenționează să cumpere de Black Friday, față de 62% în 2025 și 57% în 2024. Din totalul respondenților, intenția de a cumpăra este aproape aceeași la femei (70%) și la bărbați (71%), adică 7 din 10 la fiecare.

sursa: MKOR

Totuși, listele de cumpărături diferă. Dintre cei care intenționează să cumpere, peste 4 din 10 bărbați (44%) vor produse IT, iar aproape 4 din 10 femei (37%) vor produse cosmetice, conform studiului realizat pe 1.000 de respondenți. Pe primul loc, atât la bărbați, cât și la femei, rămân electrocasnicele și electronicele (55% dintre femei, 47% dintre bărbați).

Aproape 9 din 10 dintre cei care vor să cumpere (86%) au bugetul stabilit dinainte. În medie, declară un buget de circa 2.100 de lei pentru Black Friday 2026, la un nivel apropiat de cel din 2025 (2.046 de lei), dar puțin sub 2024 (2.179 de lei). Formularea întrebării din sondaj s-a schimbat în 2026, așa că această comparație este doar orientativă.

sursa: MKOR

Pentru jumătate dintre cei care vor să cumpere (50%), principalul reper sunt banii disponibili. Pentru comparație, în 2023 erau 7 din 10 (71%). Prețul produselor contează pentru peste 4 din 10 (43%).

Studiul MKOR mai arată că numărul celor care au cumpărat a depășit în fiecare an intenția declarată în anul respectiv. Au cumpărat efectiv 71% în Black Friday 2023, 77% în 2024 și 79% în 2025, adică cu 14, 20 și 17 puncte peste intenție. Aceste cifre vin din răspunsurile date în studiul din anul următor.

sursa: MKOR

În 2026, 6 din 10 dintre cei care vor să cumpere plănuiesc să cumpere doar online (60%, față de 47% în 2025). Doar 8% plănuiesc să cumpere exclusiv din magazine, față de 12% în 2025.

Conform procesatorului de plăți Netopia Payments, o plată cu cardul din ziua de Black Friday 2025 a avut în medie 400 de lei, cu 60% peste media anuală. Bugetul declarat și valoarea unei plăți sunt măsuri diferite, deci nu pot fi comparate direct.

Privind spre edițiile anterioare, volumul total procesat de Netopia în ziua de Black Friday 2025 a crescut cu 19% față de 2024, iar numărul comercianților activi cu 8%. Aceleași date arată că ziua de Black Friday 2025 a avut de 1,4 ori mai multe plăți cu cardul decât o zi obișnuită.

În același timp, un sondaj tbi bank arată că 63% dintre români intenționează să aloce sume mai mici pentru cumpărăturile de Black Friday față de anul trecut, iar 34% își reduc bugetul cu cel puțin jumătate.

Aproape 70% dintre respondenți au în plan să cheltuiască maximum 1.000 de lei și doar 6% vor să scoată din buzunar peste 3.000 de lei, conform sondajului realizat în luna octombrie pe un eșantion de 1.110 utilizatori de internet din România. Mai mult de jumătate dintre respondenți ar fi deschiși spre achiziții pe datorie și doar o treime spun că nu ar apela la plata în rate.

Creșterea prețurilor continuă să influențeze puternic deciziile de cumpărare. Aproape două treimi dintre respondenți (66%) spun că scumpirile le afectează mult sau destul de mult planurile de cumpărături pentru Black Friday și Crăciun, în timp ce 22% resimt o influență redusă. Doar 6% declară că majorările de prețuri nu le influențează deloc planurile de cumpărături pentru finalul anului.

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