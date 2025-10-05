Bitcoin trece de 125.000 de dolari, un nou maxim istoric

Bitcoin a atins un nou maxim istoric, de peste 125.700 de dolari, duminică dimineață, depășind recordul anterior de 124.500 de dolari, stabilit în august, conform datelor de la CoinMarketCap.

Această etapă importantă vine în contextul în care bursele centralizate raportează cele mai scăzute niveluri ale rezervelor de Bitcoin din ultimii șase ani, semnalând un context de contracție a ofertei pe fondul creșterii cererii investitorilor.

Recuperarea bruscă marchează un început puternic al lunii octombrie, adesea numită „Uptober” de către traderi, după ce Bitcoin a scăzut la 107.800 de dolari la începutul lunii septembrie.

În ultima săptămână, criptomoneda a crescut constant, susținută de un optimism reînnoit și de o lichiditate redusă a bursei.

„Bitcoin atinge un nou maxim istoric… Și majoritatea oamenilor încă nici măcar nu știu ce este Bitcoin”, a declarat Nate Geraci, președintele ETF Store și Nova Dius.

Datele Glassnode arată că volumul total de Bitcoin deținut pe burse a scăzut sâmbătă la 2,83 milioane BTC, cel mai scăzut nivel din iunie 2019, când Bitcoin s-a tranzacționat în jur de 8.000 de dolari.

Această ieșire masivă sugerează o trecere către deținerea pe termen lung, Bitcoin trecând în depozite proprii, portofele instituționale sau trezorerii de active digitale.

Monedele existente pe burse sunt considerate „ofertă disponibilă”, fiind mai susceptibile de a fi vândute. Pe măsură ce rezervele se epuizează, presiunea ascendentă asupra prețurilor crește.

„Se aude că bursele au rămas fără Bitcoin”, a scris pe Twitter Matthew Sigel, șeful cercetării activelor digitale la VanEck.

„Luni, ora 9:30, ar putea fi prima penurie oficială”, a adăugat el, avertizând că acesta nu era un sfat financiar – dar sugerând că ar putea fi timpul să acționăm.

Investitorul Mike Alfred a împărtășit același sentiment, dezvăluind o convorbire cu un important operator OTC, care a spus că ar putea rămâne fără Bitcoin în câteva ore de la deschiderea piețelor futures, cu excepția cazului în care prețul depășește 126.000 de dolari. „Lucrurile devin nebunești”, a spus Alfred

