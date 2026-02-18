Bitcoin pentru începători. 11 lucruri esențiale de știut

Bitcoin pentru începători. Investitorii de retail interesați de piața criptomonedelor, care însă nu au experiență în domeniu, trebuie să se documenteze cu atenție înainte de a porni la drum.

În acest scurt ghid explicăm câteva dintre cele mai importante aspecte legate de Bitcoin (BTC), pe care orice începător ar trebui să le cunoască.

Ce este Bitcoin

1. Având simbolul BTC, Bitcoin este prima criptomonedă lansată pe piață, adică o monedă digitală descentralizată care permite realizarea de plăți online direct între cele două părți implicate în tranzacție, fără a trece printr-o instituție financiară precum o bancă sau altă companie ce oferă servicii financiare.

Mai exact, Bitcoin este o monedă online peer-to-peer, ceea ce înseamnă că toate tranzacțiile au loc direct între participanți independenți și egali din rețea, fără a fi nevoie de vreun intermediar care să le permită să vândă/cumpere BTC sau care să le faciliteze tranzacțiile.

2. Bitcoin a fost descrisă inițial într-un document publicat în 2008 de către o persoană sau un grup de persoane care folosea pseudonimul Satoshi Nakamoto. A fost lansată la scurt timp după aceea, în ianuarie 2009, potrivit coinmarketcap.com. Identitatea persoanei sau a organizației care se află în spatele pseudonimului rămâne necunoscută până în ziua de astăzi.

Bitcoin pentru începători – capitalizare de piață, preț, ofertă circulantă

Chiar dacă la ora actuală există mii de criptomonede, la 17 ani de la lansare Bitcoin continuă să fie cea mai valoroasă și dorită criptomonedă.

3. Astfel, BTC rămâne cea mai mare criptomonedă, în sensul că are, de departe, cea mai mare capitalizare de piață, de peste 1,3 trilioane de dolari la data curentă.

Capitalizarea de piață în cazul criptomonedelor este similară cu capitalizarea bursieră în cazul companiilor listate. Astfel, capitalizarea de piață este egală cu prețul curent al criptomonedei (circa 67.000 de dolari/token în momentul de față pentru un BTC) înmulțit cu oferta circulantă, aceasta din urmă fiind volumul de monede care circulă pe piață (este similară cu acțiunile free float ce se tranzacționează liber pe bursă).

4. În prezent, oferta circulantă a Bitcoin este de 19,99 milioane de tokene.

Bitcoin pentru începători – de ce numărul de BTC e limitat

5. Oferta totală pentru BTC nu va depăși de 21 de milioane de tokene. Cu alte cuvinte, niciodată nu vor putea exista mai mult de 21 de milioane de BTC. Dintre aceștia, 19,99 milioane au fost deja creați (minați).

Numărul de 21 de milioane este o limită programată în codul sursă al Bitcoin, care a fost stabilită de creatorul anonim Satoshi Nakamoto cu scopul de a imita un activ rar precum aurul, prevenind astfel inflația. Potrivit estimărilor, ultimul BTC va fi minat în jurul anului 2140.

Foto: MidJourney / pixabay.com

Cum se creează noi BTC și ce este mining-ul

În contextul discuției despre Bitcoin pentru începători trebuie menționat că monedele noi sunt create în timpul procesului cunoscut sub numele de „mining”.

6. Concret, mineritul este procesul prin care rețeaua Bitcoin verifică tranzacțiile (se asigură că nu se fac fraude), adaugă blocuri noi la lanțul de blocuri (blockchain) și creează monede noi ca recompensă pentru mineri.

Așadar, pe măsură ce tranzacțiile realizate sunt transmise prin rețea, ele sunt preluate de mineri care le validează și securizează, adăugând noi tranzacții în registrul digital al unui blockchain. Pentru toate aceste procese este nevoie de computere cu putere foarte mare de calcul deoarece validarea, securizarea și adăugarea de noi tranzacții în registrul digital al unui blockchain se face prin ghicirea unui număr hexazecimal de 64 de cifre numit „hash”.

7. Primul miner al cărui calculator găsește hash-ul respectiv (găsește soluția) va adăuga blocul nou (va actualiza registrul blockchain cu toate tranzacțiile nou verificate) și va primi recompensa în Bitcoini (numită block reward).

Bitcoin pentru începători – ce este procesul de halving

8. În momentul în care un miner „câștigă” un bloc, protocolul Bitcoin creează automat monede noi și le trimite în portofelul minerului. Inițial, recompensa era 50 BTC per bloc, însă la fiecare aproximativ 4 ani recompensa se înjumătățește (proces denumit halving), conform codului sursă creat de Nakamoto.

Așadar, dacă în 2009 recompensa era de 50 BTC/bloc, în 2012 a fost de 25 BTC, în 2016 de 12,5 BTC, în 2020 de 6,25 BTC, iar începând cu 2024 este de 3,125 BTC.

Bitcoin pentru începători – de unde vine succesul BTC

Capitalizarea de piață a BTC a depășit pentru prima dată pragul de 1 trilion de dolari în 2021.

9. Potrivit coinmarketcap.com, printre factorii care au dus la succesul BTC se numără: interesul instituțional tot mai mare pentru Bitcoin (ca de exemplu al Guvernului SUA, președintele Donald Trump fiind un fan declarat al criptomonedelor), înmulțirea site-urilor (jocuri online, magazine etc) care acceptă plata în BTC, precum și a platformelor ce oferă servicii precum portofele digitale, exchange-uri, servicii de plată pentru criptomonede etc.

Bitcoin pentru începători – unde se țin criptomonedele

10. Criptomonedele precum Bitcoin se țin în așa-numitele „wallets” (portofele). Ele sunt de două tipuri: „hot wallets” („portofele fierbinți”) și „cold wallets” („portofele reci”). În vreme ce hot wallets pot fi conectate la internet, cele cold sunt utilizate pentru păstrarea unor cantități mari de monede în afara internetului.

După cum notează sursa citată, unele dintre cele mai bune portofele cold pentru criptomonede sunt Trezor, Ledger și CoolBitX, iar printre portofelele hot de top se numără Exodus, Electrum și Mycelium.

Bitcoin pentru începători – unde se tranzacționează

11. Deoarece BTC este cea mai populară criptomonedă, ea poate fi cumpărată de pe aproape orice bursă de cripomonede, atât cu bani fiat, cât și cu alte criptomonede.

Printre principalele piețe unde este disponibilă tranzacționarea BTC se numără Binance (cea mai mare bursă de criptomonede din lume), Coinbase Pro, OKEx, Kraken, Huobi Global sau Bitfinex.

Foto: BenjaminNelan / MidJourney / pixabay.com

