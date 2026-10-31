Bill Gates: Unii oameni vor trăi „precum amish-ii”, pe măsură ce tehnologia înlocuiește angajații umani – Perioadă de tranziție de 20 de ani

Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, a prezis că unii oameni ar putea alege să trăiască „precum amishii”, limitându-și utilizarea inteligenței artificiale, pe măsură ce această tehnologie transformă societatea modernă.

„Vom avea opțiuni reale. Au existat grupuri — nu grupuri mari, ci mai degrabă precum amishii — care nu trăiesc în avangarda tehnologică”, a declarat Gates într-un episod recent al podcastului Decoder. „O mare parte a umanității ar putea alege să nu trăiască în avangarda tehnologică, datorită beneficiilor care decurg din ajutorul reciproc sau din generarea unor idei unice.”

Gates, în vârstă de 70 de ani, a afirmat că IA ar putea, în cele din urmă, să preia o mare parte din munca prestată de oameni, extinzându-se dincolo de profesiile intelectuale (munca de birou) și către munca fizică.

„Dacă ar fi fost vorba doar despre o mașinărie capabilă să lucreze în medicină, în drept sau în educație, acest lucru, în sine, ar fi fost extrem de perturbator”, a spus el. „Însă va fi vorba despre toate domeniile activității umane — până acum este vorba despre munca intelectuală, de birou, dar destul de curând va viza și activitățile fizice, munca manuală, prin intermediul roboților umanoizi.”

„Dacă nu alegem să încetinim semnificativ ritmul sau să ne oprim, vom avea roboți capabili să construiască case, să cultive pământul și să efectueze intervenții chirurgicale”, a continuat el. „Iar contribuția muncii umane la economie nu va mai fi necesară pentru majoritatea bunurilor și serviciilor.”

Miliardarul a avertizat că această tranziție va aduce schimbări profunde și tulburări majore.

„Marea mea îngrijorare vizează această perioadă de tranziție de 20 de ani, în care vor exista câștigători și perdanți, precum și multe perturbări; trebuie să trecem prin această etapă pentru a ajunge la acea perioadă a abundenței”, a explicat Gates.

De asemenea, el a pledat pentru reglementarea IA de către autorități, argumentând că alte industrii reglementate „nu sunt nici pe departe la fel de periculoase precum IA”.

„În momentul în care există mai mulți competitori, responsabilitatea nu poate rămâne exclusiv în sarcina companiilor. Este absolut evident”, a concluzionat Gates. „Responsabilitatea revine guvernului, exact așa cum se întâmplă în cazul oricărui alt produs periculos, deși, prin comparație, amploarea situației și gradul de schimbare sunt infime.”

Interviul apare în aceeași săptămână în care Microsoft a anunțat o „ofertă de plecare voluntară” – eligibili fiind aproximativ 60.000 de angajați, adică circa un sfert din forța sa de muncă – în contextul în care compania investește sume uriașe în inteligența artificială. Gates a deținut funcția de CEO al companiei până în anul 2000.

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