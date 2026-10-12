Bill Gates, noi avertismente privind AI: Riscul să scape de sub control este „la ani distanță”, dar se intensifică atacurile cibernetice cu consecințe grave

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, avertizează că inteligența artificială (AI) nereglementată reprezintă o amenințare tot mai mare, începând cu intensificare atacurilor cibernetice bazate pe AI în anul următor.

Riscul ca AI să „scape de sub control” este încă la ani distanță și a subliniat că preocuparea imediată o reprezintă „oamenii rău intenționați” care utilizează sistemele existente fără măsuri de protecție. „Domeniul în care probabil vom asista la cele mai dramatice evenimente în anul următor este cel al atacurilor cibernetice”, a declarat Gates într-un interviu acordat ABC News.

„Adevăratul pericol în acest moment nu este ca AI să scape de sub control. Trebuie să lucrăm la acest aspect, dar mai sunt ani buni până când s-ar putea produce un impact major”, a spus el.

„Oameni cu adevărat răi care folosesc AI”

„Frontul pe care probabil îl vom vedea cel mai dramatic în anul următor este cel al atacurilor cibernetice”, a spus Gates. El a afirmat că riscul pe termen lung ca AI să „scape de sub control” este ceva „la care trebuie să lucrăm”, dar că „mai sunt ani buni până când s-ar putea produce un impact major”.

El a spus că îngrijorarea cea mai mare pentru moment este „oamenii cu adevărat răi care folosesc AI, în special în cazul modelelor de AI din care poți elimina toate măsurile de siguranță”.

De asemenea, el a solicitat restricții mai stricte pentru a împiedica actorii rău intenționați să folosească AI în scopuri de bioterorism, precum și pentru atacuri cibernetice.

„În acest moment, este permisă eliminarea tuturor acestor măsuri de protecție”, a spus Gates. „Așadar, atunci când ai oameni rău intenționați, fără măsuri de protecție și cu cele mai noi modele, acolo vom avea, în cursul anului viitor, în special în domeniul cibernetic, o mulțime de surprize neplăcute”.

O campanie care durează de luni de zile

Gates a respins ideea, susținută de președintele Donald Trump, conform căreia companiile din domeniul AI pot asigura siguranța publicului prin autoreglementare. „Ideea că, în cazul celei mai periculoase tehnologii inventate vreodată de oameni, acesta ar fi cuvântul final, că doar companiile însele reprezintă singurul mecanism de control pe care îl are societatea… este clar că nu facem suficient”, a spus el, citat de AFP.

Interviul este cel mai recent dintr-o serie de avertismente lansate de Gates. La sfârșitul lunii august, el a publicat pe site-ul său un eseu de aproape 6.000 de cuvinte.

De asemenea, el a declarat pentru The New York Times că industria tehnologică minimalizează riscurile legate de AI, inclusiv șomajul în masă și bioterorismul, întrucât sunt în joc sume prea mari de bani.

Într-un interviu acordat în septembrie emisiunii „Meet the Press”, el a afirmat că AI este „cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente ce ar putea provoca un miliard de decese”. În opinia sa, Congresul ar trebui să adopte o lege care să oblige dezvoltatorii să integreze mecanisme de monitorizare și să țină evidența modului în care sunt utilizate modelele lor.

Avertismentele sale vin în contextul în care chiar și companiile din domeniul AI trag semnale de alarmă. În luna august, peste 100 de dezvoltatori de AI au semnat o scrisoare deschisă în care avertizau că atacurile cibernetice bazate pe AI erau pe cale să devină mult mai răspândite și mai sofisticate.

Revista „Fortune” a relatat că, în luna aprilie, compania Anthropic a restricționat accesul la modelul său „Mythos”, deoarece acesta putea efectua atacuri cibernetice.

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