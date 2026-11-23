Procurorul general, Cristina Chiriac, și Viorel Cerbu (foto), șeful DNA, și Codrin Horațiu Miron (DIICOT), numiți în funcție de către președintele Nicușor Dan, au prezentat luni bilanțul la șase luni al instituțiilor pe care le conduc.

Bilanțurile au fost transmise prin comunicate de presă, nu au fost prezentate în conferințe, cum se obișnuia până acum, și vin după ce șeful statului a fost dur criticat de jurnaliști din cauza numirilor făcute.

Partide din opoziția au reacționat deja cu critici aspre la adresa rezultatelor slabe ce fac obiectul raportărilor.

DNA – 383 de milioane de lei blocate

„De la vamă până în interiorul Guvernului: DNA a blocat peste 383 de milioane de lei şi a trimis în judecată peste 270 de persoane în primele luni ale noului mandat. Păcură plătită din bugetul unui oraş, dar nelivrată. Mii de tone de fier vechi declarate drept ambalaje, ca să nu se plătească taxa de mediu. Un secretar general adjunct al Guvernului trimis în judecată pentru că şi-ar fi folosit influenţa politică ca o firmă să obţină despăgubiri de circa 13 milioane de lei”, menționează comunicatul Direcției Anticorupție.

În această perioadă, procurorii DNA au avut de lucrat 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluţionate şi 3.288 sunt încă în lucru.



„Cele mai multe cauze din această perioadă nu privesc o mită izolată, ci scheme organizate, cu oameni care colectează, oameni care decid şi firme sau rude folosite ca paravan”, precizează DNA, înainte de a prezenta câteva scheme. Menționăm că acestea nu sunt noi.

Astfel:

Taxa de trecere de la frontieră. La Halmeu, conducerea poliţiei de frontieră şi a vămii ar fi organizat o reţea pe trei niveluri, cu ‘tarife’ între 50 şi 1.900 de euro pe vehicul şi o cotă lunară care urca până la şefi. Procurorii au făcut percheziţii la 96 de adrese şi la un singur şef de structură au găsit peste 300.000 de euro. Sunt 49 de inculpaţi, dintre care 14 arestaţi preventiv;

Protecţie fiscală pe abonament. Inspectori fiscali ar fi încasat 2.000 de euro pe lună pentru ca oamenii de afaceri să nu fie controlaţi şi pentru blocarea plângerilor penale, inclusiv pentru o evaziune de peste 5,5 milioane de lei. În alt caz, rambursări de TVA de 21 de milioane de lei ar fi fost condiţionate de promisiunea unui comision de 1,5 milioane de euro, ascuns în contracte fictive de consultanţă;

Preţuri umflate la companiile statului. Prin achiziţii directe şi documente false, banii unor companii publice ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracţional, la preţuri de 9 ori mai mari decât cele reale, în unele cazuri chiar de 31 de ori. Prejudiciul estimat depăşeşte 120 de milioane de lei;

Fraude cu dimensiune internaţională. În contractele de asistenţă portuară pentru nave militare NATO, banii ar fi trecut prin firme din România, Norvegia, Germania şi Regatul Unit. Ancheta se desfăşoară printr-o echipă comună, cu sprijinul Eurojust.

„Corupţia de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora şi în bani mutaţi prin mai multe ţări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide. De aceea, în fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câştigat în instanţă contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în şcoli, în infrastructură”, a afirmat procurorul-şef Viorel Cerbu, citat în comunicat.

Alexandru Dimitriu (USR): Se investighează doar „corupția de ghișeu”, „dosarele mari stau pe loc”

Parlamentarul Alexandru Dimitriu critică activitatea DNA pentru că aceasta s-ar opri la cazuri de corupție din administrația locală și instituții de control, așa numita corupție de ghișeu, în timp ce dosare cu miză politică mai mare nu au fost finalizate prin trimiteri în judecată.

„Dosarele mari, în schimb, stau pe loc. Afacerile din jurul lui Marcel Ciolacu, dosarul lui Robert Negoiță, panourile electorale ale lui Nicolae Ciucă, niciunul n-a ajuns în instanță”, susține Dimitriu.

Deputatul mai reamintește dosarele închise prin prescripție, despre care spune că ar fi trebuit redeschise în urma unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Deputatul se referă concret la ancheta privind presupuse plăți ilegale la punctul de frontieră Halmeu și la dosarele unor inspectori fiscali acuzați că ar fi oferit protecție contra unor sume lunare și cazurile de rambursări de TVA acordate în schimbul unor comisioane. „Bine că i-au prins, dar asta e corupția de ghișeu, pe care o știe orice șofer care a trecut granița și cam orice patron care a avut un control la firmă”, spune deputatul.

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