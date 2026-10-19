Bilanțul premierului Bolojan: „Am preluat o țară cu spatele la zid, predau o Românie pe calea redresării”. Cele 5 probleme structurale moștenite de cabinetul Niculescu

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat, luni, un bilanț al guvernului pe care l-a condus în perioada iulie 2025-octombrie 2026, acesta afirmând că a preluat țara într-un moment de cumpănă, când exista riscul blocării fondurilor europene de către UE și intrării în incapacitate de plată din cauza deficitului bugetar record de 9,3% din PIB din 2024, respectiv din cauza amânării măsurilor de consolidare a bugetului în guvernările anterioare.

Potrivit acestuia, programul de corecție fiscală a început cu majorarea TVA pentru că a existat o nevoie urgentă de a aduce bani la bugetul de stat. Inflația a făcut parte din corecție, a mai admis Bolojan, adăugând că corecția deficitului nu a fost un scop în sine, ci un mijloc în demersul de tranziție către un model economic bazat pe investiții, nu pe consum din bani împrumutați.

Bolojan a enumerat 5 probleme structurale ale României și a inventariat principalele măsuri adoptate în timpul mandatului său:

1. obligațiile de plată rezultate din procesele privind salarizarea, inclusiv o sentință executorie de peste 5 miliarde de lei în cazul magistraților;

2. restanțele din schemele de compensare a prețurilor la energie, schemă în vigoare din 2021 pentru care au fost alocate în 2026 circa 3,7 miliarde de lei și pentru care vor mai fi alocări cel puțin în 2027;

3. dezechilibrele din sistemul de sănătate, unde numărul celor care contribuie la sistem a crescut de la 6,5 milioane în 2024 la 10,5 milioane;

4. supracontractarea investițiilor publice, de peste 300% pe programul european de transport, în condițiile în care Ministerul Transporturilor are semnate contracte de peste 30 de miliarde de euro la un buget anual de circa 6 miliarde euro;

5. gestionarea companiilor de stat, unde sunt necesare restructurări, noi indicatori de performanță și contracte de management.

În același timp, premierul Bolojan a trasat scurt și câteva priorități ale Guvernului Niculescu: menținerea unei politici bugetare prudente, continuarea reducerii deficitului, finalizarea PNRR, prioritizarea investițiilor și consolidarea unui model de creștere bazat pe investiții și producție, nu pe consum din datorie.

Principalele declarații ale premierului Ilie Bolojan

Prezentăm în ceea ce urmează principalele declarații ale premierului Bolojan:

A fost un mandat intens, marcat de crize interne și externe și de provocări. Am preluat o țară cu spatele la zid, cu un deficit record, nu doar bugetar, dar și de încredere. Predau viitorului guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte, cu experiența unei guvernări fără minciună, fără populism și cu respect pentru oameni.

În iunie anul trecut, situația era atât de gravă încât nimeni nu se înghesuia să fie premier. Deficitul de 9,3% (din 2024), creșterea economică bolnavă, bazată exclusiv pe consum pe datorie, PNRR-ul blocat, cu risc iminent de pierdere a fondurilor europene, societatea fragmentată după anularea alegerilor și un risc real de intrare în incapacitate de plată.

Nu a existat o alegere reală, ci o singură variantă: să începem redresarea, cu costuri inevitabile. Comisia Europeană și piețele financiare nu mai aveau încredere în noi și nu ne mai acceptau promisiuni, ci măsuri cu efecte imediate. Dacă nu am fi început o reformă ordonată, ar fi urmat o criză care ar fi lovit țara întreagă și fiecare familie ar fi simțit puternic acest lucru.

Despre corecția bugetară, majorarea TVA și scăderea economică

Am fost obligați să începem prin majorarea TVA. Trebuia să aducem urgent bani la buget și să reducem deficitul. Nu am ascuns nimic românilor, nu am modificat cifre și am refuzat să fac promisiuni fără acoperire. Unele decizii au fost grele. Știu că în spatele fiecărei cifre există o familie, un angajat, un antreprenor sau un pensionar care și-a recalculat cheltuielile și a simțit o scădere a nivelului de trai. Știu că oamenii nu trăiesc din indicatori macroeconomici. Ei judecă guvernarea după prețurile pe care le plătesc, după salarii și pensii, după siguranța locului de muncă.

De aceea, efortul lor trebuie respectat printr-un stat mai cumpătat și printr-o economie care să le ofere din nou perspective. Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au avut de dus greul în această perioadă. Efortul lor a avut sens. Am redus deficitul în a doua jumătate a anului 2025 și îl vom reduce și în 2026 la ținta anunțată. Execuția bugetului în primele opt luni ale acestui an s-a încheiat cu un deficit de 78,5 miliarde de lei, față de 102,5 miliarde de lei în primele opt luni ale anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 1,53 puncte procentuale (din PIB).

Am evitat retrogradarea de către agențiile de rating, asigurând astfel posibilitatea finanțării deficitului. Investițiile au crescut cu peste 25 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 82 de miliarde de lei la 107 miliarde, peste două treimi din această valoare fiind reprezentate de plăți prin proiecte europene. În primele opt luni ale anului 2026, cheltuielile de personal au însumat 122 de miliarde de lei, cu 4,3 miliarde mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.

Da, a existat o scădere a consumului prin eliminarea celui care se baza doar pe datorie. Da, a existat o pierdere de creștere economică, generată tot de consumul pe datorie. De fapt, acest consum, stimulat cu banii împrumutați, a fost unul de tip toxic și, în felul acesta, am ieșit din această minciună.

Datoria a crescut pentru că trebuie să plătim împrumuturile cu dobânzi mari, dobânzi care au fost influențate și de ceea ce s-a întâmplat în plan internațional și a căror creștere este dată de banii pe care guvernele României i-au împrumutat accelerat în ultimii ani și care ne-au dus la deficitul record din 2024, de peste 9%.

Inflația a făcut parte din corecție, dar a fost și rezultatul unor crize externe aflate în afara controlului României. Corecția bugetară nu a fost un scop în sine. Am urmărit să păstrăm resursele pentru investiții și să trecem treptat de la creșterea alimentată de consumul pe datorie la creșterea bazată pe producție și competitivitate.

Despre situația PNRR la preluarea mandatului și implementarea reformelor structurale

Un element esențial pentru stabilizarea țării a fost absorbția fondurilor europene prin programul PNRR. L-am găsit blocat, supracontractat și întârziat și în prag de eșec. L-am renegociat și l-am repornit. România a primit până în prezent 65% din valoarea PNRR și mai are de încasat două cereri de plată aflate în analiza Comisiei Europene. Acestea ar însemna 90% din grantul alocat inițial. Procentul ar fi fost aproape de 100% dacă PSD nu ar fi blocat adoptarea, în luna august, a legii salarizării unitare. Dacă nu am fi renegociat și nu am fi transferat către SAFE proiectele de autostrăzi din nord-estul României, acestea ar fi fost un eșec, întrucât ar fi rămas fără finanțare.

După preluarea mandatului, am prezentat viziunea asupra reformelor în conformitate cu programul de guvernare. Planurile au fost asumate de miniștrii de resort, de la toate partidele care făceau parte din guvern.

Am lansat următoarele măsuri: reducerea structurilor și a posturilor inutile, reforma administrației centrale și locale, plafonarea privilegiilor, introducerea criteriilor de performanță în companiile de stat și în instituții, reforma autorităților locale, reforma pensiilor magistraților, reducerea birocrației prin digitalizare, reașezarea raportului dintre cei care finanțează statul și cei finanțați de stat.

Despre guvernarea cu PSD și împărțirea costurilor ajustării

PSD, văzând că programul de guvernare era pus în practică, a început să saboteze guvernul și să tergiverseze lucrurile. Reforma administrației publice a fost amânată luni de zile, până în februarie anul acesta. Ar fi vrut, probabil, ca acest guvern să facă ceea ce au făcut și alte guverne, adică să amâne până când lumea uită.

Dacă nu ar fi blocat o mare parte dintre reforme, România astăzi ar fi fost într-o situație cu mult mai bună. Însă reformele afectau interese puternice. Am pornit un război împotriva risipei, a sinecurilor și a instituțiilor care consumă resurse fără să ofere servicii. Nu am dus un război împotriva bugetarilor corecți. Există un corp profesional valoros în rândul funcționarilor, pe care îi respect. Reforma statului este o chestiune și de dreptate.

Nu putem cere familiilor și companiilor să suporte costurile ajustării, în timp ce instituțiile ineficiente, privilegiile nejustificate și pierderile cronice rămân neatinse. Un stat corect începe prin aplicarea acelorași reguli de disciplină pe care le cere societății. Însă cea mai importantă reformă a fost introducerea unui alt mod de a guverna: fără minciună, fără așteptări false, cu respect pentru banul public și pentru viitorul țării. Reforma pensiilor magistraților a fost o premieră pe care nimeni nu a avut curajul să și-o asume. Nu am făcut niciun pas înapoi în această privință, deși plătim și acum prețul.

Despre energie și ruperea coaliției de către PSD

Unul dintre domeniile cele mai problematice, care afectează în mod major competitivitatea României, este energia. Lipsa reformelor și întârzierea investițiilor au fost resimțite atât de cetățeni, prin facturi și prețuri, cât și de firme, în competiția dură de pe piața internațională.

Am început să deblocăm investițiile care erau îngropate sub mormane de hârtii. Am făcut pași importanți pentru creșterea capacităților de stocare, pentru întărirea rețelelor și pentru sprijinirea marilor investiții, precum centralele pe gaz. Toate acestea trebuie continuate.

Când PSD nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat prin reguli și alocări corecte, acest guvern a fost demis. Nu pentru că reformele au eșuat, ci pentru că începuseră să atingă interesele celor care vor să trăiască în continuare de pe urma unui stat nereformat.

A trebuit să suport atacuri nedrepte și mincinoase. Am tăcut multă vreme din două motive. Nimic nu putea fi mai important decât să duc România mai departe: încă o lege, încă un jalon PNRR, încă un punct scăzut din deficit.

De asemenea, eram în mijlocul efortului de recredibilizare a României, iar piețele și partenerii externi erau atenți la noi. N-am dorit să pun în pericol, în niciun fel, evaluările agențiilor de rating prin conflictele politice și prin instabilitate.

În cele cinci luni de provizorat, am făcut toate eforturile pentru a menține direcția și pentru ca PNRR să fie dus la bun sfârșit, în cele mai bune condiții posibile. Le mulțumesc miniștrilor, precum și tuturor administrațiilor locale care au reușit să-și ducă la bun sfârșit proiectele, deoarece absorbția fondurilor europene a fost un efort de echipă.

O economie așezată pe baze mai sănătoase este cheia relansării economice. De aceea, în vara acestui an, am lansat programele pentru stimularea producției locale, atragerea investițiilor românilor din diaspora și dezvoltarea tehnologiilor avansate, prin scheme de sprijin care vizează investițiile, cercetarea și dezvoltarea, precum și crearea de capacități noi de producție.

Într-o regiune marcată de război, o țară mai sigură este o necesitate, iar accesarea programului SAFE a fost o responsabilitate de siguranță națională.

Despre prioritățile viitorului Guvern și problemele structurale ale României

Ce lăsăm în urmă? Lăsăm un buget așezat pe o traiectorie bună, iar viitorul guvern trebuie să mențină o abordare bugetară prudentă și să consolideze modelul de creștere economică bazat pe investiții, și nu pe consum. Trebuie să spunem adevărul și să refuzăm populismele. Sunt invocate în această perioadă datorii lăsate în urma acestui guvern. Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale și nu o să evit să le pomenesc, pentru că ele vor fi provocările viitoarelor guverne.

Avem sentințele care au fost învestite cu titlu executoriu în urma proceselor generate de magistrații din România. Și, așa cum știți, avem o sentință care obligă Guvernul la plata a peste 5 miliarde de lei și mai sunt și alte sentințe care au fost obținute în urma miilor de procese care au fost generate în toți acești ani. Fără o legislație care să nu mai permită acest tip de procese, ceea ce ar însemna adoptarea în Senat a legii salarizării unitare, nu vom rezolva această problemă și, indiferent ce va face viitorul guvern, va fi practic în imposibilitatea de a plăti astfel de sume de pe o zi pe alta.

A doua problemă structurală pe care o avem ține de zona de energie. Aici moștenim scheme de compensare din anul 2021 pentru energia electrică, ceea ce înseamnă încă facturi care n-au fost verificate de ANRE și care vor veni și în anii următori. Anul acesta am alocat pentru plata acestor restanțe 3,7 miliarde de lei, am achitat aproximativ 1,5 miliarde și, dacă toate verificările vor fi în regulă, până la finalul anului vor fi achitate și diferențele de bani. Sunt sume identice cu cele alocate și anul trecut, dar și în următorii ani vor trebui continuate aceste plăți, analiza acestor restanțe și închiderea lor, pentru că este o problemă care vine din spate.

În ceea ce privește o a treia categorie de probleme structurale, sunt cele din sănătate. Ani de zile, fondul care asigură plata serviciilor de sănătate a fost subfinanțat. Eram în situația în care plăteau contribuția de sănătate 6,5 milioane de români și beneficiau de servicii 16,5 milioane. Acest sistem nu putea funcționa. Prin măsurile care au fost adoptate, sunt astăzi 10,5 milioane de români care contribuie și, pentru prima dată, anul acesta, sistemul se apropie de un anumit echilibru.

Dar fără măsuri care să treacă influențele salariale din sănătate, care generează management neperformant la o bună parte din spitale, în costul serviciilor pe care spitalele le prestează pentru pacienți, n-am făcut nimic și problemele din sănătate vor rămâne prezente și în anii următori.

A patra problemă structurală este gestionarea investițiilor. Una dintre erorile care s-au făcut în toți acești ani a fost supracontractarea pe investiții. Avem o supracontractare puternică și astăzi, pe programul sectorial Transport, de peste 300%. Aceeași situație este pe programul care extinde rețelele de apă și de canalizare. Și, dacă nu se va face un management corespunzător, care să prioritizeze investițiile și să le mențină pe cele viabile în finanțare, se vor crea probleme legate de plata în sectorul construcțiilor, de ritmul lucrărilor și de creșterea costurilor pe care bugetul de stat le va avea de suportat.

Gândiți-vă că astăzi, la Ministerul Transporturilor, sunt contracte de lucrări semnate de peste 30 de miliarde de euro, iar bugetul anual mediu este de aproximativ 6 miliarde de euro. Asta înseamnă că cel puțin cinci ani de zile de acum înainte avem de lucru. Deci orice lucrare care se începe trebuie bine gândită, în așa fel încât să i se poată asigura finanțarea, altfel lucrurile nu vor fi în regulă.

În ceea ce privește plățile către autoritățile locale, aici facturile care sunt în sold pe programul Anghel Saligny, de 2,4 miliarde de lei, sunt achitabile fără probleme, pentru că e nevoie de o rectificare de buget, astfel încât o componentă de alocare financiară care astăzi nu poate fi folosită în interiorul Ministerului să fie alocată în această zonă și deblocarea se va face.

De asemenea, prin eliberarea blocajului de 10%, care se face la fiecare început de an, prin rectificarea de buget, toate facturile de construcții care sunt în plată pot fi achitate fără probleme, inclusiv cele care vor fi emise până la finalul anului.

Nu în ultimul rând, a cincea problemă structurală înseamnă gestionarea companiilor de stat. Aici, la fiecare sfârșit de an, companiile care n-au făcut nicio reformă de ani de zile, unde e nevoie de restructurări și de intervenții, cer în noiembrie și decembrie sume suplimentare pentru subvenții, pentru că nu-și fac bugetele în mod corespunzător. CFR, Metrorex și așa mai departe. Fără buna gestionare a companiilor de stat, fără modificarea indicatorilor de performanță, fără noi contracte de management, nu vom reuși să facem ca active importante ale statului să fie gestionate mai bine, în interesul cetățenilor.

Am început și am reușit ca aceste dezechilibre să le corectăm parțial, fiind acumulate din anii anteriori, când guvernele au fugit de aceste probleme în loc să le rezolve. De la învestire, singura mea grijă a fost legată de România. Nu pretind că am fost fără greșeală și nici că unele lucruri nu puteau fi făcute mai bine. Poate că unele lucruri ne-au scăpat, dar plec cu sentimentul că mi-am făcut datoria față de țara noastră.

Dacă guvernul următor va ignora lecțiile recente și va reveni la vechile obiceiuri nesănătoase, va fi doar o chestiune de timp până când România va deraia din nou.

Folosesc acest prilej să le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat, miniștrilor, secretarilor de stat, colegilor din toate ministerele, tuturor partenerilor și tuturor cetățenilor țării noastre.

Sesiune întrebări și răspunsuri

Reporter: Având în vedere că ați fost într-o coaliție timp de 11 luni cu Partidul Social-Democrat, pe o scară de la 1 la 10, în ce măsură a servit PSD interesul României?

Răspuns: Suntem în următoarea situație. În primele luni, când am adoptat primele pachete de măsuri, așa cum știți, coaliția a funcționat și ele au fost puse în practică. Treptat, pe măsură ce am trecut de la componenta de venituri la componenta de reducere de cheltuieli, la componenta de eliminare de privilegii, la componenta în care regulile legate de banul public erau fără echivoc, situația s-a deteriorat. Gândiți-vă că suntem guvernul care n-a emis hotărâri de guvern cu dedicație pentru o administrație locală sau alta, singurii bani alocați fiind cei legați de situații de urgență. Situația s-a deteriorat și știți asta. Și, în mod evident, ceea ce s-a întâmplat legat de degradarea relațiilor din coaliție, de demiterea guvernului într-o perioadă de crize, plus prelungirea de aproape șase luni pe care am avut-o, cu siguranță nu a fost în interesul României. Acesta este punctul meu de vedere.

Reporter: Regretați vreo măsură pe care ați luat-o în mandatul dumneavoastră sau o măsură la care v-ați gândit și nu ați putut să o luați?

Răspuns: În ceea ce privește măsurile pe care le-am luat, ele au rezultat ca o necesitate din analiza problemelor pe care le avem, legate de structura veniturilor, de exemplu de ponderea acestora în PIB-ul României, de structura de cheltuieli. Ceea ce nu am finalizat până la capăt este reducerea structurală a cheltuielilor statului. Asta trebuie făcut în continuare, pentru că legea reformei în administrație, care a fost adoptată anul acesta și și-a făcut efectele parțial, în principal în zona administrației locale, în zona ministerelor mai e de lucrat.

Reporter: Spuneați că PNL merge în opoziție. Spuneți-ne, vă rog, care este bilanțul, care sunt liberalii care au plecat din funcție. Aș vrea, de asemenea, să ne spuneți ce se întâmplă cu cele 43 de persoane susținute de PNL care activează în companiile de stat, cât timp mai rămân acolo. Dacă, de exemplu, doamnei Dogioiu i-ați cerut să renunțe și la funcția de la Radioul Public. Și cât timp rămâneți la vila din Primăverii pe care o folosiți acum?

Răspuns: Știți foarte bine că voi respecta toate prevederile legale. Deci, în momentul în care îmi închei mandatul, într-o perioadă rezonabilă, prevăzută de lege, o voi elibera, pentru că este normal acest lucru. În ceea ce privește partea de demnitari care au fost susținuți de PNL, secretarii de stat, de exemplu, sau șefii de agenții, aceștia ori și-au depus demisia și urmează să-și încheie mandatul în zilele următoare, ori vor clarifica aceste lucruri mâine, inclusiv prefecții numiți de PNL. În ceea ce privește eliberările din funcție, pentru majoritatea, eliberarea se va face în cursul acestei săptămâni, mâine sau vineri. Sunt câteva cazuri solicitate de către domnul Luca Niculescu pentru asigurarea unor tranziții și gestionarea unor probleme, care se vor încheia într-o săptămână, maximum două.

Reporter: Dar cei din companiile de stat?

Răspuns: Toți cei care sunt demnitari se vor retrage. Ceilalți, care sunt funcționari publici, membri PNL sau care lucrează în companii, cât timp au toate pozițiile câștigate pe baza unor concursuri, în bună regulă, își continuă activitatea atât timp cât le permite mandatul și legislația.

Reporter: Domnule premier, pentru că v-ați făcut bilanțul de mandat, remarc sau cred cumva că tindeți să credeți că va trece acest guvern și aș vrea să vă întreb care este planul pentru după adoptarea bugetului, pentru că aveți un acord politic semnat până atunci. Pregătiți o moțiune de cenzură?

Răspuns: România are nevoie de o rectificare de buget urgentă, care să asigure funcționarea serviciilor de bază ale statului. Are nevoie de câteva măsuri care trebuie adoptate pentru ca, pe final de an, în noiembrie și decembrie, cheltuielile să fie stabilizate în așa fel încât să ne putem înscrie în ținta de deficit, nu ca un obiectiv rupt de realitate, ci ca o condiție pentru ca să poți pregăti un buget serios pe anul viitor. Dacă Guvernul va înțelege acest lucru, înseamnă că vom avea șanse să trecem de evaluările de rating care vor veni la începutul anului viitor și înseamnă că, dacă se păstrează această direcție, vom vedea posibilitățile de relansare în cursul anilor următori. În condițiile în care aceste aspecte de bază se păstrează, de bună guvernare și de normalitate, atunci, sigur, partidele își analizează fiecare modul în care depun sau nu moțiuni de cenzură. PNL va fi un partid de opoziție. Dacă aceste lucruri nu se realizează, în mod evident, va trebui să taxăm într-o manieră sau alta ce se întâmplă. Dar nu doresc, de la acest pupitru, să vă explic aspecte care țin de o altă conjunctură și de un alt context.

Reporter: Ați semnat acel acord politic cu premierul desemnat și v-aș întreba, în calitate de lider PNL, dacă veți susține o creștere a pensiilor cu 7,3% la începutul anului viitor, o majorare a salariilor în sectorul public sau extinderea acelei scheme pentru carburanți?

Răspuns: Eu nu sunt un populist. Vă aduceți aminte cât au criticat unii creșterea de TVA? Ați văzut-o cumva în noul program de guvernare, o scădere? Vă aduceți aminte cât au fost aruncate pe tapet combustibilul pentru agricultori direct la benzinărie, fără TVA, fără nimic? Îl vedeți cumva în programul de guvernare? Vă aduceți aminte de creșteri, de indexări? Acum sigur, deja, lucrurile sunt mai (așezate). Vă rog să le urmăriți discursurile: parcă nu ați mai auzit de indexările de salarii (la bugetari). Așa este când creezi niște așteptări, pe care atunci când ești pe o poziție de o răspundere trebuie să te gândești la modul serios că trebuie să el și onorezi. Eu ce cred: că după doi ani de zile în care salariile și pensiile au fost blocate în România este greu să nu găsești o formulă de indexare. Dar care ar fi fost cel mai bun lucru: să adoptăm legea salarizării unitare. Care ne rezolva două lucruri: în primul rând nu pierdeam 770 milioane de euro (din PNRR) și se făcea o indexare, de data asta fără să continui să agravezi nedreptățile din sectorul public. Cei care aveau salarii mai mici decât ar fi fost normal li s-ar fi indexat salariile cu 10-20-25%. Cei care erau peste nivelul normal de salarizare trebuiau să se aștepte (la eventuale scăderi). Așa, dacă se va face o indexare, aceste nedreptăți vor fi și mai mari. Aici este de văzut ce va propune Guvernul. Toate aceste lucruri trebuie făcute în sensul în care, dacă vii cu cheltuieli suplimentare, trebuie să vezi cum le acoperi: sau faci venituri în plus din alte părți, sau reduci alte cheltuieli sau limitezi investițiile. Asta în condițiile în care ținta de deficit bugetar trebuie să fie sub 5,3% și în condițiile în care fondurile din PNRR nu vor mai fi anul viitor.

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