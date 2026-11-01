Bilanțul AFIN, singura instituție financiară socială înregistrată la BNR: peste 180 de credite acordate pentru 131 de organizații sociale în 3 ani

AFIN, singura instituție financiară socială înregistrată la BNR, a acordat peste 180 de credite pentru 131 de organizații sociale din 2023, când a început creditarea, până acum, valoarea totală a finanțărilor acordate ridicându-se la peste 17 mil. lei, conform informațiilor transmise de AFIN.

În prezent, portofoliul activ a ajuns la 10,6 milioane de lei, iar organizațiile finanțate au raportat în 2025 un total de 575 de locuri de muncă susținute, dintre care 73,5% ocupate de femei. Serviciile și proiectele organizațiilor finanțate au ajuns la peste 36.000 de persoane.

În 2023, primul an de activitate, AFIN a acordat 20 de finanțări, iar în 2024 a ajuns la un total de 46 de credite acordate. Doi ani mai târziu, numărul creditelor acordate a depășit 180, iar instituția financiară vrea să deruleze o majorare de capital de 1,2 mil. lei pentru a extinde finanțarea economiei sociale.

Creșterea reflectă o nevoie de finanțare mai mare decât capacitatea actuală a AFIN. Barometrul Economiei Sociale 2025 identifică 122.754 de entități cu impact social în România, iar analiza AFIN estimează că aproximativ 37.750 dintre acestea au activitate și potențial economic care ar putea permite accesarea unei forme de creditare.

Cine este în spatele AFIN

AFIN este deținută în prezent de 199 de acționari, dintre care 57 de persoane juridice și 142 de persoane fizice, iar peste 70% dintre acționari provin din economia socială. Astăzi, cel mai mare acționar este Inspire Asset Management, vehiculul de investiții deținut de Iulian Stanciu, cu 16,04% din acțiuni.

„Pentru mine, economia socială este unul dintre cele mai valoroase domenii în care am investit. Este un motor de creare a locurilor de muncă și de incluziune socială cu un potențial major de dezvoltare la nivelul întregii țări și, dacă este corect susținut, poate ajunge la un procent de 10% din PIB, un nivel la care este deja în țări precum Italia, Franța, Spania.

M-am alăturat comunității din jurul AFIN pentru că a creat un model foarte performant de multiplicare a impactului pe care capitalul îl poate avea în comunitățile locale, a pus în mișcare afacerile locale, a creat locuri de muncă și le-a ajutat să își valorifice propriile resurse,” a declarat Iulian Stanciu.

Al doilea cel mai mare acționar este compania de consultanță și training Ascendis Consulting, cu 8,02%, în spatele căreia se află Andrei Goșu, Sorin Adrian Păun, Florin Viorel Rădulescu și Marius Octavian Opriș.

„Deși nu pare, misiunile ecosistemului AFIN și Ascendis converg către același punct: educația. Dacă la Ascendis este evidentă, la AFIN este indirectă: dându-le finanțare antreprenorilor sociali și ONG-iștilor la început de drum, îi provocăm să gândească un model economic sustenabil, care să le permită returnarea creditului. Practic, îi învățăm să fie manageri. Learning by doing. Acesta este motivul pentru care am decis să investim în AFIN,” a declarat Andrei Goșu, Managing Partner Ascendis.

Printre acționarii semnificativi mai regăsim Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP), cu 7,13%, Fundația „Alături de Voi” România, cu 6,24%, respectiv Social Finance Association, cu 6,24%). Totuși, în acționariat se regăsesc și alți oameni de afaceri, precum Corneliu Bodea, cofondator și acționar Adrem, conform Termene.ro.

O nouă rundă de finanțare

AFIN lucrează în special în zona în care accesul la finanțarea tradițională este dificil: organizații care au deja servicii, clienți, contracte sau proiecte, dar nu au încă istoricul financiar, garanțiile sau profilul cerut de finanțarea bancară clasică.

Instituția poate finanța întreprinderi sociale și de inserție, ONG-uri, unități protejate, firme și mici producători cu impact social sau de mediu, inclusiv pentru capital de lucru, investiții, credite-punte și cofinanțarea proiectelor.

Acum, AFIN derulează o rundă de majorare de capital de 1,2 mil. lei, deschisă pentru persoanele fizice sau persoanele juridice până la data de 16 noiembrie 2026. Subscrierea recomandă pentru un nou acționar este de 5.000 de lei.

Majorarea de capital vine în contextul în care AFIN vrea să acorde credite în valoare cumulată de aproximativ 15 mil. lei în 2027 și să ajungă la circa 100 de organizații noi.

Fondurile din actuala rundă de finanțare vor fi utilizate atât direct pentru creditare, cât și pentru atragerea unor resurse suplimentare de la bănci și investitori instituționali precum cei din rețeaua FEBEA (Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative), Fondul European de Investiții și ImpaktEU.

Din experiența AFIN, fiecare 100.000 de lei de capital nou poate susține aproximativ 500.000 de lei în credite sociale, prin combinarea capitalului propriu cu alte surse de finanțare. La valoarea medie actuală a unui credit, impactul în piață înseamnă aproximativ patru-cinci organizații sociale finanțate suplimentar.

***