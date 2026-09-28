Cele 8 puncte ale acordului Trump-Xi: armistițiu comercial prelungit, reduceri tarifare de 60 mld. $, dialog pe AI și poziție comună pe Ormuz. Încă două întâlniri ale liderilor sunt programate în acest an

Summitul Donald Trump-Xi Jingping de la Casa Albă de săptămâna trecută s-a încheiat cu un acord în 8 puncte, detaliat într-o declarație comună și într-un text publicat duminică noapte de United States Trade Representative (USTR), biroul SUA pentru comerț și negocieri comerciale.

De notat că vizita lui Xi Jinping la Casa Albă a produs o uniformizare a pozițiilor privind susținerea principiului libertății navigației și a menținerii deschise a rutelor comerciale globale. Astfel, Beijingul a acceptat poziția SUA potrivit căreia nicio țară sau instituție nu poate impune taxe pentru tranzitul pe căile navigabile internaționale, o referire directă la disputa privind Strâmtoarea Ormuz – Iranul solicită controlul asupra strâmtorii prin taxe de tranzit.

Formularea reduce spațiul de negociere al Teheranului, în condițiile în care traficul petrolier a revenit deja la niveluri foarte ridicate, iar exporturile iraniene prin Ormuz sunt în prezent zero.

În același timp, summitul a prelungit armistițiul comercial convenit între cele două țări până în ianuarie, iar liderii au convenit să se întâlnească de încă două ori în acest an, la summitul APEC de la Shenzhen (din China), programat pentru 18-19 noiembrie, și la reuniunile G20 din Florida ce programate pe 14-15 decembrie.

China și SUA au ajuns la opt rezultate și înțelegeri

Conform unui comunicat publicat de Beijing, cele două părți au ajuns la 8 rezultate și înțelegeri:

1. Cele două părți au convenit să construiască „o relație China–SUA constructivă, bazată pe stabilitate strategică, respect, echitate și reciprocitate”.

2. China și Statele Unite se vor sprijini reciproc pentru organizarea cu succes a reuniunii liderilor economici APEC și a summitului G20. Cei doi șefi de stat intenționează să participe la reuniunile găzduite de cealaltă parte.

3. Cei doi șefi de stat au convenit că Iranul trebuie să își respecte angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare și că niciunei țări sau instituții nu i se poate permite să impună taxe pentru tranzitul pe căile navigabile internaționale.

4. Cei doi șefi de stat au reamintit că China și SUA au fost aliați în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și au luptat umăr la umăr pentru a câștiga războiul.

5. Cei doi șefi de stat au recunoscut rolul pozitiv al mecanismului de consultare economică și comercială China–SUA și au aprobat rezultatele consultărilor dintre cele două echipe economice și comerciale, inclusiv înființarea și dezvoltarea Consiliului pentru Comerț și a altor mecanisme, ajungerea la un acord privind o reducere reciprocă a tarifelor în valoare de 30 de miliarde de dolari și prelungirea rezultatelor consultărilor economice și comerciale de la Kuala Lumpur. Cei doi lideri au dispus punerea acestora în aplicare.

6. Cele două părți au remarcat că cooperarea dintre agențiile chineze și americane responsabile de combaterea narcoticelor și aplicarea legii a produs rezultate vizibile. Recent, printr-o cooperare strânsă, cele două părți au soluționat împreună mai multe cazuri privind noi substanțe psihoactive (NPS) și precursori chimici (necesari pentru producția de fentanyl – un drog care face ravagii în SUA – n.r.) și au reținut zeci de suspecți în cele două țări.

7. Cele două părți au convenit să instituie Dialogul China–SUA privind inteligența artificială, pentru schimburi de opinii privind riscurile și beneficiile asociate AI. Următorul schimb va avea loc în noiembrie 2026. China și SUA au convenit, de asemenea, să creeze un canal bilateral de comunicare pentru incidente legate de AI.

8. Statele Unite salută sosirea a doi panda uriași, oferiți în regim de împrumut de China grădinii zoologice din Atlanta.

Lista produselor din SUA pentru care se vor aplica tarife mai mici are 1.619 de articole – bunuri în valoare de 30 mld. $ vor fi tarifate la niveluri mai mici

În același timp, duminică, ambasadorul pentru comerț al SUA, Jamieson Greer, a emis o declarație după anunțarea recomandărilor Consiliului pentru Comerț SUA–China privind facilitarea unui comerț echilibrat cu produse nesensibile între cele mai mari două economii ale lumii.

Astfel, Statele Unite și China au convenit să reducă tarifele pentru mărfuri în valoare de zeci de miliarde de dolari. Reducerea tarifelor se aplică unei game largi de produse, de la cărbune și produse agricole americane până la jucării, scaune auto și decorațiuni pentru sărbători fabricate în China.

Potrivit Casei Albe, în cadrul unui așa-numit mecanism „30 pentru 30” fiecărei țări i se va permite să importe din cealaltă țară bunuri „nesensibile” în valoare de 30 de miliarde de dolari, beneficiind de tarife vamale reduse.

”Ambasadorul Jamieson Greer a emis (…) o declarație în urma anunțării recomandărilor Consiliului pentru Comerț SUA–China. Președintele Donald J. Trump și președintele Xi Jinping au înființat Consiliul pentru Comerț SUA–China în timpul vizitei lui Trump la Beijing din luna mai, pentru a gestiona comerțul cu produse nesensibile dintre cele mai mari două economii ale lumii. După vizita președintelui Xi la Washington, ambele părți au anunțat următorul pas în cadrul Consiliului, inclusiv recomandări privind produse nesensibile care ar putea beneficia de un tratament comercial mai favorabil”, se arată în comunicatul USTR.

„Ca rezultat direct al relației puternice dintre președintele Trump și președintele Xi, Statele Unite și China, sub egida noului Consiliu pentru Comerț, au recomandat, de fiecare parte, comerț cu bunuri nesensibile în valoare de 30 de miliarde de dolari, care ar putea beneficia în viitor de un tratament tarifar mai favorabil. De la produse agricole la dispozitive medicale, președintele Trump deschide un acces îmbunătățit pe piață pentru aproximativ 30% din exporturile SUA către China, oferind în același timp beneficii consumatorilor prin importurile din China de bunuri de uz casnic, jucării și alte produse pe care Statele Unite, în general, nu le importă din alte țări”, a declarat Greer.

„Administrația Trump va continua să urmărească un comerț echitabil, echilibrat și reciproc cu China, prin asigurarea respectării angajamentelor privind achizițiile de produse agricole și energie, promovarea unui comerț echilibrat cu bunuri nesensibile și obținerea unui acces mai bun pe piață pentru fermierii, producătorii, companiile și angajații americani”, a mai precizat Greer.

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