Bilanț MApN: 25 de drone au intrat în spațiul aerian al României în 2026, 4 au fost doborâte. Atacurile în apropierea frontierei s-au dublat față de anul trecut, 49 de avioane de luptă au fost ridicate în aer

În cele aproape 8 luni scurse complet din 2026, 25 de drone au încălcat spațiul aerian național, în contextul în care, comparativ cu incidentele de la începutul războiului, au crescut riscurile de securitate și numărul dronelor rusești care atacă Ucraina în apropierea frontierei naționale. MApN a publicat un bilanț pe site-ul propriu, bilanț care se actualizează zilnic (vezi poză mai jos).

Astfel, de la începutul războiului, 130 de atacuri au avut loc în apropierea frontierei României. Doar anul acesta, în primele opt luni, s-au înregistrat 64 de atacuri, mai mult decât dublu față de anul trecut, când au fost 28 de atacuri.

Notă: Situația prezentată de MApN e valabilă la data de 28 august.

A crescut numărul misiunilor de poliție aeriană. Armata Română și aliații au doborât 4 patru drone care au încălcat spațiul aerian național

Natural, a crescut și numărul misiunilor de poliție aeriană. Până acum, au fost ridicate 84 de avioane de luptă de la începutul războiului, din care 49 numai în 2026.

Acestea sunt aeronave de luptă ale Forțelor Aeriene Române, dar și avioane ale forțelor aliate care au fost trimise în România pentru astfel de misiuni.

În ceea ce privește numărul drone doborâte pe teritoriul național, 2026 este primul an în care România a doborât drone, trei în total – o a patra a fost doborâtă de Forțele Aeriene Spaniole, care fac poliție aeriană la granița României/NATO/UE.

În același timp, a crescut numărul incidentelor în care pe teritoriul național au fost găsite bucăți de drone sau drone s-au prăbușit pe teritoriul României. 69 de fragmente au fost găsite în total, din care 33 anul acesta.

În ceea ce privește minele marine, în cei cinci ani de război au fost distruse nouă mine marine de către Forțele Navale Române. În 2026, două astfel de aparate au fost neutralizate.

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