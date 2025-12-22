Bilanț 2025: Populația a creditat statul cu peste 47 mld. lei în acest an – adică 30% din finanțarea internă. Ținta guvernului pe 2026

În 2025, populația a împrumutat statul cu 47,2 miliarde de lei, o valoare record cu o pondere de aproximativ 18% în totalul creditelor luate de Guvern, până la data de 12 decembrie, pentru acoperirea necesarului de finanțare din acest an, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

În totalul împrumuturilor contractate de pe piața internă, până la 12 decembrie 2025 (157 mld. lei), cele de la populație au o pondere record de 30%.

În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei.

Țintele pentru împrumuturile ”în familie”: 60 mld. lei în 2026 și 70 mld. în 2027

Importanța acestor subscrieri pe programele Tezaur și Fidelis este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere, iar strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor.

În acest context, statul În același timp, pentru 2027, strategia de administrare a datoriei publice vorbește despre o țintă de 70 de miliarde de lei pentru finanțările atrase de la populație, mai mult decât dublul celor atrase în 2024.

Directorul Trezoreriei de Stat: ”A fost un an cu multe provocări”. Discuții ca ambasadele și consulatele să popularizeze titlurile de stat în rândul Diasporei

Ștefan Nanu (foto), directorul Trezoreriei de stat din Ministerul Finanțelor, a afirmat joi, în evenimentului de listare a ultimei emisiuni de titluri Fidelis din 2025, că acesta ”a fost un an cu multe provocări, care a început în cu totul alt context decât cel în care îl terminăm”.

Dincolo de volatilitate, o constantă a fost cererea românilor pentru titluri de stat și modul în care s-au desfășurat emisiunile, a spus Nanu. Potrivit acestuia, programele pentru populație au mers ”peste așteptări”.

”Mai mult, vedem apetitul românilor pentru titlurile de stat pe termen lung. Un lucru pe care l-am văzut la început ca pe un experiment, care ulterior s-a dovedit unul dintre elementele de succes de anul acesta. Doar dacă ne uităm la scadențele de peste 5 ani, atât în euro cât și în lei, s-au vândut aproximativ 1,4 miliarde de euro în segmentul ăsta de maturități: 5 ani, 7 ani, 10 ani. Și la lei la fel: undeva la 1,4 miliarde peste scadența de 4 ani, lucru foarte important. Deci românii nu au mai subscris doar acele titluri pe 1 an care erau o obișnuință, ci se duc pe scadențe lungi”, a spus Nanu.

Potrivit acestuia, se fac demersuri pentru a implica și mai puternic diaspora în finanțările pe care le atrage Guvernul de la populație.

”Vedem diaspora foarte interesată de aceste titluri și e un efort – am avut multe discuții în Minister și am început să discutăm cu Ministerul Afacerilor Externe – să implicăm consulatele și ambasadele României din alte țări tocmai pentru a populariza programele de titluri de stat. Această sumă, 47 de miliarde în total (de la populație), emisiune internă pe care a făcut-o Ministerul Finanțelor, care iarăși e la nivel record. Asta, din cele 165 de miliarde de lei în plan până la final de an, înseamnă aproape o treime doar titluri de stat pentru populație. Un procent enorm. Iar dacă ne uităm la banii noi pe care românii i-au pus în titluri de stat (emisiunea netă – n.r.), asta înseamnă aproximativ 22-23 miliarde anul ăsta. Deci înafară de scadențele rostogolite, cam 23 de miliarde de lei sunt bani noi, o sumă foarte mare care înseamnă aproximativ 2 miliarde pe lună. E o sumă considerabilă”, a mai declarat Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei.

Statul vrea să crească ponderea populației în datoria publică

Importanța acestor subscrieri ale populației este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere, iar strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor.

Faptul că aproape 20% din necesarul de finanțare este contractat de la populație este un progres major comparativ cu anii anteriori, când această cifră nu depășea nici 3%.

Mai mult, datoria publică platibilă populației (ponderea populației în total datorie publică) a crescut accelerat în ultimii ani, depășind 6% în acest an, ajungând în august la 67 miliarde de lei.

Loc este de creștere a ponderii populației în datoria României, având în vedere exemplul din regiune al Ungariei, țară care a ajuns la un nivel de 20% al segmentului de populație în total datorie.

Premieră: Tezaur a mers mai bine ca Fidelis în acest an

Fidelis: 21,1 mld. lei, împrumuturi ale Statului de la populație prin intermediul titlurilor emise prin Bursa de Valori București – suma este ceva mai mare decât ce luau Finanțele în 2024, când o ediție Fidelis avea loc la 2 luni și Finanțele atrăgeau pe emisiune undeva la 3 miliarde de lei de la populație, pentru finanțarea deficitului bugetar;

Tezaur: 26,08 mld. lei, împrumutați de Stat prin titlurile de stat Tezaur.

Notă: Faptul că Tezaur a mers mai bine decât Fidelis (unde Finanțele emit titluri de stat prin bursă) arată popularitatea titlurilor de stat per total, care oferă dobânzi peste cele la depozitele bancare. Titlurile Tezaur se vând la sediile Trezoreriei dar și prin Poștă. În plus, acești bani sunt introduși din cash în sistem bancar (prin achiziția de titluri de stat la sediile Poștei, ale Trezoreriei) deci sprijină intermedierea financiară.

Un alt record a fost bifat în 2025, pe titlurile Tezaur, unde la prima ediție statul a împrumutat de la populație 5 miliarde de lei în debutul anului. Titlurile Tezaur au maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale tot foarte ridicate, de 6,90%, 7,50% și, respectiv, 7,85%. Titlurile de stat Tezaur au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată și pot fi subscrise inclusiv de către cetățenii români din Diaspora, prin aplicația Ghișeul.ro.

Trezoreria ar putea reveni pe piață cu titlurile Fidelis pe 1 an

Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și au emis titlurile Fidelis în fiecare lună, iar în 2026 s-ar putea reveni la emisiunea de titluri pe 1 an, la care Trezoreria a renunțat la jumătatea acestui an pentru a nu aglomera scadențarul din 2026 al datoriei publice.

Titlurile pentru populație au avut în general, în ultimii ani, maturități de 1, 3 și 5 ani, iar cel mai mare interes al investitorilor persoane fizice se manifestă în general pentru titlurile pe termen scurt – în acest caz cele mai populare au fost titlurile pe 1 an. Acest lucru s-a întâmplat atât pe titlurile Fidelis, care se tranzacționează la Bursă, cât și pe titlurile Tezaur.

Ca exemplu, din cele aproape 14 miliarde de lei atrase pe Tezaur în acest an, până la data de 21 mai, 8,14 miliarde de lei au fost finanțări acordate statului prin titluri pe 1 an. La fel, din cele 9,1 miliarde de lei atrase de Finanțe prin programul Fidelis, 3,87 miliarde de lei au fost la rândul lor finanțări prin titluri pe 1 an.

Inițial un mod de a oferi gospodăriilor o gamă mai largă de instrumente de economisire, obligațiunile către investitorii persoane fizice au devenit o parte importantă din strategia de finanțare a Ministerului.

