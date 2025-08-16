Bilanț al activității de investigare a criminalităţii economice: Aproape 14.000 de dosare penale visează evaziunea fiscală. Peste 1.100 vizează nereguli în derularea achiziţiilor publice

Poliţia Română a deschis, anul acesta, mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la fraude în domeniul achiziţiilor publice până la contrabandă. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei. Aproape 14.000 dintre dosarele deschise în primele şapte luni ale anului vizează fapte de evaziune fiscală, transmite news.ro.

„În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 229 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere. De asemenea, au fost înregistrate 24.749 de infracţiuni şi cercetate 6.636 de persoane, pentru infracţiuni de natură economico – financiară, pentru 437 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (64 de arestare preventivă, 14 de arest la domiciliu, 250 de control judiciar, 2 control judiciar pe cauţiune şi 107 reţineri)”, arată bilanţul făcut public de IGPR.

Mare parte dintre anchetele din sfera criminalităţii economice vizează fapte de evaziune fiscală

Statisticile arată că, din ianuarie şi până la finalul lunii iulie, au fost făcute cercetări în 13.950 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 797 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 91 de persoane. Prejudiciul asigurat în aceste dosare a fost de peste 656.683.000 de lei.

Poliţiştii care investighează infracţiuni în domeniul economic au deschis de asemenea investigaţii care vizează fapte de înşelăciune. Este vorba despre 9.822 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 497 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În aceste dosare, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 90 de persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de peste 34.252.810 lei.

Peste 1150 de dosare vizează infracţiuni de contrabandă, în cazul acestora fiind dispuse măsuri preventive faţă de 109 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 127.374.988 de lei.

„În acest domeniu, în perioada ianuarie – iulie 2025, au fost înregistrate, la nivelul Poliţiei Române, 264 de dosare penale, în care sunt cercetate 391 de persoane. Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost capturate 59.763.845 de ţigarete şi peste 3 tone de tutun, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 lei”, informează, sâmbătă, Poliţia Română.

În domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, anul acesta au fost efectuate cercetări în 3.302 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 84 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet fiind dispuse măsuri preventive faţă de 18 persoane şi măsuri asigurătorii în cuantum de 21.576.087 de lei.

1.147 de dosare de urmărire penală privind nereguli în derularea achiziţiilor publice

Poliţiştii fac de asemenea investigaţii privind nereguli în derularea achiziţiilor publice, fiind vorba despre în 1.147 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 397 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 5 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 6.016.840 de lei.

Alte 1.138 de dosare de urmărire penală vizează infracţiuni de spălare a banilor, în aceste speţe valoarea prejudiciului asigurat ridicându-se la 100.369.540 de lei.

Pentru alte nereguli din sfera criminalităţii economice, poliţiştii au aplicat 3.690 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 17.935.000 de lei.

