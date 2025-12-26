Ambasada SUA în România, mesaj la final de 2025: ”Am lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic”

Ambasada SUA în România a transmis vineri un mesaj de bilanț al cooperării bilaterale din 2025, afirmând că Statele Unite și România au lucrat ”cot la cot” în acest an pentru ”a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic”.

”O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie. În 2025, Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic.

Printre momentele importante ale acestui an se numără:

Summitul NATO, unde aliații au aprobat propunerea președintelui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, întărind capacitatea de descurajare a Alianței.

Exercițiul Saber Guardian 25, care a sporit interoperabilitatea și coordonarea operațională între forțele participante.

Participarea Forțelor Aeriene ale SUA la Bucharest International Air Show, consolidând cooperarea în domeniul apărării aeriene.

Exercițiul Sea Breeze 2025, care susține securitatea Mării Negre împreună cu partenerii regionali.

Aceste acțiuni reprezintă doar o parte din eforturile depuse în 2025 pentru a întări securitatea transatlantică și pentru a asigura că Statele Unite și aliații săi rămân pregătiți, capabili și hotărâți să apere interesele comune”, se arată în mesajul Ambasadei SUA în România, transmis pe Facebook.

