Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a anunțat vineri operaționalizarea programului „Diaspora Investește Acasă” și semnarea unui acord pentru dezvoltarea parcurilor industriale din Moldova, programe cu bugete cumulate de aproximativ 150 de milioane de euro.

Prin programul „Diaspora Investește Acasă”, care are un buget de 506 milioane de lei, BID va garanta creditele de investiții acordate de băncile partenere în proporție de până la 80%, antreprenorii eligibili putând beneficia și de granturi de până la 200.000 de euro. Programul e destinat sprijinirii investițiilor antreprenorilor români din diaspora care vor să se întoarcă acasă și să își deschidă o afacere.

În paralel, BID a anunțat că a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) un acord de finanțare în valoare de 50 de milioane de euro, prin care dezvoltatorii de parcuri industriale vor putea accesa împrumuturi cu dobândă zero, din valoarea cărora până la 40% poate fi scutită de rambursare. Ambele programe combină finanțarea rambursabilă cu o componentă nerambursabilă, acordată în funcție de realizarea investițiilor, potrivit unor comunicate ale BID.

Acord de 50 mil. € pentru dezvoltarea parcurilor industriale în Moldova

Acordul de finanțare semnat între BID și ADR Nord-Est dedicat dezvoltării parcurilor industriale din Moldova urmărește să stimuleze investițiile în infrastructura de afaceri și să atragă noi investitori în regiune.

BID va acorda direct finanțarea dezvoltatorilor de parcuri industriale din regiunea Nord-Est, iar Banca de Dezvoltare arată că instrumentul se adresează IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și întreprinderilor cu capitalizare medie.

Prin acest instrument, BID și ADR Nord-Est urmăresc să crească oferta de spații pentru producție și activități logistice și să consolideze atractivitatea regiunii pentru investiții, inclusiv prin valorificarea poziției sale în proximitatea Republicii Moldova și a Ucrainei.

BID și Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est arată că vor publica ulterior detaliile privind condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție și calendarul apelurilor.

Condițiile de finanțare. Noul instrument financiar combină un împrumut cu dobândă zero, care acoperă 75% din cheltuielile eligibile, cu un grant de performanță prin care 40% din valoarea împrumutului poate fi scutită de rambursare

Condițiile de finanțare sunt următoarele:

Împrumut cu dobândă de 0%, care acoperă 75% din cheltuielile eligibile, în limita a 20 de milioane de euro pe proiect, în echivalent lei.

Maturitate de 84 de luni, cu o perioadă de grație de maximum 18 luni.

Contribuție proprie de 25% din cheltuielile eligibile, din surse private, fără sprijin public. Beneficiarul acoperă integral din resurse proprii și cheltuielile neeligibile.

Instrumentul include o componentă nerambursabilă de 40% din valoarea împrumutului (capital rebate), acordată în funcție de rezultatele proiectului. Reducerea sumei de rambursat este condiționată de finalizarea investiției conform obiectivelor asumate și de atingerea pragului minim de ocupare a parcului industrial, măsurat prin numărul de operatori economici stabiliți prin acordul de finanțare.

„Un parc industrial își arată valoarea când companiile aleg să investească și să producă acolo. Am construit finanțarea în jurul acestui rezultat. Împrumutul cu dobândă zero reduce costul investiției în etapa în care parcul se construiește și încă nu generează venituri. Componenta nerambursabilă se acordă în funcție de ceea ce proiectul livrează efectiv: o investiție finalizată conform obiectivelor asumate și un parc care atrage numărul de operatori economici prevăzut. În acest fel, fondurile europene susțin atât dezvoltarea infrastructurii, cât și intrarea ei în circuitul economic al regiunii”, a spus Teodora Preoteasa, director Administrare Fonduri Europene, Banca de Investiții și Dezvoltare

Sprijinul va fi acordat în cadrul unei scheme de ajutor de stat regional. Cheltuielile eligibile vor putea include investiții în terenuri, clădiri, construcții, instalații și echipamente, precum și în licențe, software, drepturi de proprietate intelectuală și alte active necorporale necesare funcționării parcurilor industriale.

Programul „Diaspora Investește Acasă”, cu un pas mai aproape. BID a deschis preselecția băncilor partenere

În ceea ce privește programul „Diaspora Investește Acasă”, Banca de Investiții și Dezvoltare a anunțat vineri că a deschis apelul de participare pentru instituțiile de credit partenere care doresc să fie parte din program, componentă a Garanției de portofoliu pentru IMM. Băncile pot depune cereri până la 31 martie 2027.

Prin băncile selectate, românii care au acumulat experiență în străinătate și vor să înființeze, să dezvolte sau să relocheze o afacere în România vor putea accesa credite de investiții în lei, garantate de BID în proporție de până la 80%. După finalizarea și verificarea investiției, antreprenorii eligibili vor beneficia și de un grant de până la 60% din principalul utilizat al creditului, în limita echivalentului în lei a 200.000 de euro. Grantul va reduce suma pe care antreprenorul o mai are de rambursat.

Aprobat de Guvern în august 2026, programul are un buget de 506 milioane de lei pentru perioada 2026–2029 și urmărește să sprijine aproximativ 1.000 de întreprinderi nou-înființate de români din diaspora.

“Prin «Diaspora Investește Acasă», invităm băncile partenere să finanțăm împreună o nouă generație de afaceri românești. Și cu această ocazie, BID preia o parte din riscul de credit, ceea ce le permite băncilor să își extindă portofoliile către firme tinere, ai căror fondatori aduc experiență profesională și antreprenorială din străinătate. Pentru economia României, acest parteneriat are valoare strategică. Prin finanțarea investițiilor antreprenorilor din diaspora, valorificăm experiența și capitalul acumulate peste hotare, consolidăm competitivitatea companiilor românești și susținem dezvoltarea economică pe termen lung”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Cum participă băncile la preselecție

Apelul se adresează instituțiilor financiare care au parcurs procesul de selecție pentru Garanția de portofoliu pentru IMM și care au încheiat cu BID o convenție de garantare pentru acest produs.

După finalizarea selecției și lansarea finanțărilor de către băncile participante, antreprenorii români din diaspora vor putea depune cererea de finanțare direct la una dintre aceste bănci. Băncile vor evalua proiectele potrivit normelor proprii de creditare și criteriilor programului, vor acorda creditele aprobate și vor monitoriza realizarea investițiilor. BID va garanta până la 80% din valoarea fiecărui credit eligibil și va administra, în numele Ministerului Finanțelor, componenta de grant. După finalizarea și verificarea investiției, grantul va reduce suma pe care antreprenorul o mai are de rambursat.

Cum funcționează finanțarea pentru antreprenori:

Creditul de investiții se acordă exclusiv în lei, pentru valori cuprinse între echivalentul a 5.000 și 500.000 de euro, la cursul BNR din ziua semnării contractului de finanțare. Perioada de creditare este cuprinsă între șase luni și zece ani, cu o perioadă de grație de cel puțin șase luni.

Garanția BID acoperă până la 80% din principalul finanțării eligibile. Prin preluarea unei părți din riscul de credit, BID facilitează accesul la finanțare inclusiv pentru firmele cu istoric financiar scurt. Banca parteneră transferă integral antreprenorului avantajul financiar al garanției, prin reducerea costului total al finanțării cu cel puțin 0,30 puncte procentuale.

Grantul se calculează în funcție de principalul efectiv utilizat. Pentru a-l primi, antreprenorul trebuie să finalizeze integral investiția în cel mult trei ani de la semnarea contractului de credit. După verificarea investiției de către banca parteneră și validarea documentației, BID emite dispoziția de plată, iar Ministerul Finanțelor virează suma băncii pentru reducerea principalului creditului.

Contribuția proprie minimă este de 10% din valoarea investiției pentru proiectele de până la 400.000 de euro inclusiv. Pentru aceste proiecte, contribuția scade la 5% dacă cel puțin unul dintre asociații majoritari este un antreprenor din diaspora cu vârsta sub 35 de ani. Pentru proiectele de peste 400.000 de euro, contribuția minimă este de 15%.

Cine poate beneficia și ce investiții pot fi finanțate

Programul se adresează microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii înregistrate de cel mult trei ani la data solicitării creditului, autorizate și active în România. Acestea trebuie să fie deținute majoritar de cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate cel puțin 12 luni din cele 18 luni anterioare depunerii cererii. Asociații majoritari trebuie să demonstreze cel puțin nouă luni de experiență sau pregătire în domeniul proiectului ori în management.

Un antreprenor poate folosi finanțarea, de exemplu, pentru a cumpăra utilaje și echipamente, pentru a achiziționa software și licențe sau pentru a construi, cumpăra ori moderniza spațiul în care își va desfășura activitatea. Creditul poate acoperi și costurile salariale ale personalului necesar implementării investiției, în limita a 15% din valoarea activelor achiziționate prin credit. Garanția și grantul se acordă în limita plafonului de ajutor de minimis disponibil pentru fiecare întreprindere unică. Beneficiarii au obligația de a menține activele finanțate și structura eligibilă a acționariatului timp de cel puțin trei ani de la finalizarea proiectului.



Condițiile de participare și detalii actualizate privind finanțarea sunt disponibile pe pagina programului „Diaspora Investește Acasă” de pe site-ul BID.



În paralel, BID a lansat un nou apel pentru Garanția de portofoliu pentru IMM, prin care invită instituțiile financiare care nu au participat la preselecția din 2025 să își exprime, până la 31 martie 2027, interesul de a acorda credite garantate de BID microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din România

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