BID pregătește o contribuție de 100 mil. € la RoBOOST, fond destinat companiilor românești

Banca de Investiții și Dezvoltare a României (BID) are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la RoBOOST, un mecanism destinat atragerii de capital privat și instituțional pentru finanțarea companiilor românești, a anunțat, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„RoBOOST este un mecanism prin care capitalul public poate contribui la atragerea și mobilizarea capitalului privat și instituțional, prin fonduri de private equity și venture capital, pentru finanțarea startup-urilor, IMM-urilor și companiilor românești aflate în diferite etape de creștere”, a scris Nazare pe .

Ministrul precizează că BID ar urma să participe cu 100 de milioane de euro la acest mecanism.

„BID – Banca de Investiții şi Dezvoltare a României are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la acest mecanism”, a transmis ministrul.

Nazare a făcut anunțul în contextul reuniunii informale ECOFIN care are loc la Dublin, unde participă miniștrii de Finanțe și guvernatorii băncilor centrale din statele membre ale Uniunii Europene. Pe agenda reuniunii se află teme precum inovarea financiară, mobilizarea capitalului și impactul inteligenței artificiale asupra economiei.

În marja reuniunii, ministrul Finanțelor a discutat despre RoBOOST cu Nadia Calviño (foto), președintele Băncii Europene de Investiții.

„Chiar în primele ore ale reuniunii am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu Nadia Calviño, președintele Băncii Europene de Investiții, cu care am discutat despre RoBOOST, noul fond de fonduri dedicat companiilor românești”, a precizat Nazare.

Potrivit ministrului, mecanismul este destinat companiilor aflate în diferite stadii de dezvoltare, de la startup-uri și IMM-uri până la companii care se află în etape mai avansate de creștere.

Nazare a subliniat și importanța implicării României în discuțiile privind viitoarele direcții economice și financiare ale Uniunii Europene.

„Este foarte important să participăm activ la toate aceste discuții, să susținem interesele țării și să construim alianțe înainte ca direcțiile europene să fie deja stabilite”, a afirmat ministrul.

El a adăugat că „prezența la masa negocierilor înseamnă să putem pune pe agendă prioritățile României și să contribuim la deciziile care vor modela economia europeană”.

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