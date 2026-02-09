BID a semnat convenții de garantare de 3 mld. euro cu principalele bănci din România – banii vor fi injectați în economie

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) anunță luni că a semnat până în prezent 18 convenții de garantare cu intermediari financiari din România, dintre care 10 convenții pentru garanția de portofoliu destinată finanțării IMM-urilor și 8 convenții dedicate susținerii investițiilor din sectorul public.

Conform BID, parteneriatele orientate către mediul privat au fost încheiate cu bănci comerciale a căror cotă cumulată acoperă peste 90% din activele bancare, iar convențiile pentru sectorul public acoperă instituții cu o cotă totală de piață de aproximativ 70%. BID devine practic un actor‑cheie în susținerea finanțării economiei reale și a dezvoltării regionale.

Astfel, primele produse financiare dezvoltate în baza acestor convenții sunt deja disponibile în piață sub forma creditelor cu garanție BID și generează efecte concrete prin facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiari.

„Operaționalizarea primelor produse confirmă atât interesul ridicat al pieței, cât și capacitatea sistemului bancar de a integra eficient instrumentele puse la dispoziție de BID. În următoarele trei luni, ne așteptăm ca toți partenerii noștri să adauge ofertei lor creditele dezvoltate cu garanția BID în condiții mai avantajoase, astfel încât sprijinul oferit de banca de dezvoltare să ajungă cât mai rapid, coerent și eficient la beneficiarii finali”, a declarat Raluca Nicolescu, directorul general al Băncii de Investiții și Dezvoltare, citată într-un comunicat.

De la semnarea primei convenții de garantare de portofoliu dedicate finanțării IMM-urilor, în noiembrie 2025, Banca de Investiții și Dezvoltare a crescut valoarea acestor garanții la peste 5 miliarde de lei, rezultatul așteptat al instrumentelor fiind finanțări viitoare de peste 7,2 miliarde de lei.

Primele credite cu garanție, disponibile pentru antreprenori

Cele mai recente convenții au fost încheiate cu Intesa Sanpaolo Bank România, atât pentru sprijinirea mediului antreprenorial, cât și a sectorului public. Aderarea Intesa Sanpaolo Bank România la rețeaua de parteneri financiari ai BID consolidează colaborarea dintre banca de dezvoltare a statului și sectorul bancar și confirmă atractivitatea instrumentelor de garantare ca soluții eficiente pentru accelerarea finanțărilor destinate economiei reale.

Garanția de portofoliu pentru IMM-uri este un instrument conceput pentru a facilita accesul companiilor mici și mijlocii la finanțare, în condiții adaptate realităților pieței. Prin acest instrument, IMM-urile vor beneficia de sprijin în următorii trei ani, printr-un volum estimat al finanțărilor generate în piață de 12,6 miliarde de lei.

Garanția individuală pentru investiții în sectorul public este destinată susținerii proiectelor de infrastructură și dezvoltare la nivel local și regional. Instrumentul se adresează unităților administrativ-teritoriale și altor entități publice eligibile și beneficiază de un buget de 2,2 miliarde de lei pentru următorii trei ani.

Conform comunicatului, prin acest portofoliu extins de convenții și instrumente financiare, Banca de Investiții și Dezvoltare contribuie la creșterea accesului la finanțare, la stimularea investițiilor și la consolidarea competitivității economiei românești, într-un cadru sustenabil și predictibil.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară.