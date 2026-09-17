BET schițează revenirea după anunțul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier. Dobânda pe 10 ani a României scade ușor, la 7,2%

Indicele BET, referința bursei locale, a schițat o revenire spectaculoasă în ședința de joi, cu o apreciere de +1,14% la finalul zilei, după anunțul președintelui Nicușor Dan privind desemnarea europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan pentru postul de premier.

BET a închis ședința de joi la 32.053 puncte, în mod relevant peste nivelul de 31.693 de puncte la care a închis ziua de miercuri. Marți, referința bursei intrase oficial în teritoriul corecției, adică un declin de peste -10% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

Notă: Un minus de peste 10 procente pentru un activ financiar, față de un maxim istoric recent, marchează intrarea oficială în teritoriul corecției. În același timp, pragul de -20% marchează intrarea în ”bear-market”.

BET străpunsese banda Bollinger inferioară și era puternic ”supra-vândut”, semn că urma o revenire

BET a deschis ședința de joi cu o scădere puternică și a afișat un minus de peste -2,5% după o oră și jumătate de tranzacționare, pentru ca apoi să revină din noile minime – la ora 16:30, BET afișa o scădere de doar -0,7%. Ulterior anunțului președintelui Dan privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier, BET a intrat în teritoriul pozitiv și a închis ședința cu un plus de +1,1% – o revenire de aproape 1.300 puncte.

Evoluția a venit după ce BET a străpuns decisiv, în această săptămână, minimele lunii iulie (aproximativ 33.400 puncte pe graficul zilnic), un nivel de ”suport” important, care acum e de așteptat să devină ”rezistență” în contextul revenirii care se schițează – care ar putea continua sau nu în funcție de cum se prefigurează șansele învestirii, în Parlament, a unui cabinet Mureșan.

În același timp, indicele principal al bursei locale străpunsese de miercuri banda Bollinger inferioară și s-a afundat și mai puternic, joi, în zona de ”supra-vândut” pe graficul zilnic (vezi indicator RSI – Relative Strength Index, indicator de momentum, în primul grafic de mai sus), un semnal privind o potențială revenire.

Revenirea schițată acum de BET a pornit din intervalul 31.000-30.400 de puncte, indicat anterior de CursDeGuvernare.ro ca un prag de ”suport” de la care s-ar putea naște o inversare a tendinței recente, în cazul în care se prefigura o deschidere agresivă pe scădere, joi – minimul pentru BET, în ședința de joi, a fost nivelul aproximativ de 30.800 puncte (vezi grafic BET 5m mai sus – fiecare lumânare reprezintă 5 min de tranzacționare) .

Revenirea BET a fost susținută și de un context favorabil pe bursele internaționale, după ședința Fed în care banca centrală a decis majorarea dobânzilor cu 25 de puncte de bază: principalii indici bursieri din Europa au înregistrat preponderent creșteri joi, de până un procent, respectiv +0,8% pentru DAX (bursa germană) și +0,9% pentru Stoxx600, indicele pan-european de referință.

Totodată, bursele americane, afișau la 18:00, ora României, avansuri de +0,9% pentru S&P 500 și de +1,4% pentru indicele tehnologic Nasdaq, după scăderi în ședința de miercuri, desfășurată sub influența deciziei Fed.

De notat și că bursa locală, respectiv indicele BET, este în mijlocul unei corecții (sănătoase) după raliul masiv din ultimele aproximativ 18 luni (vezi primul grafic de mai sus) și pe fondul traversării de către piețele internaționale a unei noi perioade de turbulențe, alimentată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de scumpirea puternică a petrolului din ultimele săptămâni, care a reaprins temerile privind inflația și a schimbat așteptările investitorilor privind dobânzile marilor bănci centrale.

Creșterea de joi a BET a venit pe un rulaj zilnic de 187 milioane de lei, din care 156,5 milioane a fost rulajul pieței cu acțiuni, iar 8,8 milioane de lei rulajul cu obligațiuni. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost din nou cele ale Băncii Transilvania (TLV; +1,8%), OMV Petrom (SNP; +2,5%) și Romgaz (SNG; +3,1%), companii ale căror acțiuni au o pondere de circa jumătate în BET.

Dobânda României pe 10 ani a scăzut ușor, la 7,21%, de la 7,36% miercuri

Amintim că BET rămâne în continuare într-o configurație ce semnalează continuarea corecției, dacă nu prin preț (scădere suplimentară), atunci prin timp – piața locală a intrat cel mai probabil într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

În plus, contextul politic este în continuare unul tensionat, fiind urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

În plus, declinul recent vine într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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