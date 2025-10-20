Noi recorduri la Bursă, dar riscul unei corecții reapare pe radare. Urmează sezonul raportărilor

Bursa românească, respectiv indicele BET al Bursei de Valori București, a bătut în ultimele ședințe noi recorduri, bifând luni a treia ședință bursieră consecutivă cu noi maxime istorice la închidere din secvența actuală de creștere.

BET se apropie pentru prima dată de pragul de 22.000 de puncte, iar cu toate că raliul are loc pe volume reduse și cu creșteri mici (+0,15% luni), acesta este susținut de perioada de relativă acalmie de pe piețele internaționale și de prezența susținută la cumpărare a investitorilor într-un context de creștere a prețurilor bunurilor și serviciilor – bursa oferă o alternativă cu randamente peste cele ale titlurilor de stat, cu toate că prin asumarea unor riscuri mai mari – și, implicit, și a veniturilor companiilor.

De notat totuși că graficul zilnic al BET arată că raliul, în ultimele 2 zile, a fost întâmpinat de vânzători care au marcat o parte din profituri (vezi forma grafică a lumânărilor din ultimele 2 ședințe, care arată temperare a impulsului de creștere și apariția vânzătorilor).

Companiile vor începe sezonul de raportare în final de octombrie

O evoluție similară cu configurația raliului bursier recent a avut loc în perioada iulie-august, când BET a urcat rapid în 2-3 episoade cu presiune la cumpărare, separate de câteva ședințe de repaos.

La momentul prezent, indicele principal BET afișează un raliu bursier anual de +30,4% în 2025, iar cu tot cu dividendele (BET-TR) avansul ajunge la +37,3%. Indicele ce include cele mai mari și lichide companii listate din țara noastră s-a apropiat în ședința de luni de pragul de 21.900 de puncte și a închis ziua la 21.810,89 puncte.

Următorul hop pentru bursa locală va fi sezonul de raportare al rezultatelor financiare din trimestrul trei, care va începe pe 29 octombrie cu rezultatele OMV Petrom (SNP) și BRD Groupe Societe Generale (BRD).

Amintim că în trimestrul 3 din acest an s-a consemnat creșterea indicelui prețurilor de consum (IPC) la 9,9% după eliminarea la 1 iulie a mecanismului de plafonare-compensare a prețurilor mari la energie electrică și majorării cotelor de TVA și accize la 1 august.

Urmează, din noiembrie, cea mai bună perioadă sezonieră pentru bursele externe. Iar de la 1 ianuarie 2026 taxele mai mari pe capital

La nivel general, o bună parte din companiile din BET listate la BVB activează în domeniul energetic, mare parte beneficiind de pe urma liberalizării pieței de energie care îmbunătățește perspectiva de profitabilitate și de dividende.

În plus, o bună parte din companiile mari au activitate reglementată, iar un alt element definitoriu este că bursa locală dă dividende încă relativ mari, cu toate că se manifestă o dinamică generală de temperare a profitabilității.

În același timp, de la 1 ianuarie 2026 urmează majorarea taxării pe capital (proprietăți, dividende, profit).

Acesta este un alt element relativ pozitiv pentru finalul de an pe bursă: investitorii au fost relativ feriți până acum de majorarea taxării, cu toate că au fost crescute impozitele pe câștigurile de capital. Singurele acțiuni de la BVB care au fost afectate de primul pachet fiscal al Guvernului sunt cele ale băncilor, care inclusiv grație dimensiunii sunt așteptate să rămână profitabile și atractive din perspectiva dividendelor. În plus, băncile, cel mai probabil vor include în costuri (comisioane și alte asemenea) taxa pe cifra de afaceri mărită de la 2% de 4%.

În plus, raliul recent a fost impulsionat la nivel macro de menținerea stabilă a perspectivelor financiare, bugetare și economice ale țării, cuplată cu evoluția puternic pozitivă a piețelor externe, în timp ce la nivel de cerere locală au fost o serie de anunțuri surpriză, pozitive, privind distribuții de dividende suplimentare de la OMV Petrom (SNP) și Banca Transilvania (TLV).

Totodată, perioada de relativă acalmie de pe piețele internaționale și avansul anual major al indicilor bursieri internaționali conturează perspectiva unor creșteri și mai alerte în final de an pentru activele de risc, cu condiția menținerii apetitului de risc și neescaladării disputei comerciale dintre SUA și China – unde Donald Trump a amenințat cu tarife noi de 100% pe importurile din China, de la 1 noiembrie.

***