Bursa își continuă marșul ascendent – BET trece decisiv de pragul de 23.000 de puncte – Contextul pieței

Bursa românească, respectiv indicele BET al Bursei de Valori București, a bătut în ultimele ședințe noi recorduri, bifând miercuri a doua zi bursieră consecutivă cu noi maxime.

BET și-a accelerat tendința de creștere în contextul raportărilor financiare solide ale marilor companii listate la BVB – OMV Petrom (SNP), BRD, Banca Transilvania (TLV), din care unele vor plăti și dividende în decembrie. De notat că rezultatele arată o tendință de temperare a profitabilității, dar per total acestea au fost în linie cu așteptările analiștilor.

BET a trecut marți pentru prima dată de pragul de 23.000 de puncte, după ce vineri și luni piața bursieră americană a revenit puternic pe creștere după o corecție scurtă. Miercuri, la ora 14:50, BET urca cu 0,7%, aproape de 23.300 de puncte.

Raliul local este de altfel susținut de perioada de relativă acalmie de pe piețele internaționale și de prezența susținută la cumpărare a investitorilor într-un context de creștere a prețurilor bunurilor și serviciilor – bursa oferă o alternativă cu randamente peste cele ale titlurilor de stat, cu toate că prin asumarea unor riscuri mai mari – și, implicit, și a veniturilor companiilor.

O evoluție similară cu configurația raliului bursier recent de la București a avut loc în perioada iulie-august, când BET a urcat rapid în 2-3 episoade cu presiune la cumpărare, separate de câteva ședințe de repaos (vezi grafic BET).

Sezonul raportărilor continuă cu companiile de stat din energie. De la 1 ianuarie vine majorarea taxelor pe capital

Sectorul energetic urmează la rândul lui să publice, vineri, primele rezultate financiare aferente trimestrului 3. Amintim că în trimestrul 3 din acest an s-a consemnat creșterea indicelui prețurilor de consum (IPC) la 9,9% după eliminarea la 1 iulie a mecanismului de plafonare-compensare a prețurilor mari la energie electrică și majorării cotelor de TVA și accize la 1 august.

La nivel general, o bună parte din companiile din BET listate la BVB activează în domeniul energetic, mare parte beneficiind de pe urma liberalizării pieței de energie care îmbunătățește perspectiva de profitabilitate și de dividende. În plus, o bună parte din companiile mari au activitate reglementată, iar un alt element definitoriu este că bursa locală dă dividende încă relativ mari, cu toate că se manifestă o dinamică generală de temperare a profitabilității.

În același timp, de la 1 ianuarie 2026 urmează majorarea taxării pe capital (proprietăți, dividende, profit).

Contextul pieței

Acesta este un alt element pozitiv pentru finalul de an pe bursă: investitorii au fost relativ feriți până acum de majorarea taxării, cu toate că au fost crescute impozitele pe câștigurile de capital. Singurele acțiuni de la BVB care au fost afectate de primul pachet fiscal al Guvernului sunt cele ale băncilor, care inclusiv grație dimensiunii sunt așteptate să rămână profitabile și atractive din perspectiva dividendelor. În plus, băncile, cel mai probabil vor include în anumite costuri (comisioane și alte asemenea) taxa pe cifra de afaceri mărită de la 2% de 4%.

În plus, raliul recent a fost impulsionat la nivel macro de menținerea stabilă a perspectivelor financiare, bugetare și economice ale țării, cuplată cu evoluția puternic pozitivă a piețelor externe, în timp ce la nivel de cerere locală au fost o serie de anunțuri surpriză, pozitive, privind distribuții de dividende suplimentare de la OMV Petrom (SNP) și Banca Transilvania (TLV).

Mai mult, companii cu activitate de monopol precum Transgaz și Transelectrica au anunțat investiții mai mari și punerea în exploatare a altor investiții din anii anteriori (Transgaz – Coridorul Vertical de gaze), în timp ce Romgaz (SNG) a atras recent 500 de milioane de euro pentru finanțarea investițiilor, printre care și Neptun Deep, dezvoltat împreună cu Petrom.

Totodată, perioada de relativă acalmie de pe piețele internaționale și avansul anual major al indicilor bursieri internaționali conturează perspectiva unor creșteri și mai alerte în final de an pentru activele de risc, cu condiția menținerii apetitului de risc și neescaladării disputei comerciale dintre SUA și China – unde cei doi lideri s-au înțeles în final de octombrie pe un acord comercial valabil 1 an de zile.

